Το συγκεκριμένο βίντεο πρέπει να προστεθεί κάτω από την μπασκετική ορολογία «back door cut» αφού το περιγράφει επακριβώς με ήχο και εικόνα.

Συνηθίζεται οι ορολογίες – πολλώ δε μάλλον όταν δεν είναι και τόσο εύκολες ως προς την κατανόησή τους – να συνοδεύονται από οπτικοακουστικό υλικό ούτως ώστε να γίνονται περισσότερο κατανοητές. Πόσες φορές έχετε ακούσει/ή πει κι εσείς οι ίδιοι, «καλύτερα να το δω, είμαι οπτικός τύπος;»

Ακόμα περισσότερο στον (πρωτ)αθλητισμό και τις αμέτρητες, διαφορετικές άλλες περισσότερο κι άλλες λιγότερο, ορολογίες του. Μία από αυτές είναι και το λεγόμενο «back door κόψιμο».

Σκοπός του, να βγει ένα ελεύθερο σουτ μετά απο σκριν και συνεργατική προσπάθεια στην άλλη πλευρά από αυτήν που βρίσκεται η μπάλα. Ένα απο τα επιθετικά συστήματα μιας ομάδας και αντίστοιχα η καταπολέμησή του.

Μία σχολική ομάδα όμως το πήγε σε άλλο επίπεδο αφού από τη μεταφορική χρήση του λόγου πέρασε στην κυριολεκτική. Με εκτελεστή τον 16χρονο Μπρόντι Βογκς, ο οποίος θέλει μάλλον να ακολουθήσει καριέρα… μπαρμπέρη! Πόσο πιο «κουλό» το θέλετε;

Ο εν λόγω πιτσιρικάς, όπως έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο στα social media που έχει γίνει viral, πέρα πίσω από την πόρτα του γυμναστηρίου, βγήκε από την άλλη πλευρά και ευστόχησε στο μακρινό σουτ που επιχείρησε ενώ η αντίπαλη άμυνα – όπως ήταν λογικό – ψαχνόταν.