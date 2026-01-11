Ο Λαμίν Γιαμάλ, λίγες ώρες πριν τον τελικό του Σούπερ Καπ μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα (11/01, 21:00) έκανε… εκκαθάριση στο Instagram του.

Γιατί ο Λαμίν Γιαμάλ έσβησε σχεδόν κάθε δημοσίευσή του από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram;

Η κίνηση του νεαρού σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα, λίγες ώρες πριν τον τελικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης για το Σούπερ Καπ Ισπανίας (11/01, 21:00) έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον.

Η είδηση, όπως κάθε είδηση που αφορά τον Λαμίν Γιαμάλ, δεν άργησε να γίνει viral. Τι συνέβη ακριβώς, όμως;

🚨❗️ Lamine Yamal has ARCHIVED 100+ Instagram posts.



He left just 3 ahead of tomorrow’s Super Cup Final vs Real Madrid. pic.twitter.com/OMfXlz39jy — Barça Universal (@BarcaUniversal) January 10, 2026

Ο Λαμίν Γιαμάλ «άφησε» στο προφίλ μου μόλις τρεις αναρτήσεις, ως φανερές. Αυτές αφορούν εμπορικές συνεργασίες και προωθήσεις προϊόντων στις οποίες συμμετέχει. Πριν από τη γενική «εκκαθάριση» υπήρχαν περισσότερες από 100 δημοσιεύσεις.

Τα ΜΜΕ της Ισπανίας κάνουν λόγο για μία κίνηση που θέλει να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τους αντιπάλους, αλλά και τους επικριτές του: πως είναι έτοιμος και προσηλωμένος, όχι μόνο στο Clasico που «έρχεται», αλλά σε όσα ακολουθούν γενικότερα εντός της σεζόν.

Παράλληλα, τη συγκεκριμένη ανάγνωση ενισχύει η επιλογή μίας φωτογραφίας ενός Σαμουράι, ως φωτογραφία προφίλ. Στην περιγραφή αναφέρει τη φράση «Samurai Jack», που συνδέεται με μία σειρά κινουμένων σχεδίων, η οποία και φέρει το ίδιο όνομα.

Σε αυτήν, ο πρωταγωνιστής τα βάζει με όλους και με όλα και βγαίνει νικητής με υπομονή και επιμονή. Κάτι που μάλλον στοχεύει να κάνει και ο Λαμίν Γιαμάλ, κρίνοντας από αυτήν του την απόφαση.