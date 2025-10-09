Ο Σίλβιο Μπαλντίνι, προπονητής στην Ιταλία Κ21, έχει αποφασίσει να εφαρμόσει μία… ιδιαίτερη μέθοδο, στην προπόνηση της ομάδας του!

Μια πρωτοποριακή και ασυνήθιστη απόφαση έχει εφαρμόσει ο Σίλβιο Μπαλντίνι, προπονητής στην Εθνική Ιταλίας Κ21.

Ο έμπειρος Ιταλός τεχνικός, που ανέλαβε την τεχνική της ηγεσία τον Ιούλιο του 2025, ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές του να συμμετέχουν στις προπονήσεις με το ένα μάτι κλειστό! Όπως είναι λογικό, η συγκεκριμένη μέθοδος προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στα ιταλικά ΜΜΕ.

Στη μέχρι τώρα πορεία του στον πάγκο της «Σκουάντρα Ατζούρα», ο Μπαλντίνι έχει ήδη καθοδηγήσει την ομάδα σε δύο αναμετρήσεις, μετρώντας δύο νίκες στα προκριματικά του EURO U21 2027, απέναντι σε Βόρεια Μακεδονία και Μαυροβούνιο.

Il 𝐦𝐞𝐭𝐨𝐝𝐨 𝐁𝐚𝐥𝐝𝐢𝐧𝐢 per l’𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚 𝐔𝟐𝟏 🇮🇹

Allenare la mente 🧠



L’allenamento degli azzurrini con la benda ad un occhio, che serve ad implementare l’equilibrio, la coordinazione neuromuscolare, l’attenzione e a ridurre la percezione della stanchezza fisica ⚽️… pic.twitter.com/DowIvrlqWE — DAZN Italia (@DAZN_IT) October 7, 2025

Τα ιταλικά Μέσα Ενημέρωσης ασχολήθηκαν εκτενώς με τη μέθοδό του, προσπαθώντας να ερμηνεύσουν τη λογική πίσω από αυτή την ασυνήθιστη τακτική.

Όπως αποκαλύφθηκε, η συγκεκριμένη άσκηση στοχεύει στην ενίσχυση δεξιοτήτων όπως η ισορροπία, ο συντονισμός, η νευρομυϊκή συνεργασία και η συγκέντρωση, ενώ ταυτόχρονα μειώνει την αίσθηση μυϊκής κόπωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοιες τεχνικές προπόνησης εφαρμόζονται εδώ και χρόνια στην πυγμαχία και σε άλλα μαχητικά αθλήματα, με στόχο τη βελτίωση της εστίασης και της σωματικής επίγνωσης των αθλητών.