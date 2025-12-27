Η συνέντευξη του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και ορισμένες λεπτομέρειες της μεταγραφής του από την Μπαρτσελόνα στην Μπάγερν, προκάλεσαν θόρυβο.

Η συμφωνία που είχαν συνάψει η Μπάγερν Μονάχου και η Μπαρτσελόνα για τη μεταγραφή του Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι το καλοκαίρι του 2022 περιλάμβανε και μπόνους επίτευξης στόχων, τα οποία συνδέονταν άμεσα με τον αριθμό των γκολ που θα σημείωνε ο Πολωνός επιθετικός.

Ο φορ των Καταλανών παραχώρησε εκτενή συνέντευξη στον Πολωνό δημοσιογράφο Μπόγκνταν Ριμανοβσκι, όπου σχολίασε τις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει και υποστήριζαν ότι οι «μπλαουγκράνα» του είχαν βάλει «φρένο» στο σκοράρισμα.

Πιο αναλυτικά, αν μέσα στο 2023 ο Λεβαντόβσκι έφτανε τα 25 γκολ, τότε η Μπαρτσελόνα θα όφειλε να καταβάλει στη Μπάγερν το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

🚨 Lewandowski on his future with contract due to expire in June: “I have time to make a decision. Right now, I don't know where I want to play”.



“I don't know which direction to take, but I have no pressure. A lot depends on the club's plan and what I want”. pic.twitter.com/CVos9t4tAm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 26, 2025

Όταν ρωτήθηκε αν οι Καταλανοί του ζήτησαν να περιορίσει τα γκολ του ώστε να αποφύγουν την καταβολή του μπόνους στη Μπάγερν το 2023, απάντησε λέγοντας:

«Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα για τα οποία προτιμώ να μη μιλήσω. Τρέφω σεβασμό για την Μπαρτσελόνα και για όλους όσοι εργάζονται στον σύλλογο.

Γνώριζα την οικονομική και γενικότερη κατάσταση της ομάδας. Υπήρχαν πολλά θέματα που έπρεπε να διευθετηθούν για το καλό του συλλόγου.

Αν το συνοψίσω, επρόκειτο για ένα μπόνους. Εκείνη την περίοδο, η Μπαρτσελόνα υπολόγιζε και το τελευταίο ευρώ. Δεν ήταν αμελητέο ποσό. Για μένα δεν άλλαξε κάτι, δεν είχα πρόβλημα, όμως συχνά αναρωτιόμουν αν έπρεπε να σκοράρω ή όχι».

• Is it true that Barcelona asked you to stop scoring goals in order to not pay a bonus to Bayern Münich?



🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Lewandowski: "There are some things that I don't want to speak about. I respect FC Barcelona, and everyone who works there."



"I was aware of the club… pic.twitter.com/PddTMRtU4F — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 26, 2025

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο μέλλον του στην ομάδα, με δεδομένο ότι το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν:

«Έχω ακόμα χρόνο μπροστά μου για να αποφασίσω. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω πού θέλω να συνεχίσω την καριέρα μου.

Δεν είναι απαραίτητο να το σκέφτομαι τώρα. Δεν έχω καταλήξει σε κάποια κατεύθυνση, αλλά δεν αισθάνομαι πίεση. Δεν συζητώ με τον προπονητή για ενδεχόμενο ενδιαφέρον άλλων ομάδων.

Ούτε πρόκειται απλώς για μείωση του μισθού μου στο μισό. Πολλά θα κριθούν από το πλάνο της Μπαρτσελόνα και από τις δικές μου επιθυμίες».