«Καλημέρα, καλημέρα, everybody καλά;» Ο Χουάντσο χαιρέτησε με τον δικό του τρόπο τους μαθητές του 57ου δημοτικού σχολείου Αθηνών στα πλαίσια του Bouncing for Good, One team Euroleague #juancho #paobc #olympiacosbc pic.twitter.com/aCPQvqucNq