Ο Μίροσλαβ Ραντούλιτσα είπε να… γυρίσει σελίδα στην καριέρα του και να δοκιμάσει την τύχη του στο ποδόσφαιρο!

Ο Μίροσλαβ Ραντούλιτσα πήρε μια απόφαση, που ήρθε να… ταράξει τα νερά! Είπε να αφήσει την μπάλα του μπάσκετ και να δοκιμάσει την τύχη του με εκείνη του… ποδοσφαίρου!

Αφού πέρασε δύο χρόνια αγωνιζόμενος στην Ελλάδα με την ομάδα του Αμαρουσίου, ο 37χρονος σέντερ, που έχει μακρά καριέρα στα παρκέ, αποφάσισε να κάνει… στροφή στην καριέρα του, έστω και σε μεγάλη ηλικία.

Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα της γενέτειράς του, τη Ζελέζνιτσαρ Ιντζίγια, που συμμετέχει στην 3η κατηγορία του σερβικού πρωταθλήματος.

Da, dobro ste pročitali!



Naš proslavljeni košarkaš Miroslav Raduljica zadužio je broj 21 u FK Železničar Inđija.



Sva mesečna primanja će Raduljica prosleđivati humanitarnog organizaciji "Srbi za Srbe". Klub će i sav prihod od prodaje dresova Raduljica takođe donirati istoj… pic.twitter.com/SyjFsNRiKh — Sportal.rs (@SportalSrbija) September 19, 2025

Ο Ραντούλιτσα θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 21, ενώ ο σύλλογος θα κυκλοφορήσει περιορισμένη σειρά εμφανίσεων με το όνομά του την ερχόμενη εβδομάδα. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως θα αναλάβει καθήκοντα… σέντερ φορ!

Ο Σέρβος ψηλός αποφάσισε να παίξει ποδόσφαιρο στην πόλη όπου γεννήθηκε για καλό σκοπό, καθώς όπως έγινε γνωστό, όλα τα έσοδα από το συμβόλαιό του θα προσφερθούν σε ανθρωπιστική οργάνωση.