Ο ρεπόρτερ της Nemzeti Sport, Μπενς Μπόρμπολα, μιλά στο Ole.gr για το επερχόμενο Φερεντσβάρος-Παναθηναϊκός (22/01, 22:00). Ο εκνευρισμός του Ρόμπι Κιν και η απώλεια του Μπάρναμπας Βάργκα.

Συνέντευξη στη σπουδάστρια του Κέντρου Αθλητικού Ρεπορτάζ, Ευαγγελία Μπέλλου

Το Φερεντσβάρος-Παναθηναϊκός (22/01, 22:00) για την προτελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League έρχεται σε μια περίοδο έντονων αλλαγών για τους Ούγγρους, με τη μεταγραφή του Βάργκα στην ΑΕΚ να επηρεάζει τα αγωνιστικά δεδομένα.

Ο ρεπόρτερ της Φερεντσβάρος, Μπενς Μπόρμπολα από τη Nemzeti Sport, μεταφέρει στο Ole.gr το κλίμα ενόψει της 7ης αγωνιστικής, μιλώντας για τον εκνευρισμό του Ρόμπι Κιν και τη νέα πραγματικότητα στη Φερεντσβάρος απέναντι στο «τριφύλλι», που γνωρίζει καλά τη σημασία τέτοιων ευρωπαϊκών βραδιών.

Η Φερεντσβάρος βρίσκεται αυτό το διάστημα στην Ισπανία, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ενόψει της συνέχειας των αγωνιστικών της υποχρεώσεων.

Παρότι προέρχεται από δύο διαδοχικές ήττες στα τελευταία της παιχνίδια, γεγονός που έχει δημιουργήσει εύλογα ερωτήματα γύρω από την τωρινή της εικόνα, το γενικότερο πλαίσιο παραμένει θετικό.

Όπως επισημαίνει ο ρεπόρτερ της, πρόκειται για έναν σύλλογο που τα τελευταία χρόνια ακολουθεί ξεκάθαρη ανοδική πορεία, με πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα τη συμμετοχή στο Champions League το 2021 και τη φετινή παρουσία στα προκριματικά της διοργάνωσης.

«Δεν μιλάμε για μια ομάδα που κάνει απλώς μια καλή χρονιά. Μιλάμε για μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει χτίσει σταθερά τη θέση της στην Ευρώπη. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι η φιλοδοξία του συλλόγου δεν είναι στιγμιαία, αλλά διαρκής».

Όταν παίζεις συνεχώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μαθαίνεις τι απαιτείται. Ξέρεις πώς να διαχειρίζεσαι την πίεση, ξέρεις πότε πρέπει να ρισκάρεις και πότε να είσαι πιο προσεκτικός. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι μπαίνουμε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια με διαφορετική ψυχολογία απ’ ό,τι παλιότερα. Νιώθουμε πιο έτοιμοι».

Το κενό μετά τον Βάργκα και η πίεση της μετάβασης

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η αποχώρηση του Βάργκα με μεταγραφή στην ΑΕΚ έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στον αγωνιστικό σχεδιασμό. «Ήταν ο βασικός μας κεντρικός επιθετικός και φυσικά η απουσία του είναι ένα σημαντικό πλήγμα. Δεν είναι εύκολο να αντικαταστήσεις έναν παίκτη που σου δίνει σταθερά γκολ και παρουσία μέσα στην περιοχή», παραδέχεται ο Μπενς Μπόρμπολα.

Τελικά, ο Φράνκο Κοβάτσεβιτς, «μπομπέρ» της Τσέλιε που πλήγωσε τρεις φορές την ΑΕΚ στη μεταξύ τους αναμέτρηση στη League Phase του Conference League, αποκτήθηκε για να καλύψει το κενό του Βάργκα.

Τα πρόσωπα–κλειδιά και το «διαμάντι» που ξεχωρίζει

Μετά την αποχώρηση του Βάργκα και του Άλεξ Τοθ, για τη ΑΕΚ και την Μπόρνμουθ αντίστοιχα, ως πιο επικίνδυνοι παίκτες για τον Μπενς Μπόρμπολα ξεχωρίζουν οι εξής:

«Ο Λένι Τζόζεφ είναι ένας επιθετικός που διακρίνεται κυρίως για την ταχύτητά του, παρότι μέσα στην περιοχή δεν έχει ακόμη βγάλει στο μέγιστο τις δυνατότητές του». Στη λίστα των επικίνδυνων παικτών προστίθεται και ο Γιουσού Μπαμιντελέ, με τα έντονα στοιχεία δύναμης και ταχύτητας, αλλά και ο Ναμπί Κεϊτά, ο πρώην μέσος της Λίβερπουλ, που παραμένει μια σταθερή και πολύτιμη μονάδα για την ομάδα.

Το δίλημμα της τακτικής

Σε ό,τι αφορά την αγωνιστική προσέγγιση στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, η εικόνα αλλάζει ανάλογα με τις συνθήκες. Όπως εξηγεί, στα εντός έδρας παιχνίδια η Φερεντσβάρος εμφανίζεται με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, κάτι που συνήθως μεταφράζεται σε προσπάθεια ελέγχου του ρυθμού μέσα από την κατοχή της μπάλας.

