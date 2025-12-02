Στην πρώτη κατηγορία της Παραγουάης, έλαβε χώρα ένα από τα πιο… παράξενα περιστατικά που έχουν σημειωθεί εντός αγωνιστικών χώρων!

Στην Παραγουάη, ο ιδιοκτήτης της Ρεκολέτα, ομάδας που αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία της χώρας, έγραψε ιστορία!

Την Παρασκευή (28/11), στην αναμέτρηση της ομάδας του με τη Νασιονάλ, ο Λουίς Βιδάλ αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα… χέρια του, για να «χαρίσει» ένα από τα πιο… ιδιαίτερα περιστατικά, που έχουν συμβεί στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Ο 51χρονος παράγοντας, βλέποντας ότι η ομάδα του δεν μπορούσε να «ξεκολλήσει» από το 0-0, φόρεσε τη φανέλα και πάτησε στο γήπεδο, περνώντας ως αλλαγή!

Με αυτή του την ενέργεια, ο Βιδάλ έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης που έχει αγωνιστεί ποτέ στο πρωτάθλημα της Παραγουάης.

Αν και δεν ήρθε σε επαφή με την μπάλα, κατάφερε -μάλλον- να κάνει ένα προσωπικό του όνειρο, πραγματικότητα, συμμετέχοντας σε έναν αγώνα!

🟡⚫️ENTRÓ EL PRESI



🔁Con 51 años, 11 meses y 20 días, ingresó al campo de juego Luis Vidal, el presidente de Recoleta, para jugar los últimos minutos del partido contra Nacional por la fecha 22 del Clausura.



📺Tigo Sports



▶️Viví el #ClausuraAPF2025 en https://t.co/pGNhXoLRh7 pic.twitter.com/B5XXIlJLlg — Tigo Sports (@TigoSportsPY) November 28, 2025

Το αξιοσημείωτο είναι, πως δεν αποτέλεσε την πρώτη φορά που αφήνει τις εξέδρες, για να καθίσει στον πάγκο.

Τον Σεπτέμβριο είχε συμπεριληφθεί στην αποστολή για αγώνα Κυπέλλου χωρίς τελικά να αγωνιστεί.

Πλέον, μένει να φανεί εάν θα επιλέξει να ακολουθήσει καριέρα… ποδοσφαιριστή, έστω και σε αρκετά προχωρημένη ηλικία.