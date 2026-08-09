Η μπάλα που έφερε το περίφημο «χέρι του Θεού» από τον Μαραντόνα βγαίνει σε δημοπρασία, με ένα μυθικό ποσό!

Η ιστορική μπάλα με την οποία ο Ντιέγκο Μαραντόνα σκόραρε τα δύο θρυλικά τέρματα απέναντι στην Αγγλία, στον προημιτελικό του Μουντιάλ του 1986, βγαίνει εκ νέου σε δημοπρασία στις ΗΠΑ, από τον οίκο Heritage Auctions, στις 21-23 Αυγούστου, με την αξία της να εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια δολάρια!

Παρά το γεγονός ότι σε προηγούμενες δημοπρασίες, το 2022 και το 2023, το αντικείμενο δεν άλλαξε χέρια, αφού οι προσφορές περιορίστηκαν στα 2 εκατομμύρια, η τιμή εκκίνησης ορίστηκε τώρα στα 2,5 εκατομμύρια δολάρια, με τις προσδοκίες να είναι αρκετά υψηλές.

Le ballon de « la main de Dieu », de Diego Maradona, lors d'Argentine-Angleterre 1986, en vente aux enchères, estimé à plus de 10 millions de dollars



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Ιδίως, εάν ληφθεί υπόψη ότι η φανέλα του Αργεντινού σταρ από το ίδιο παιχνίδι είχε καταρρίψει παγκόσμιο ρεκόρ για αθλητικό αντικείμενο, καθώς πωλήθηκε για 9,3 εκατομμύρια.

Την αυθεντικότητα της μοναδικής αυτής μπάλας, την οποία διατηρούσε για πάνω από τρεις δεκαετίες ο Τυνήσιος διαιτητής του αγώνα Αλί Μπεννασέρ, έχουν πιστοποιήσει δύο εξειδικευμένες εταιρείες συλλεκτικών αθλητικών ειδών, μέσω και φωτογραφικού υλικού της εποχής, σφραγίζοντας την ανεκτίμητη συλλεκτική αξία ενός κειμηλίου από μια αναμέτρηση που σφράγισε τον μύθο του αείμνηστου Ντιέγκο Μαραντόνα.

Υπενθυμίζουμε πως στη συγκεκριμένη αναμέτρηση της Αργεντινής με την Αγγλία, ο Αργεντινός θρύλος σκόραρε το ιστορικό πια «χέρι του Θεού», αλλά και το ασύλληπτο γκολ, όπου πέρασε σχεδόν ολόκληρη την ομάδα των «Τριών Λιονταριών», με μία εντυπωσιακή κούρσα!