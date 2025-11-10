Σε ματς το οποίο θα έπρεπε να έχει αναβληθεί οπουδήποτε στην Ευρώπη, έβαλε ΓΚΟΛΑΡΑ και χάρισε το Κύπελλο στην ομάδα του.

Το μάτι δεν έχει συνηθήσει σε τέτοιες συνθήκες. Η διεξαγωγή μιας αναμέτρησης, όσο κι αν πιέζει ο χρόνος και το βεβαρυμένο αγωνιστικό πρόγραμμα σε τέτοιο τοπίο στην Ευρώπη, κάθε άλλο παρά πιθανή θα ήταν. Στον Καναδά όμως έχουν αντίθετη άποψη. Και έζησαν οι πρωταγωνιστές ένα από τα πιο iconic παιχνίδια που θα διηγούνται στα παιδιά τους.

Σε μία χώρα που η «στρογγυλή θεά» δεν έχει την ίδια αναγνώριση καο δημοφιλία σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο, με το χόκει επί πάγκου και το μπάσκετ να ξεπερνούν κατά πόλύ το ποδόσφαιρο, ο τελικός του North Star Cup τα είχε… όλα.

Σασπένς, παράταση και μία νικήτρια ομάδα που έφερε τα πάνω κάτω. Αν και χρειάστηκε να μείνει στο κρύο και το χιόνι για 30′ λεπτά. ‘Ενας αγώνας που κράτησε πολύ περισσότερο από δύο ώρες μαζί με τις διακοπές αφού κάθε 15 λεπτά, έπρεπε το χιόνι που είχε κάνει… στρώμα στο γήπεδο, να καθαριστεί. Και οι γραμμές να είναι ευδιάκριτες.

Πριν την έναρξη της παράτασης μάλιστα, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο ακόμα και εκχιονιστικό μηχάνημα για να καθαρίσει το γήπεδο. Απίστευτα πράγματα.

Ακόμα και υπό αυτές τις δυσμενείς συνθήκες όχι μόνο για ποδόσφαιρο αλλά και για να βγεις από το σπίτι σου, οι δύο ομάδες δεν πτοήθηκαν. Και το έζησαν. Εκείνη που πανηγύρισε στο τέλος ήταν η Ατλέτικο Οτάβα, η οποία αναδείχθηκε τροπαιούχος για πρώτη φορά και έτσι πήρε την παρθενική της πρόκριση για το Κύπελλο Πρωταθλητριών του CONCACAF του 2025.

Ήρωας αυτής ήταν ο Μεξικανός, δανεικός στον σύλλογο και εσαεί αξιομνημόνευτος απ’ ότι φαίνεται, Ντέιβιντ Ροντρίγκες. Εκείνος ήταν που κατάφερε ακόμα κι έτσι, να πετύχει ένα σπάνιας ομορφιάς γκολ στο πρώτο ημίχρονο με «ψαλιδάκι», φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσια.

Μέσα στη… φούρια του μάλιστα, πήγε να γλιστρήσει πάνω στο – μαζεμένο πλησίον της γραμμής του άουτ – χιόνι.

Μία άπιαστη ΓΚΟΛΑΡΑ που και… λιακάδα να είχε, ούτε που θα προλάβαινε να το δει ο αντίπαλος γκολκίπερ. Ο ίδιος ήταν «θύτης» και κατά τη διάρκεια της παράτασης όταν έτρεξε πάνω στον παγετό, πρόλαβε να τοποθετήσει υπέροχα το αριστερό του πόδι και έσκαψε την μπάλα πάνω από τον αντίπαλο γκολκίπερ για να κάνει το 2-1.

Κάποιες φορές, το ταλέντο και την ποιότητα δεν μπορεί τίποτα να τα νικήσει.