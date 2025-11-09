Απίστευτο – ή όχι και τόσο – αλλά ελληνικό. Η χώρα εξήγε πολιτισμό μέχρι και στη Σουηδία.

Το ποδόσφαιρο στη Σουηδία εξακολουθεί να ζει μία «παραμυθένια» σεζόν, με ομάδες είτε μη παραδοσιακές είτε που είχαν ξεχάσει πως είναι να βρίσκεσαι στον… αφρό, να «τρυπώνουν» στα υψηλά στρώματα και να έχουν την τιμητική τους. Κι αυτό διότι πέρα από την πρωταθλήτρια Μίαλμπι η ιστορία της οποίας είναι για βιβλίο, ένας άλλος σύλλογος βίωσε στιγμές ιδιαίτερες και όχι τόσο συνηθισμένες πριν από μερικές ώρες. Για την ακρίβεια, είχε ξεχάσει πως είναι να….

Η Γκάις τερμάτισε στην 3η θέση του πρωταθλήματος που ολοκληρώνεται λίγο πριν μπει ο βαθύς χειμώνας, όταν και έχουν οι Σκανδιναβοί τη διακοπή τους. Γεγονός που σήμανε αυτομάτως και την εξσφάλιση ενός εισιτηρίου για τα προκριματικά του Conference League.

Η περίσταση ήταν ειδική αφού ούτε λίγο ούτε πολύ, η Γκάις είχε να δώσει ευρωπαϊκό παιχνίδι σε επίσημη διοργάνωση από το μακρινό 1991, όταν και έφτασε μάλιστα μέχρι το τέλος της διαδρομής στο Ιντερτότο. Το επίτευγμα αυτό, όπως γίνεται αντιληπτό, ήθελε και το ανάλογο ύφος. Και εκεί είναι που ανέλαβε δράση ο… ελληνικός πολιτισμός.

Στα χείλη των οπαδών της σουδικής ομάδας έγινε σύνθημα το «Ώπα ώπα» του Γιώργου Αλκαίου, το οποίο έχουν ερμηνεύσει οι Antique και ο Νότης Σφακιανάκης και το ρυθμό του οποίου κινήθηκε όλο το γήπεδο. Φίλαθλοι και παίκτες που το έζησαν.

Φυσικά το τραγούδι έγινε γνωστό στη χώρα της Βόρειας Ευρώπης μέσω των πρώτων και της διασκευής του, με την καταγωγή της Έλενας Παπαρίζου και της απήχησης που λαμβάνει στη Σουηδία, να συμβάλει σε αυτό.

«Opa opa opa opa, GAIS in Europa», σείστηκε το γήπεδο.

