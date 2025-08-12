Ο Μάρκος Ρόχο αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στη Ρασίνγκ. Ωστόσο, θα πρέπει να αγωνίζεται χωρίς ολόκληρο το όνομά του στη φανέλα του!

Το 2014 η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έβγαζε από τα ταμεία της 20.000.000 ευρώ για να κάνει δικό της τον Μάρκο Ρόχο.

Ο Αργεντίνος, μετά από 122 εμφανίσεις με δύο γκολ και τέσσερα γκολ, τον Γενάρη του 2021 είπε για πρώτη φορά «αντίο». Επέστρεψε στην πατρίδα του για λογαριασμό της Ιντεπεντιέντε. Ωστόσο, μετά από έναν εξάμηνο δανεισμό γύρισε ξανά στην Αγγλία.

Το οριστικό «διαζύγιο» ήρθε τον Φλεβάρη του 2022, όταν ως ελεύθερος αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπόκα Τζούνιορς. Πλέον, και διανύοντας το 35ο έτος της ηλικίας του αποχαιρέτησε τους «Xeneizes», μετά από 4.5 χρόνια παρουσίας στο κλαμπ.

Επόμενος σταθμός του η Ρασίνγκ, αφού υπέγραψε συμβόλαιο, μέχρι τον Δεκέμβρη του 2026. Ωστόσο, θα πρέπει να αλλάξει μία «συνήθειά» του.

El Primer Grande

CETROGAR



MARCOS R.



6



Sur Finanzas pic.twitter.com/IHAkKyymNT — Racing Club (@RacingClub) August 10, 2025

Για την ακρίβεια, είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές, που έχουν στην πλάτης του γραμμένο ολόκληρο το όνομά τους.

Όμως, αυτό θα αλλάξει στη νέα του ομάδα. Ποιος είναι ο λόγος; Η «αντιπαλότητα» της Ρασίνγκ με την Ιντεπεντιέντε!

Κι όμως, η δεύτερη έχει το ψευδώνυμο: «Ρόχο»! Επομένως, θα ήταν αδύνατο ο Αργεντίνος κεντρικός αμυντικός να έχει στην πλάτη του το «παρατσούκλι» των αντιπάλων του νυν συλλόγου του! Για αυτό και πλέον η φανέλα του θα γράφει: «Marcos R.».