Ο Νίκολο Μέλι σχολίασε στους Betarades το φαινόμενο «κορυφαίοι στην Ευρώπη & ΝΒΑ», την επιστροφή του Χέιζ-Ντέιβις για τον Παναθηναϊκό και… ξεκαρδίστηκε με ένα ενδεχόμενο.

Συνέντευξη στον Μάνο Φυρογένη

Και στα γέλια «λύθηκε» όταν τον βάλαμε στο κάδρο για «Αμυντικός της χρονιάς» και εκτενή απάντηση στο φαινόμενο «κορυφαίοι της Euroleague στο ΝΒΑ και τούμπαλιν» και τους… Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό μας είπε να ρωτήσουμε γιατί δεν ήρθε να παίξει ποτέ στην Ελλάδα. Απολαυστικός Νικολό Μέλι στους Betarades κατά τη διάρκεια της παραμονής του στα μέρη μας, στο πλαίσιο της αναμέτρησης με τους «πράσινους» για την 28η στροφή της Euroleague.

Ο Νίκο Μέλι λειτουργούσε ανέκαθεν ως… ασπίδα για την ομάδα του. Όπως έκανε για χάρη του θερμόαιμου Ουέιντ Μπόλντγουιν για να μπορέσει να τον βάλει στα αποδυτήρια του ΟΑΚΑ παίρνοντάς τον από την αρένα μετά την πόζα που πήρε και ενόχλησε.

Μία γενικότερη φιλοσοφία γύρω από το μπάσκετ, η οποία αντικατοπτρίζεται και μέσα στο παρκέ. Δεν κρύβεται αλλά είναι εκεί για να κάνει ό,τι του ζητήσει ο προπονητής του. Από το να χαμηλώσει και να μαρκάρει κοντύτερους από εκείνον αντιπάλους χάρις την αντίληψη και τα γρήγορα για την ηλικία του (πατημένα 35 έτη), πόδια που διαθέτει.

Μέχρι την τακτική συνέπεια και να τα βάλει με ψηλότερους από εκείνον τύπους. Με θηρία. Κάτι που έχει συνηθήσει να κάνει καθόλη τη διάρκεια της πλούσιας καριέρας του, ακροβατώντας ανάμεσα στο ‘4’ και το ‘5’ ανάλογα με τις συνθήκες του κάθε ματς και τα χαρακτηριστικά της αντίπαλης ομάδας. Ή να τραβάει μακριά την άμυνα με την μόνιμη απειλή από μακριά.

Την ίδια ώρα που άλλοι συνομίληκοί του σκέφτονται τη σύνταξη ή επιλέγουν να κατέβουν μία ταχύτητα ή ένα επίπεδο για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, ο Μέλι παραμένει ένας από τους τύπους της παλιάς φρουράς που τον θυμάσαι άλλοτε με λίγο περισσότερο μαλλί και άλλοτε ξυρισμένο είτε στη Μπάμπεργκ, είτε στη Φενέρμπαχτσε είτε βεβαίως στην Αρμάνι και την Εθνική Ιταλίας. Τις οποίες έχει υπηρετήσει και με το παραπάνω.

Ένα πολυεργαλείο στα χέρια του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, από τους βασικούς λόγους που οι Τούρκοι έφτασαν μέχρι το τέλος της διαδρομής πριν από μερικούς μήνες στο Αμπού Ντάμπι και παραμένουν η πιο σταθερή και με τα λιγότερα σκαμπανεβάσματα ομάδα.

Παραμονές του ντέρμπι έτσι όπως αποδείχθηκε αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο «Telekom Center Athens», αυτή η ακομπλεξάριστη αλλά και ευγενική εκτός παρκέ φυσιογνωμία, ο Νίκολο Μέλι, κάθισε απέναντι από την κάμερα των Beterades και δεν κρύφτηκε σε τίποτα.

Από αυτό που κάνει τον Σάρας ξεχωριστό και τη στενοχώρια του για ό,τι συνέβη με τον Ομπράντοβιτς στην Παρτιζάν, μέχρι την ποιότητα και το επίπεδο του άλλοτε συμπαίκτη του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ο οποίος μπορεί να αναβαθμίσει οποιαδήποτε ομάδα και το σκεπτικό της μετακίνησης κορυφαίων παικτών του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι στο ΝΒΑ, στο peak τους.

Όντας ένας από εκείνους που έχει κάνει το δρομολόγιο, εξήγησε (υπερ)αναλυτικά τις σκέψεις που περικλείουν τους πρωταγωνιστές, έχοντας πάντα την… καβάτζα της Euroleague.

Τι είπε στο θεώρημα «αμυντικός της χρονιάς ο Νίκολο Μέλι» και γιατί τα καταφέρνει η Φενέρμπαχτσε; Μακριά από γυαλιά και χρωματισμούς, κολλήματα με τα στατιστικά και εγωιστικούς μονολόγους, ο Ιταλός PF/C αποτελεί μια από τις πιο συμπαθείς και δίχως ίχνος βεντετισμού φιγούρες της σύγχρονης – και όχι μόνο – Ευρωλίγκας.