Ο Χόρχε Μπερμούδες, ο πρώτος Κολομβιανός που φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, δίνει στο Ole.gr τη δική του οπτική για τον Γκουστάβο Πουέρτα, με αφορμή την ιστορική μεταγραφή του συμπατριώτη του στην Ελλάδα.

Συνέντευξη στον Τάσο Φαραό

Η απόκτηση του Χόρχε Μπερμούδες από τον Ολυμπιακό, το καλοκαίρι του 2001, είχε προκαλέσει ενθουσιασμό στις τάξεις των «ερυθρόλευκων» φιλάθλων. Λογικό, εάν αναλογιστούμε πως επρόκειτο για έναν βασικό «πυλώνα» στην άμυνα της Εθνικής Κολομβίας, αλλά και τον αρχηγό της Μπόκα Τζούνιορς.

Μάλιστα, λίγους μήνες πριν «πιάσει» Λιμάνι, είχε προλάβει να στεφθεί πρωταθλητής κόσμου απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και να κατακτήσει το Copa Libertadores, φορώντας το περιβραχιόνιο στο μπράτσο.

Παρ’ όλα αυτά, η εν Ελλάδι παρουσία του δεν ήταν η ιδανική. Ο «El Patron», ή αλλιώς «Το Αφεντικό», όπως ήταν το παρατσούκλι του, δεν βρήκε ποτέ την απαραίτητη «χημεία» με τους Πειραιώτες.

Credits: Eurokinissi

Τα προβλήματα που εμφανίστηκαν ήταν πολλά, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων. Έτσι, μετά από δύο χρόνια στον Πειραιά και μόλις 22 συμμετοχές, ο Μπερμούδες αποχώρησε με προορισμό τη Νιούελς Ολντ Μπόις.

Αρκετά χρόνια μετά την αποχώρησή του από την Ελλάδα, ένας συμπατριώτης του έμελλε να γράψει ιστορία, προτού καν πατήσει στο χορτάρι. Ο Γκουστάβο Πουέρτα αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή που έχει γίνει ποτέ στο ελληνικό πρωτάθλημα και ο 55χρονος, πλέον, Χόρχε Μπερμούδες μιλά στο Ole.gr, δίνοντας τη δική του οπτική για τον 23χρονο διεθνή μέσο.

Ο πρώτος Κολομβιανός που φόρεσε ποτέ τη φανέλα του Ολυμπιακού συμπληρώνει τα δικά του «κομμάτια» στο… παζλ του νέου μεταγραφικού αποκτήματος των «ερυθρόλευκων». Από τα δυνατότερα σημεία του και τη συμβουλή που του δίνει, έως τη βεβαιότητά του πως δεν θα αργήσει να αποδείξει ότι η επένδυση που έγινε σε εκείνον από τους Πειραιώτες, θα αποδώσει άμεσα «καρπούς».

Παράλληλα, ο Χόρχε Μπερμούδες κάνει και μία σύντομη αναδρομή στο δικό του πέρασμα από την Ελλάδα.

«Ένας μοντέρνος ποδοσφαιριστής – Τι θα τον συμβούλευα»

Αρχικά, ο Κολομβιανός θέλησε να ξεχωρίσει όλα εκείνα τα στοιχεία, που θα προσθέσει ο Γκουστάβο Πουέρτα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ενώ παράλληλα, έδωσε στον συμπατριώτη του και μία συμβουλή.

«Γνωρίζω τον Γκουστάβο (σ.σ. Πουέρτα) εδώ και αρκετά χρόνια. Έχει συμμετάσχει στις μικρές εθνικές ομάδες της Κολομβίας, ενώ έχει αγωνιστεί και στην Ευρώπη, ξεχωρίζοντας στο προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο αναμφίβολα ως η αποκάλυψη της εθνικής μας. Σίγουρα θα προσφέρει δυναμισμό και προσωπικότητα στη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού.

Ο δυναμισμός του και η συνεχής παρουσία του τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα κάνουν τον Πουέρτα έναν μοντέρνο παίκτη, ιδιαίτερα ελκυστικό για οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ομάδα με υψηλές φιλοδοξίες.

