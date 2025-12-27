Η συμφωνία που είχαν συνάψει η Μπάγερν Μονάχου και η Μπαρτσελόνα για τη μεταγραφή του Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι το καλοκαίρι του 2022 περιλάμβανε και μπόνους επίτευξης στόχων, τα οποία συνδέονταν άμεσα με τον αριθμό των γκολ που θα σημείωνε ο Πολωνός επιθετικός.
Ο φορ των Καταλανών παραχώρησε εκτενή συνέντευξη στον Πολωνό δημοσιογράφο Μπόγκνταν Ριμανοβσκι, όπου σχολίασε τις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει και υποστήριζαν ότι οι «μπλαουγκράνα» του είχαν βάλει «φρένο» στο σκοράρισμα.
Πιο αναλυτικά, αν μέσα στο 2023 ο Λεβαντόβσκι έφτανε τα 25 γκολ, τότε η Μπαρτσελόνα θα όφειλε να καταβάλει στη Μπάγερν το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Όταν ρωτήθηκε αν οι Καταλανοί του ζήτησαν να περιορίσει τα γκολ του ώστε να αποφύγουν την καταβολή του μπόνους στη Μπάγερν το 2023, απάντησε λέγοντας:
«Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα για τα οποία προτιμώ να μη μιλήσω. Τρέφω σεβασμό για την Μπαρτσελόνα και για όλους όσοι εργάζονται στον σύλλογο.
Γνώριζα την οικονομική και γενικότερη κατάσταση της ομάδας. Υπήρχαν πολλά θέματα που έπρεπε να διευθετηθούν για το καλό του συλλόγου.
Αν το συνοψίσω, επρόκειτο για ένα μπόνους. Εκείνη την περίοδο, η Μπαρτσελόνα υπολόγιζε και το τελευταίο ευρώ. Δεν ήταν αμελητέο ποσό. Για μένα δεν άλλαξε κάτι, δεν είχα πρόβλημα, όμως συχνά αναρωτιόμουν αν έπρεπε να σκοράρω ή όχι».
Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο μέλλον του στην ομάδα, με δεδομένο ότι το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν:
«Έχω ακόμα χρόνο μπροστά μου για να αποφασίσω. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω πού θέλω να συνεχίσω την καριέρα μου.
Δεν είναι απαραίτητο να το σκέφτομαι τώρα. Δεν έχω καταλήξει σε κάποια κατεύθυνση, αλλά δεν αισθάνομαι πίεση. Δεν συζητώ με τον προπονητή για ενδεχόμενο ενδιαφέρον άλλων ομάδων.
Ούτε πρόκειται απλώς για μείωση του μισθού μου στο μισό. Πολλά θα κριθούν από το πλάνο της Μπαρτσελόνα και από τις δικές μου επιθυμίες».