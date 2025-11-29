Όσα έγιναν σε έναν αγώνα Κυπέλλου στη Βολιβία, σίγουρα ξεπερνούν τα όρια ενός επεισοδιακού παιχνιδιού!
Είναι γνωστό πως στη Λατινική Αμερική, οι άνθρωποι ζουν για το ποδόσφαιρο και γι’ αυτό, σε αρκετές περιπτώσεις, η κατάσταση τίθεται εκτός ελέγχου. Όπως ακριβώς συνέβη ανάμεσα στη Ρεάλ Ορούρο και την Μπλούμινγκ.
Η βίαιη σύρραξη ξέσπασε στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης και ολοκληρώθηκε μόνο μετά την επέμβαση της αστυνομίας. Ο διαιτητής τιμώρησε συνολικά 17 άτομα με κόκκινη κάρτα, εκ των οποίων οι 11 ήταν ποδοσφαιριστές!
Στη συνέντευξη Τύπου, η Ρεάλ Ορούρο επέρριψε την ευθύνη για το επεισόδιο στην αντίπαλη ομάδα, υποστηρίζοντας ότι οι παίκτες της Μπλούμινγκ προέβησαν σε προσβλητικά σχόλια και ρατσιστικές συμπεριφορές.
Παρά την εκρηκτική ατμόσφαιρα, η Μπλούμινγκ κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά του κυπέλλου στη Βολιβία, καθώς ο αγώνας ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή, και ευνοήθηκε από τη νίκη της με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στη Ρεάλ Ορούρο.
Ο πρόεδρος της Ορούρο ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου: «Κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα, ακούστηκαν εκφράσεις διακριτικού χαρακτήρα που αναφέρονταν στην καταγωγή και την ταυτότητα των ανθρώπων του Ορούρο».