Λόγω του νεαρού της ηλικίας του και του μέλλοντος που έχει μπροστά του, θα συμβούλευα τον Γκουστάβο να συγκεντρωθεί στο να τα δώσει όλα γρήγορα. Παρά το γεγονός ότι μια περίοδος προσαρμογής στο νέο του περιβάλλον είναι φυσιολογική, πιστεύω ότι το διάστημα που πέρασε στην Ισπανία κάλυψε ήδη αυτό το στάδιο και τώρα το μόνο που τον περιμένει είναι να παίξει στο υψηλότερο επίπεδο και να απολαύσει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο.

Η ευρωπαϊκή του εμπειρία δίνει στον Γκουστάβο το προφίλ ενός παίκτη με λαμπρό παρόν αλλά και τεράστιο μέλλον. Στην Κολομβία η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό ξάφνιασε ορισμένους ανθρώπους, καθώς θεωρούσαν ότι θα εδραιωθεί στο ισπανικό ποδόσφαιρο. Πιστεύω όμως ότι αν η παρουσία του στην Ελλάδα είναι επιτυχημένη, πολύ σύντομα θα κάνει το άλμα για ένα άλλο πρωτάθλημα», τόνισε χαρακτηριστικά στο Ole.gr ο Χόρχε Μπερμούδες.

«Είναι ένας ποδοσφαιριστής χωρίς ταβάνι»

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να μείνει εκτός συζήτησης η παρουσία του Πουέρτα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου ξεχώρισε με την Εθνική Κολομβίας. Όπως και οι λόγοι πίσω από την απόφασή του να φορέσει τελικά τα «ερυθρόλευκα».

«Η απόφαση που πήρε ο παίκτης συνάδει με τη στάση του για το μέλλον, τόσο σε αθλητικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Βλέπει τον Ολυμπιακό ως ένα ακόμη βήμα στην διαρκώς εξελισσόμενη καριέρα του και μία δυναμική παρουσία στην Ελλάδα σίγουρα μπορεί να τον βοηθήσει αρκετά.

Ήταν ο πιο σταθερός παίκτης της ομάδας. Λίγες μέρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ επιβεβαιώθηκε η παρουσία του στην αρχική ενδεκάδα και ξεχώρισε σε κάθε παιχνίδι που αγωνίστηκε.

Πιστεύω ότι η επένδυση που έκανε ο Ολυμπιακός θα αποδώσει καρπούς πολύ σύντομα. Είναι ένας παίκτης χωρίς ταβάνι ακόμα, που θα εξελιχθεί πάρα πολύ τόσο στον σύλλογο όσο και στην Εθνική Κολομβίας».

«Έφτασα με πολλές προσδοκίες στην Ελλάδα»

Λίγο πριν το φινάλε, ο Μπερμούδες μίλησε για τη δική του ζωή, αλλά και για την περίοδο που φόρεσε ο ίδιος τη φανέλα του Ολυμπιακού.

«Η καθημερινότητά μου παραμένει συνδεδεμένη με την Μπόκα Τζούνιορς, στηρίζοντας τη δουλειά που γίνεται στον σύλλογο σε αθλητικό επίπεδο, αν και αφιερώνω επίσης πολύ χρόνο στην οικογένειά μου και ιδιαίτερα στους γονείς μου.

Ήμουν ευτυχισμένος στην Ελλάδα και έφτασα με πολλές προσδοκίες να πρωταγωνιστήσω, αφού είχα αναδειχθεί παγκόσμιος πρωταθλητής με την Μπόκα Τζούνιορς. Όμως, λόγω των αποτελεσμάτων και των συνεχών αλλαγών προπονητών στην ομάδα από ένα σημείο και μετά, δεν κατάφερα να αποδώσω όπως θα ήθελα.

Ως ξένος εκείνης της ομάδας, όπως ο Τζιοβάνι, ο Ζε Ελίας, ο Άλβες, ο Οφορίκουε, ο Καρεμπέ και άλλοι σημαντικοί παίκτες, το πρόβλημα ήταν ότι δεν μπορέσαμε να φτάσουμε μακριά και να διατηρήσουμε ένα υψηλό επίπεδο απόδοσης στην Ευρώπη, παρά το πολύ καλό ρόστερ που είχε συγκροτηθεί».