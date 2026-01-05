Η Ατλέτικο Μινέιρο θέλει να κρατήσει για… πάντα τον Χουλκ και προχώρησε σε μία απίστευτη προσφορά ανανέωσης συμβολαίου!

Τι κι αν είναι στα 39 του χρόνια; Ο Χουλκ κάνει ακόμα τη διαφορά για την Ατλέτικο Μινέιρο και η βραζιλιάνικη ομάδα είναι πρόθυμη να προσφέρει τα πάντα, για να τον κρατήσει μέχρι το φινάλε της καριέρας του.

Το συμβόλαιο του έμπειρου επιθετικού ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι, επομένως, έχει ήδη τη δυνατότητα να μιλάει με ομάδες, ώστε να δεχθεί διάφορες προσφορές.

Η Ατλέτικο Μινέιρο δεν έχει μείνει με «σταυρωμένα» τα χέρια. Αντίθετα, προσφέρει στον Χουλκ… γη και ύδωρ, προκειμένου να αποσπάσει την υπογραφή του για ανανέωση της μεταξύ τους συνεργασίας.

O PROJETO apresentado pelo Atlético Mineiro pro Hulk para o atleta ficar até o final da carreira no Galo:



• PERCENTUAL da SAF (!) do ATLÉTICO MINEIRO



• PRODUÇÃO de um DOCUMENTÁRIO sobre a reta final e a aposentadoria do Hulk no Galo



• Uma ESTÁTUA do HULK na frente da Arena… pic.twitter.com/JbyOYf3uXf — DataFut (@DataFutebol) January 5, 2026

Για την ακρίβεια, ο βραζιλιάνικος σύλλογος είναι αποφασισμένος να διατηρήσει τον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία του, έχοντας 135 γκολ, προσφέροντάς του όσα περισσότερα μπορεί. Όχι απλώς χρήματα, αλλά κυρίως όλα εκείνα, που θα τον μετατρέψουν σε… ζωντανό θρύλο!

Πιο συγκεκριμένα, η Ατλέτικο Μινέιρο είναι πρόθυμη να δώσει στον Χουλκ μετοχές της ομάδας, να δημιουργήσει ένα ντοκιμαντέρ για την καριέρα του, ενώ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη Λατινική, ο σύλλογος προετοιμάζεται να κατασκευάσει ένα άγαλμα του παίκτη, το οποίο θα κοσμεί την είσοδο του γηπέδου!