Ένα απίθανο σκηνικό έλαβε χώρα στην Τουρκία, καθώς ένας τερματοφύλακας επέλεξε να προσπαθήσει να ζεσταθεί σε έναν αγώνα, πίνοντας… τσάι!

Στην Τουρκία, ένας τερματοφύλακας έγινε viral, προσπαθώντας να παραμείνει «ζεστός», παίζοντας σε συνθήκες ψύχους!

Η αναμέτρηση μεταξύ της Ερζουρμσπόρ και της Τσορούμ πραγματοποιήθηκε υπό ακραίες καιρικές συνθήκες, με τη θερμοκρασία να πέφτει στους -9 βαθμούς Κελσίου! Οι παίκτες προσπάθησαν με κάθε διαθέσιμο μέσο να προφυλαχθούν από το κρύο, αλλά ο Ματίγια Όρμπανιτς το πήγε σε άλλο… επίπεδο!

Ο τερματοφύλακας της Ερζουρμσπόρ τοποθέτησε μια κούπα με ζεστό τσάι δίπλα στην εστία του και έπινε από αυτήν όποτε είχε την ευκαιρία, ώστε να παραμένει ζεστός.

Δίχως αμφιβολία, πρόκειται για ένα σκηνικό που δεν παρατηρείται συχνά. Ο γκολκίπερ της Ερζουρμσπόρ, όμως, έδειξε πως είναι ιδιαίτερα ευφάνταστος!

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο: