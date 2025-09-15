Ο Αντρέας Ομπστ εμφανίστηκε στους Betarades, χαλαρός και ευτυχισμένος, μετά το χρυσό της Γερμανίας! Αποθέωσε, τόσο τη δικιά του γενιά, όσο και αυτή, που… έρχεται από πίσω!

Αποστολή στη Ρίγα: Μάνος Φυρογένης

Η Γερμανία έχει βαλθεί να «τρελάνει» τους πάντες! Μετά το τρόπαιο του MundoBasket κέρδισε και το EuroBasket σε έναν τελικό-όνειρο απέναντι στην Τουρκία (14/09, 83-88)!

Πρωταγωνιστές αυτής της ομάδας ήταν ο Φραντς Βάγκνερ και ο Ντένις Σρέντερ. Ωστόσο, όλα τα κομμάτια του… παζλ δούλεψαν αρμονικά, ώστε να υπάρξει το κατάλληλο αποτέλεσμα.

Ένας παίκτης «αθόρυβος», που συνεχώς κάνει τη «ζημιά» στις αντίπαλες άμυνες είναι ο Αντρέας Ομπστ. Ο μπασκετμπολίστας της Μπάγερν Μονάχου ήταν ξανά «παρών» σε μία μεγάλη διοργάνωση.

GERMANY 🇩🇪 ARE THE CHAMPIONS OF EUROPE 🏆#EuroBasket pic.twitter.com/SlIXCOPjrF — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

Στο τέλος, όπως κάθε Γερμανός, πήρε την μπύρα του και το γιόρτασε. Ωστόσο, πριν πάει στα αποδυτήρια έκανε και μία… βόλτα από την κάμερα των Betarades.

Ο 29χρονος τόνισε πως όλη η ομάδα ήταν «αχόρταγη» και πάντα έψαχνε το κάτι καλύτερο. Την ίδια ώρα, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για αυτή τη γενιά της Γερμανίας, αλλά και αποθέωσε αυτή, που… έρχεται από πίσω της!

He’s not getting stopped 🤷 #42 Andreas Obst



Been there, done that (Obst, again) and he’s now a #EuroBasket champion too 🔝 pic.twitter.com/oMF4YcW2EA — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 15, 2025

-Λέγανε στο ποδόσφαιρο και στο τέλος κερδίζει πάντα η Γερμανία. Είναι κάτι τέτοιο στο μπάσκετ, τα τελευταία χρόνια;

«Ναι, δουλέψαμε σκληρά για αυτό, είχαμε μια καλή γενιά, αλλά δουλέψαμε σκληρά για αυτό. Μείναμε ειλικρινείς ο ένας στον άλλον, δουλέψαμε κάθε μέρα, ποτέ δεν ήμασταν ικανοποιημένοι με κάτι, οπότε θέλαμε να το κάνουμε καλύτερο, αλλά έτσι είναι τα πράγματα».

-Ακόμα κι αν δεν είστε τόσο αγαπητοί ως ομάδα στην Ελλάδα, λόγω του 2022, σήμερα είχατε πολλούς οπαδούς στον τελικό, εναντίον της Τουρκίας. Αυτό θα είναι το μέλλον για το γερμανικό μπάσκετ;

«Ναι, εννοώ, σίγουρα, έχουμε μια σπουδαία γενιά, αλλά και η επόμενη γενιά θα είναι πραγματικά καλή, πραγματικά ταλαντούχα, πρέπει να διατηρήσουμε αυτή τη νοοτροπία, θέλουμε να κερδίζουμε, πρέπει να παίζουμε ως ομάδα, πρέπει να πιστεύουμε ο ένας στον άλλον, πρέπει να ανταγωνιζόμαστε κάθε βράδυ, πρέπει να προσφέρουμε στην επόμενη γενιά, αλλά σήμερα θα το απολαύσουμε πολύ».

-Πιστεύετε ότι αυτή η γερμανική ομάδα είναι καλύτερη από το 2023;

«Ήμασταν η καλύτερη ομάδα φέτος, και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Αντρεάς Ομπστ: