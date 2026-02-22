Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ στον Κριστιάνο Ρονάλντο, που κανείς δεν περίμενε. Τι ανέφερε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ για τον Πορτογάλο σταρ.

Ένα αιφνιδιαστικό μήνυμα έστειλε μέσω TikTok ο Ντόναλντ Τραμπ στον Κριστιάνο Ρονάλντο, αποθεώνοντάς τον ως «τον κορυφαίο όλων των εποχών» και καλώντας τον να επισκεφθεί – ή ακόμη και να παίξει ποδόσφαιρο – στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε βίντεο που ανάρτησε, ο Αμερικανός πρόεδρος απευθύνθηκε προσωπικά στον επιθετικό της Αλ Νασρ, λέγοντας: «Ρονάλντο, είσαι ο GOAT. Σε χρειαζόμαστε στην Αμερική. Έλα σύντομα, σε θέλουμε εδώ». Το βίντεο συνοδευόταν από εικόνες τεχνητής νοημοσύνης που απεικόνιζαν τους δύο να παίζουν ποδόσφαιρο μέσα στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Οι σχέσεις τους είχαν ήδη δείξει να βρίσκονται σε καλό σημείο μετά την επίσκεψη του Πορτογάλου άσου στον Λευκό Οίκο πριν από λίγους μήνες. Τότε, ο Ρονάλντο είχε κάνει λόγο για θερμή φιλοξενία, ευχαριστώντας τον Τραμπ για την πρόσκληση και δηλώνοντας πως θέλει να εμπνεύσει τις νεότερες γενιές να πορευτούν με θάρρος και υπευθυνότητα.

Το νέο αυτό μήνυμα έρχεται τέσσερις μήνες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, που θα φιλοξενηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά. Παράλληλα, συμπίπτει με την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου στο αμερικανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου (MLS), με το οποίο το όνομα του Ρονάλντο έχει συνδεθεί επανειλημμένα σε μεταγραφικά σενάρια.

Παρότι ο 39χρονος σταρ δεσμεύεται με συμβόλαιο από την Αλ Νασρ, κάτι που καθιστά δύσκολη μια άμεση μεταγραφή, η δημόσια πρόσκληση του Τραμπ αναζωπύρωσε τη σχετική συζήτηση. Πολλοί φίλαθλοι στις ΗΠΑ θα ήθελαν να τον δουν να αγωνίζεται σε αμερικανικά γήπεδα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η χώρα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τη σημαντικότερη ποδοσφαιρική διοργάνωση στον κόσμο.