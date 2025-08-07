Απίστευτη ερώτηση κατά την παρουσίαση του Χέουνγκ-Μιν Σον από την LA FC, για τον αν θα «σηκώσει» το Μουντιάλ με τις ΗΠΑ!

Ο Χέουνγκ-Μιν Σον αποτελεί το νέο λαμπρό αστέρι του MLS, αφού υπέγραψε και ανακοινώθηκε από τη LA FC. Μία ιστορική μεταγραφή για τον σύλλογο, αλλά και τη λίγκα γενικότερα.

Από τα ταμεία της ομάδας του Λος Άντζελες «βγήκαν» 22.000.000 ευρώ, για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της Τότεναμ.

Κατά αυτόν τον τρόπο, ο Σον αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του MLS. Υπάρχουν και κάποιοι, όμως, που έδειξαν ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη μεταγραφή και βρέθηκαν στην παρουσίασή της, «αγνοώντας» τα… βασικά του ποδοσφαίρου.

The Club can confirm the permanent transfer of Heung-Min Son to LAFC.



Thank you will never be enough, Sonny. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 6, 2025

Κατά την παρουσίασή του, ο Χέουνγκ-Μιν Σον δέχθηκε ποικίλες ερωτήσεις. Μία ατάκα, όμως, έγινε viral. Βασικά, ήταν ο ορισμός του «viral»!

Η παρουσιάστρια του event ρώτησε τον 33χρονο Νοτιοκορεάτη σούπερ σταρ, αν θα κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο το καλοκαίρι του 2026. Όχι με τη χώρα του, όμως, αλλά με τις ΗΠΑ!

«Χωρίς να θέλω να σου προσθέσω άγχος, αλλά έρχεται ένα Παγκόσμιο Κύπελλο και εμείς σκοπεύουμε να το κερδίσουμε εδώ, στο Λος Άντζελες. Οπότε είσαι εδώ για να μας βοηθήσεις να το πετύχουμε», ήταν η τοποθέτηση του δημοσιογράφου, που προφανώς, αγνοούσε πως ο Σον αγωνίζεται με την εθνική ομάδα της χώρας του, της οποίας είναι και αρχηγός.

Όπως θα δείτε στο παρακάτω βίντεο, ξεπερνώντας το αρχικό… σοκ της ντροπής, ο Χέουνγκ-Μιν Σον ξέσπασε σε γέλια.

Δείτε το viral βίντεο: