Ρετρό διάθεση με flashback 22 χρόνων για χάρη μίας μπάλας που κατέληξε να βρίσκεται σε κάθε ελληνικό σπίτι.

Και πώς να την ξεχάσεις αυτή τη μπάλα; Ιδιαίτερη πριν ακόμα γίνει… σύμβολο για κάθε Έλληνα και συνδυαστεί με το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό «θαύμα» που έχει ζήσει αυτή η χώρα.

Ιδιότυπη όπως και να έχει από κάθε άποψη. Χρώματος γκρι με μπλε λεπτομέρειες, η Adidas σχεδίασε την «Roteiro» μπάλα για το Euro του 2004 στα γήπεδα της Πορτογαλίας και υποστήριξε αυτήν της τη δημιουργία με ένα διαφημιστικό σποτ γεμάτο… ρετρίλα.

Σούπερ σταρ του ποδοσφαιρικού πλανήτη όπως οι Ζιντάν, Τρεζεγκέ, Ντελ Πιέρο, Μπάλακ, Λάμπαρντ, Όλιβερ Καν και Ραούλ έκαναν τα μαγικά τους με την μπάλα της διοργάνωσης, καβαλώντας και… μηχανάκια μεταξύ άλλων.

Σε αντίθεση με προηγούμενες μπάλες, η Roteiro διέθετε μια νέα τεχνολογία θερμικής συγκόλλησης, που σημαίνει ότι τα πάνελ της ήταν θερμικά συγκολλημένα αντί να είναι ραμμένα, καθιστώντας την πιο αδιάβροχη, ανθεκτική και με σταθερή απόδοση. Ο ασημί σχεδιασμός της με μπλε και κόκκινες καμπύλες γραμμές, μόνο τυχαίος δεν ήταν. Αλλά συμβόλιζε τη ναυτική ιστορία της Πορτογαλίας. Η μπάλα επαινέθηκε για την ακρίβεια και τον έλεγχό της, αλλά δέχθηκε και κάποια κριτική από τερματοφύλακες που θεώρησαν ότι στον αέρα, γινόταν… τρελόμπαλα.

Τελικώς βέβαια, η Roteiro ήθελε απλά τους… Έλληνές της. Ο «μαγνήτης» που είχε τοποθετήσει ο Αντώνης Νικοπολίδης στα γάντια του και ο Άγγελος Χαριστέας στο κεφάλι του, ήταν υπεραρκετά ώστε να συνδυαστεί αυτή η μπάλα με τις πιο γλυκές, τις πιο μεθυστικές αναμνήσεις κάθε Έλληνα τον Ιούνιο-Ιούλιο του 2004.

Και στη συνέχεια να χτυπήσει… κόκκινο η ζήτησή της, αφού κάθε πιτσιρικάς ήθελε να παίξει με την μπάλα σύμβολο του «Πειρατικού».