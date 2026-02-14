Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το… φυλούσε στον έγκριτο δημοσιογράφο Σαμς Σαράνια που τον ήθελε εκτός Μιλγουόκι και τώρα τον έβγαλε στη σέντρα.

Στο δικό του περιβάλλον πλέον όπου αισθάνεται εκείνος οικεία και κάνει κουμάντο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέρασε στην… αντεπίθεση και έβαλε τον Σαμς Σαράνια στη θέση του.

Ο Έλληνας άσος μπορεί να παραμένει στα πιτς από τον τραυματισμό του στις 23 Γενάρη που δεν του επιτρέπει να αγωνιστεί για 10η συνεχόμενη χρονιά στο All Star Game του NBA όπου έχει καταντήσει πλέον μόνιμος θαμώνας, παρόλα αυτά έδωσε κανονικά το ‘παρών’ στη γιορτή του αμερικανικού μπάσκετ. Υπό τον ρόλο του προπονητή στο Celebrity Game του All Star 2026, στο πλευρό των αδερφών του Θανάση και Άλεξ Αντετοκούνμπο.

Ο Greek Freak δεν έλειψε από το παιχνίδι των διασημοτήτων που έχει πλέον καθιερωθεί στα πλαίσια του All Star Game, προσφέροντας άφθονο περιεχόμενο. Παραπιμπτόντως η ομάδα του ήταν εκείνη που πήρε τη νίκη.

Ανάμεσα στους celebrity που είχε να διαχειριστεί ήταν ο σπουδαίος και εμβληματικός αρχηγός της «Σελεσάο» και πρώην παίκτης της Μίλαν Καφού, ο πανύψηλος Τάκο Φολ, ηθοποιοί αλλά και ο… insider Σαμς Σαράνια. Απέναντι στον οποίο κάτι «κρατούσε» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο όπως φαινόταν.

Ένα μικρό beef, μία κοντρίτσα είχε δημιουργηθεί λόγω των δημοσιευμάτων του έγκυρου κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δημοσιογράφου του ESPN, περί δεδομένης ανταλλαγής του Γιάννη Αντετοκούνμπο και απομάκρυνσής του από τους Μπακς. Κάτι που φυσικά δεν συνέβη και έτσι είχε την ευκαιρία να τον περάσει αυτή τη φορά από γεννεές 14.

Το τελικό σκορ στην επικράτηση της ομάδας των Αντετοκούνμπο ήταν 65-58 με MVP της αναμέτρησης τον Ρομ Φλιν, τραγουδιστή και ηθοποιό.

Πριν το τζάμπολ μάλιστα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφτασε στο σημείο της διαπραγμάτευσης του χρόνου συμμετοχής του «γίγαντα» Σενεγαλέζου Τάκο Φολ, ύψους 2 μέτρων και 29 εκατοστών.