Ένας αγώνας στη Βολιβία ήταν κάτι παραπάνω από… επεισοδιακός.

Όσα έγιναν σε έναν αγώνα Κυπέλλου στη Βολιβία, σίγουρα ξεπερνούν τα όρια ενός επεισοδιακού παιχνιδιού!

Είναι γνωστό πως στη Λατινική Αμερική, οι άνθρωποι ζουν για το ποδόσφαιρο και γι’ αυτό, σε αρκετές περιπτώσεις, η κατάσταση τίθεται εκτός ελέγχου. Όπως ακριβώς συνέβη ανάμεσα στη Ρεάλ Ορούρο και την Μπλούμινγκ.

Η βίαιη σύρραξη ξέσπασε στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης και ολοκληρώθηκε μόνο μετά την επέμβαση της αστυνομίας. Ο διαιτητής τιμώρησε συνολικά 17 άτομα με κόκκινη κάρτα, εκ των οποίων οι 11 ήταν ποδοσφαιριστές!

𝟭𝟳 𝗥𝗘𝗗 𝗖𝗔𝗥𝗗𝗦 𝗜𝗡 𝗢𝗡𝗘 𝗚𝗔𝗠𝗘 𝗜𝗡 𝗕𝗢𝗟𝗜𝗩𝗜𝗔 😵🟥 pic.twitter.com/Atb4sCDHjc — 433 (@433) November 27, 2025

Στη συνέντευξη Τύπου, η Ρεάλ Ορούρο επέρριψε την ευθύνη για το επεισόδιο στην αντίπαλη ομάδα, υποστηρίζοντας ότι οι παίκτες της Μπλούμινγκ προέβησαν σε προσβλητικά σχόλια και ρατσιστικές συμπεριφορές.

Παρά την εκρηκτική ατμόσφαιρα, η Μπλούμινγκ κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά του κυπέλλου στη Βολιβία, καθώς ο αγώνας ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή, και ευνοήθηκε από τη νίκη της με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στη Ρεάλ Ορούρο.

🇧🇴 MAJOR INCIDENT IN BOLIVIA!



Players and officials from both teams engaged in a brutal brawl during the match between Real Oruro and Blooming.pic.twitter.com/dtn08xXb2D — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 27, 2025

Ο πρόεδρος της Ορούρο ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου: «Κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα, ακούστηκαν εκφράσεις διακριτικού χαρακτήρα που αναφέρονταν στην καταγωγή και την ταυτότητα των ανθρώπων του Ορούρο».