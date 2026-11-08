Πώς ο Χρήστος Τζόλης ανάγκασε τον Μικέλ Αρτέτα να εφαρμόσει έναν νέο αυστηρό κανονισμό στην Άρσεναλ λόγω… Fantasy!

Ένα… επικό περιστατικό, στο οποίο πρωταγωνίστησε ο Χρήστος Τζόλης, αποκαλύπτουν τα αγγλικά Μέσα Ενημέρωσης, καθώς μια απροσεξία του 24χρονου μεσοεπιθετικού οδήγησε τον Μικέλ Αρτέτα στη θέσπιση ενός νέου εσωτερικού κανόνα στην Άρσεναλ.

Ο Έλληνας εξτρέμ, όντας φανατικός παίκτης του Fantasy Premier League (FPL), λίγο έλειψε να προδώσει τη βασική ενδεκάδα των «κανονιέρηδων» για το κρίσιμο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, αφού γνωρίζοντας εκ των προτέρων τα πλάνα του προπονητή του, αφαίρεσε συμπαίκτες του από την ψηφιακή του ομάδα χωρίς να συνειδητοποιήσει ότι οι αλλαγές αυτές ήταν δημόσια ορατές.

🚨BREAKING: After Christos Tzolis’ FPL team got leaked last week which indicated he was starting against Liverpool, Mikel Arteta has said everyone around the club cannot have any Arsenal players in their team.



Christos Tzolis wildcarded this week and has removed all of his… pic.twitter.com/LodC1mH8bn — now.arsenal (@now_arsenaI) November 7, 2026

Στο ίδιο ακριβώς λάθος υπέπεσε ταυτόχρονα και μέλος του τεχνικού επιτελείου, γεγονός που προκάλεσε την άμεση αντίδραση του σχολαστικού σε θέματα πειθαρχίας Ισπανού τεχνικού, ο οποίος απαγόρευσε ρητά σε όλους τους ποδοσφαιριστές και το προσωπικό του συλλόγου να επιλέγουν παίκτες της Άρσεναλ στις ομάδες τους στο δημοφιλές παιχνίδι.

Άλλωστε, είναι ευρέως γνωστό πως ο Βάσκος τεχνικός δεν… χαρίζεται σε ό,τι αφορά ζητήματα πειθαρχικού ελέγχου στην ομάδα του.