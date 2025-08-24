Ένα απρόσμενο σκηνικό που έφερε αμηχανία, έλαβε χώρα σε post game συνέντευξη στη Γερμανία μετά τον αγώνα της Βέρτνερ με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες αυτό που έλαβε χώρα στην ποδοσφαιρική Γερμανία, έτσι δεν είναι;

Μία στιγμή που θα θέλει η δημοσιογράφος να ξεχάσει γρήγορα εκτυλλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (23/8) στη Bundesliga μετά τον αγώνα της Άιντραχτ Φρανκφούρτης με την Βέρντερ Βρέμης, στον οποίο κυριάρχησαν οι «αετοί» με 4-1.

Πιο συγκεκριμένα, το σύνολο του Τοπμέλερ που μπήκε με το δεξί στις υποχρεώσεις της στο γερμανικό πρωτάθλημα, είχε «καθαρίσει» από το πρώτο 25λεπτο ουσιαστικά την υπόθεση νίκη, την οποία «κλείδωσε» με την έναρξη του β΄ μέρους.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο κεντρικός αμυντικός της Βέρντερ Μάρκο Φιλντλ και αρχηγός της ομάδας, εμφανίστηκε στην κάμερα του Sky Sports για τις απαραίτητες δηλώσεις με τη φανέλα του Μίκαελ Ζέτερ – αντίπαλου γκολκίπερ και πρώην συμπαίκτη του – την οποία είχε μόλις ανταλλάξει.

Το γεγονός αυτό μπέρδεψε την δημοσιογράφο που τον πέρασε για παίκτη από την πλευρά των νικητών. Και ως εκ τούτου, τον ρώτησε για το συναίσθημα μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα.

«Είμαι παίκτης της Βέρντερ Βρέμης σε περίπτωση που δεν το ξέρεις» της απάντησε, για να έρθει ένα άβολο κλίμα. Η ίδια αναγνώρισε άμεσα το λάθος της, δίχως να δίνεται φυσικά συνέχεια στο ατυχές περιστατικό.