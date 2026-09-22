Καλεσμένος στην εκπομπή «Floor Generals» του καναλιού Betarades.gr στο Youtube βρέθηκε ο Χρήστος Μπαφές, όπου και μίλησε για πολλά και διάφορα. Μεταξύ αυτών το ζήτημα συμβολαίου του Ντόρσεϊ.

Όταν καλείται να μιλήσει, το κάνει προσεκτικά. Προτάσσοντας πάνω απ’ όλα το καλό του Ολυμπιακού, χωρίς να εθελοτυφλεί ή να προάγει την αντιπαράθεση. Ο Χρήστος Μπαφές κατανοεί ότι ο κόσμος αναζητά απαντήσεις αλλά όπως είπε και ο ίδιος στην εκπομπή Floor Generals του καναλιού Betarades στο Youtube, κανένας δεν γνωρίζει περισσότερο από το 10% απ’ όσα συμβαίνουν σε μια ομάδα.

Όταν η πόρτα κλείσει, η ιστορία δεν φαντάζει αλλά είναι τελείως διαφορετική απ’ αυτή. Κι έτσι πρέπει να γίνεται σε ζωντανούς οργανισμούς. Τα εν’ οίκω μη εν δήμω.

Από το 2019 εκτελεί χρέη Αθλητικού Διευθυντή στην ομάδα αν και οι ταμπέλες και οι τίτλοι δίπλα από το όνομα Χρήστος Μπαφές στον Ολυμπιακό, αποκλίνουν της μεγάλης εικόνας. Πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, έχοντας αφήσει πίσω του τον δικό του «γολγοθά».

Παραμονή του ημιτελικού του νεοσύστατου Super Cup της Euroleague και πριν από ένα βραδινό μίτινγκ στον Ολυμπιακό, ο Χρήστος Μπαφές αφού ευχήθηκε «καλά ταξίδια» στην εκπομπή του καναλιού, μπήκε στο… ψητό.

Από τα απαιτητικά logistics που απαιτούνται στη χρήση μιας άλλης έδρας σε αυτό το επίπεδο και ειδικά στην επαρχεία ή το εξωτερικό, τονίζοντας το πόσο σημαντικό ήταν που οι Πειραιώτες έμειναν στην Αθήνα αφού βρέθηκε η «χρυσή» τομή με την ΚΑΕ ΑΕΚ, μέχρι την υπόθεση Τόμας Ουόκαπ.

Στην οποία και εκείνος, όπως και οι πρώην συμπαίκτες του Τεξανού στο Λιμάνι, φρόντισαν να πάρουν την… ανθρωποφαγία από τη φωτιά. Αφού ναι μεν για τον ίδιο τον Μπαφέ, ο άλλοτε γκαρντ της ομάδας έκανε λάθος χειρισμούς παρόλα αυτά, ό,τι γράφει δεν ξεγράφει. Και μαζί πέτυχαν σπουδαία πράγματα.

Σημαντικό κομμάτι της μπασκετοκουβέντας με «ερυθρόλευκο» φόντο, τα όσα είπε για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Και το φλέγον ζήτημα του συμβολαίου του, το οποίο μπαίνει σε δεύτερη μοίρα για τους Πειραιώτες αφού «χρόνος υπάρχει». Καθώς έτσι λειτουργούν κι αυτή είναι η φιλοσοφία με τη οποία πορεύονται τα τελευταία χρόνια. Και τους έχει οδηγήσει σε συνεχόμενα Final Four, εγκωμιαστικά σχόλια ανά την Ευρώπη, κατακτήσεις πρώτης θέσης και φυσικά το… Άγιο Δισκοπότηρο τον Μάη του 2026 στο Telekom Center Athens.

Αναλυτικότερα τα όσα ανέφερε ο Αθλητικός διευθυντής της ομάδας από το Άμπου Ντάμπι σε μία ακόμα αποστολή του Betarades.gr…