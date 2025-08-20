Μία σπάνια ιστορία έλαβε χώρα σε γήπεδο της Ρωσίας πριν από μερικές ώρες, με πρωταγωνιστή πρώην NBAer.

Έκανε καριέρα στο μπάσκετ, έζησε την εμπειρία που πολλοί ονειρεύονται ακόμα και ξύπνιοι, χαρίζουν εκατοντάδες χιλιάδες χρήματα και μπόλικη «βεβαιότητα» όμως τελικά τον κέρδισε το ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η ιστορία του «γίγαντα» Πάβελ Ποντκόλζιν (Pavel Podkolzin).

Η αλήθεια είναι πως αν δεν είχε πάρει τόσο μπόι, δύσκολα θα βρισκόταν έστω και για δύο χρόνια ανάμεσα στους κορυφαίους. Σε νεαρή ηλικία, πριν ακόμα κλείσει τα 20 του χρόνια, το NBA και οι Γιούτα Τζαζ επέλεξαν στο Νο21 του draft του 2004, έναν… δεινόσαυρο από τα βάθυ της Ρωσίας.

Ο πρωταγωνιστής της ιστορίας μας, έφτιαξε το όνομά του στη Βαρέζε πριν το διαβατήριό του γράψει ΗΠΑ. Σε δύο χρόνια στην άλλη πλευρά του ωκεανού, έπαιξε όλο κι όλα έξι παιχνίδια με τους Μάβερικς, αναμένοντας αρκετούς μήνες μέχρι το ντεμπούτο το. Σε αυτά, έμεινε 4.7′ στο παρκέ και έγραψε 1.5 ριμπ., 0.2 μπλοκ και 0.4 πόντους ανά ματς. Με λίγα λόγια, πέρασε και δεν ακούμπησε ο Ρώσος πανύψηλος σέντερ, ο οποίος βλέπει τον κόσμο από τα 2 μέτρα και 25 εκατοστά.

Χάρις το ύψος του μάλιστα και παρότι έχουν περάσει τόσα χρόνια, ο Ποντκόλζιν παραμένει στη δεκάδα των πιο ψηλών αθλητών που έχουν αγωνιστεί στην αμερικανική λίγκα. Για να κατανοήσει κανείς το μέγεθος του, αρκεί να συνειδητοποιήσει πως είναι έναν πόντο πιο ψηλός από τον τεράστιο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς.

Μέχρι εδώ όλα καλά. Ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος είναι που έπαιξε στο υψηλότερο επίπεδο – έστω και για λίγο – χάρις τα μέγεθός του. Περίπου 20 χρόνια μετά το American Dream, ο Ρώσος το… γύρισε. Στα 40 του χρόνια, εθεάθη σε χορτάρι, να ρίχνει τρία και τέσσερα κεφάλια σε αντιπάλους του.

Así se ve el futbolista profesional más alto del mundo, Pavel Podkolzin, quien debutó hoy con Amkal en la Copa Rusa con un triunfo ante FC Kaluga. pic.twitter.com/g3TxNPpABd — Manuel R. Medina (@manuelmedina) August 19, 2025

Όχι, δεν μαζεύτηκε μαζί με φίλους του να παίξουν ποδόσφαιρο και να κάνουν πλακίτσα αλλά έκανε το ντεμπούτο του στην επαγγελματική ομάδα Αμκάλ της Μόσχας, η οποία μάλιστα σημείωσε την δεύτερή της νίκη στο ρωσικό Κύπελλο. Τύφλα να ‘χει ο Γιαν Κόλερ που μπροστά του θα έμοιαζε με… μύγα.

Όπως ήταν λογικό, οι συμπαίκτες του τον έψαχναν σε κάθε στημένη φάση με τον ίδιο να μην εκμεταλλεύεται στο «βάπτισμα του πυρός», το πλεονέκτημά του. Φυσικά και έγινε ο ψηλότερος ποδοσφαιριστής του κόσμου, σημειώνοντας ρεκόρ με τα 225 cm του.