«Όταν παίζουμε στην έδρα μας, νιώθουμε πιο άνετα να πάρουμε την πρωτοβουλία και να ελέγξουμε το παιχνίδι», τονίζει, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αυτό θα είναι και το βασικό πλάνο απέναντι στο «τριφύλλι».

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, στο μυαλό υπάρχει και το πρόγραμμα που ακολουθεί. Αμέσως μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, έρχεται το ματς με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, όπου η Φερεντσβάρος χρειάζεται τους βαθμούς για να εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στους «16» μέσω της πρώτης οκτάδας. «Μπροστά μας έχουμε δύο εξαιρετικά απαιτητικά παιχνίδια», παραδέχεται, δείχνοντας πως οι ισορροπίες δεν είναι απλές και πως η διαχείριση δυνάμεων και ρίσκου θα παίξει καθοριστικό ρόλο.

Με τον Ρόμπι Κιν εκνευρισμένο, η Ευρώπη μπαίνει πάνω από το πρωτάθλημα

Η εικόνα της Φερεντσβάρος παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα αντίθεση: καλύτερες εμφανίσεις μακριά από την έδρα της και λιγότερη σταθερότητα στα εντός. Για τον ρεπόρτερ της ομάδας, η εξήγηση δεν βρίσκεται τόσο στην τακτική, όσο στη νοοτροπία. Όπως παραδέχεται, οι απώλειες στο γήπεδο της ομάδας αφορούν κυρίως το πρωτάθλημα, εκεί όπου η συγκέντρωση δεν ήταν πάντα στο επίπεδο που απαιτείται.

«Έχουμε χάσει αρκετά παιχνίδια στην έδρα μας, αλλά αυτό αφορά κυρίως τις υποχρεώσεις μας στο πρωτάθλημα. Σε πολλές περιπτώσεις δεν ήμασταν όσο συγκεντρωμένοι έπρεπε και, για να είμαι ειλικρινής, μας έλειψε το απαραίτητο κίνητρο σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια».

Ο Ρόμπι Κιν έχει εκφράσει τον εκνευρισμό του γι’ αυτό, αλλά ταυτόχρονα κατανοεί ότι οι παίκτες δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και ένταση όταν αγωνίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρά στο πρωτάθλημα της Ουγγαρίας».

Μια παραδοχή που, όσο ειλικρινής κι αν είναι, αποτυπώνει ξεκάθαρα πού βρίσκεται σήμερα το πραγματικό βάρος για τη Φερεντσβάρος.

Όταν το ποδόσφαιρο γίνεται πάθος, όχι απλώς παιχνίδι

Πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, το συγκεκριμένο παιχνίδι φέρνει αντιμέτωπες και δύο διαφορετικές ποδοσφαιρικές κουλτούρες. Ο ρεπόρτερ των Ούγγρων παραδέχεται ότι παρακολουθεί το ελληνικό ποδόσφαιρο, έστω κι όχι σε σταθερή βάση, όμως μια πρόσφατη εμπειρία του έδωσε ξεκάθαρη εικόνα.

«Το περασμένο φθινόπωρο, όταν αντιμετωπίσαμε τη Φενέρμπαχτσε, ένιωσα ότι το παιχνίδι θύμιζε σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο παίζεται το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα», σημειώνει, κάνοντας μια σύγκριση που δεν περνά απαρατήρητη.

Ιδιαίτερη στάση κρατά απέναντι στον ρόλο των φιλάθλων.

«Ξεχωρίζω το παθιασμένο στοιχείο των Ελλήνων οπαδών. Είναι μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο αγαπιέται βαθιά και βιώνεται με ένταση», λέει, εξηγώντας γιατί το γεγονός ότι το ματς θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη θεωρείται κομβικό. «Για εμάς είναι σημαντικό να παίζουμε στην έδρα μας και να έχουμε στο πλευρό μας τον κόσμο μας. Αυτό μας δίνει πάντα επιπλέον αυτοπεποίθηση».

Στο κρύο της Βουδαπέστης, δοκιμάζονται αντοχές

Οι καιρικές συνθήκες μπαίνουν κι αυτές στην εξίσωση του αγώνα, με τη Βουδαπέστη να ετοιμάζεται να υποδεχθεί τις δύο ομάδες σε σκηνικό… βαριάς ευρωπαϊκής χειμωνιάτικης βραδιάς. Όπως εξηγεί, το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο μετά τις 21:00 (τοπική ώρα), κάτι που ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον βαθμό δυσκολίας.

«Σίγουρα θα κάνει πολύ κρύο. Μιλάμε για θερμοκρασίες γύρω στους -3 με -4 βαθμούς. Δεν θα είναι εύκολες συνθήκες, ούτε για τους ποδοσφαιριστές, αλλά ούτε και για τους φιλάθλους που θα βρίσκονται στις εξέδρες».