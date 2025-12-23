Μία άτυχη στιγμή έλαβε χώρα στο Κόπα Άφρικα πριν το πρώτο παιχνίδι της Εθνικής Αιγύπτου το οποίο καθόρισε ο Μοχάμεντ Σαλάχ σε «νεκρό» σχεδόν χρόνο.

Με άγχος, ιδρώτα αλλά τελικά με το δεξί μπήκε η Αίγυπτος του Μοχάμεντ Σαλάχ στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής ή ευρέως γνωστό στα μέρη μας ως Κόπα Άφρικα, την 22η του Δεκέμβρη του 2025. Διοργάνωση η οποία λαμβάνει χώρα αυτήν την περίοδο στα γήπεδα του Μαρόκο.

Εννιά γήπεδα σε έξι πόλεις της Βόρειας αφρικανικής ηπείρου από τις 21 Δεκεμβρίου μέχρι την 18η του Ιανουαρίου, εν μέσω αγωνιστικών υποχρεώσεων και στα εθνικά πρωταθλήματα ολόκληρης της Ευρώπης. Αστέρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου όπως ο Μοχάμεντ Σαλάχ δήλωσαν «παρών» στη μεγάλη γιορτή της στρογγυλής θεάς, με την Αίγυπτο μάλιστα να κάνει πρεμιέρα πριν από μερικές ώρες.

Η παρέα του άσου της Λίβερπουλ που βρήκε… παρηγοριά στην περίεργη και όχι τόσο ευχάριστη κατάσταση που υπάρχει για εκείνον στο Μέρσεϊσάιντ, λυτρώθηκε στο τέλος. Και το «χεράκι» του ή πιο σωστά το ποδοράκι γι’ αυτό την ύστατη στιγμή (90′) έβαλε ο «Φαραώ».

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο την κατάλληλη στιγμή, «μυρίστηκε» την ευκαιρία και πέφτοντας στο χορτάρι βρήκε δίχτυα με το αριστερό για να χαρίσει το τρίποντο στην Αίγυπτο.

Κάπως έτσι πλησίασε ακόμα πιο κοντά στην… τριψήφια εμπλοκή του με το εθνόσημο, με το οποίο μετρά 64 γκολ και 34 τελικές πάσες σε 108 αγώνες σε επίσημες διοργανώσεις.

Πριν τη σέντρα του αγώνα κόντρα στη Ζιμπάμπουε, ο σκηνοθέτης βέβαια το έκανε το… ατόπημά του. Ενώ ακουγόταν από τα μεγάφωνα του γηπέδου «Adrar» στο Αγκαντίρ, ο εθνικός ύμνος της Εθνικής Αιγύπτου, εκείνος έδειχνε στην κάμερα τους συμπατριώτες του Κένεντι Ναγκόλι, ο οποίος είχε περάσει στις αρχές της δεκαετίας του 2000 από τη χώρα μας με τη φανέλα του Άρη και του ΠΑΣ Γιάννινα.

They’re playing the National Anthem of Egypt and the cameraman put the camera on Zimbabwe players and fans the whole time. Afcon and vibes 😂😂pic.twitter.com/9t1YmAvEK5 — Goals Side (@goalsside) December 22, 2025

Μάλιστα και σύμφωνα με αναφορές στο διαδίκτυο, όχι μόνο έδειξαν τους διεθνείς της Ζιμπάμπουε την ώρα που έπαιζε ο εθνικός ύμνος της Αιγύπτου αλλά εστίασε και στους… λάθος φιλάθλους στις κερκίδες. Ενώ λίγο αργότερα, οι διοργανωτές και οι αρμόδιοι του τηλεοπτικού δικτύου που καλύπτει τους αγώνες, δεν έδειξαν ποτέ την 11άδα που κατέβασε η Αίγυπτος αλλά δύο φορές αυτήν την Ζιμπάμπουε. 0/3 λοιπόν, καλά πήγε αυτό…