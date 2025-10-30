Η Μπαρτσελόνα είναι έτοιμη να «κλείσει» φιλικό στο Περού, εντός του Δεκεμβρίου, για να λάβει ίσως και πάνω από 7.000.000 ευρώ!

Το προγραμματισμένο ματς της Μπαρτσελόνα με τη Βιγιαρεάλ, στο πλαίσιο της La Liga, ακυρώθηκε, αλλά όπως φαίνεται, οι «μπλαουγκράνα» είναι έτοιμοι να παλέψουν για να αγωνιστούν στο… Περού!

Όπως τονίζει «Mundo Deportivo», η Μπαρτσελόνα βρίσκεται πλέον σε συζητήσεις για μια ιδιαίτερα επικερδή πρόταση, προκειμένου να δώσει φιλικό αγώνα στο Περού στα τέλη Δεκεμβρίου.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση θα μπορούσε να αποφέρει στον σύλλογο έσοδα ύψους 7 έως 8 εκατομμυρίων ευρώ, προσφέροντας μια σημαντική οικονομική ανάσα στις προσπάθειες για ενίσχυση των εσόδων.

Προηγουμένως, οι «μπλαουγκράνα» είχαν απορρίψει πρόταση για φιλικό στη Λιβύη, που θα απέφερε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ, εξαιτίας ανησυχιών για την ασφάλεια της αποστολής. Τώρα, η πρόταση από το Περού θεωρείται ως η καταλληλότερη επιλογή για να αναπληρωθεί το χαμένο εισόδημα μετά και την ακύρωση του ταξιδιού στο Μαϊάμι.

🚨 BREAKING: #FCBarcelona IS IN TALKS to PLAY a FRIENDLY game in Peru AFTER the game vs. Villarreal CF in December. The OFFER received is around €7/8M. [@ffpolo] 🎖️🇵🇪 pic.twitter.com/99FBVZHCJG — infosfcb (@infosfcb) October 28, 2025

Ο πρόεδρος του συλλόγου, Ζοάν Λαπόρτα, συναντήθηκε με τους ποδοσφαιριστές, τον προπονητή Χάνσι Φλικ και τον αθλητικό διευθυντή Ντέκο, εκφράζοντας την πρόθεση του συλλόγου να αποδεχτεί την προσφορά. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, υπογράμμισε τη σημασία του αγώνα από οικονομικής πλευράς, ιδιαίτερα λόγω της πτώσης στα εμπορικά έσοδα τη φετινή σεζόν.

Το φιλικό στο Περού ίσως πραγματοποιηθεί μετά τον τελευταίο αγώνα της Μπαρτσελόνα για τη La Liga το 2025 — που επρόκειτο αρχικά να είναι ο αγώνας με τη Βιγιαρεάλ στο Μαϊάμι στις 20 Δεκεμβρίου — και πριν από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές.

Ο σύλλογος συνεργάζεται με την Ισπανική Ένωση Ποδοσφαιριστών (AFE) για να διασφαλίσει ότι η ημερομηνία τηρεί τις διατάξεις της συλλογικής σύμβασης σχετικά με την επίσημη έναρξη της περιόδου ανάπαυσης των παικτών.

Αν τελικά δοθεί το «πράσινο φως», το ταξίδι θα αποτελέσει τη δεύτερη διεθνή εμφάνιση της Μπαρτσελόνα μέσα στον Δεκέμβριο, μετά το φιλικό του 2023 στις Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στην Κλαμπ Αμέρικα.

Παρότι η ακριβής ημερομηνία δεν έχει ακόμη καθοριστεί, η εσωτερική έγκριση θεωρείται πιθανή, δεδομένων των θετικών οικονομικών προβλέψεων και της απουσίας σημαντικών συγκρούσεων στο αγωνιστικό πρόγραμμα.