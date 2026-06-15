Ο Γιώργος Ντόσκας επανέφερε τον Ολυμπιακό στην κορυφή της Ευρώπης στο πόλο γυναικών και μίλησε στους Betarades για την απόφαση να ρίξει στο νερό την Ολλανδή τερματοφύλακα.

Το βράδυ της Παρασκευής (12/6) αν ρωτούσε κανείς, ποιος είναι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο – των σπορ έστω – πολύ πιθανό να έπαιρνε την απάντηση «ο Γιώργος Ντόσκας».

Ο Χιώτης προπονητής που έπειτα από μία λαμπρή καριέρα στις πισίνες, αποσύρθηκε νωρίς, γύρισε όμως στο σπορ που αγαπά για να προσφέρει σε άλλο πόστο. Και τον Ολυμπιακό, την δεύτερή του οικογένεια μεσούσης της σεζόν.

Το έργο του κάθε άλλο παρά εύκολο ήταν, πλην όμως ο Γιώργος Ντόσκας κέρδισε τις αθλήτριές του και εκείνες μερικούς μήνες μετά, του το… γύρισαν πίσω. Αρχικώς με την επιστροφή στην κορυφή στην Ελλάδα και αφετέρου με την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου στη Μάλτα.

Μία από τις πολλές αποφάσεις που έχει να λάβει ένας προπονητής κατά τη διάρκεια μιας αναμέτρησης, ήταν εκείνε που έγειρε και την πλάστιγγα. Ο Γιώργος Ντόσκας ήταν καλεσμένος της εκπομπής Showtime το μεσημέρι της Δευτέρας (15/6) στους Betarades και απάντησε μεταξύ άλλων, σαν άλλος Φαν Χάαλ και Τόμας Τούχελ, στην «έμπνευση» που είχε να αλλάξει την Ιωάννα Σταματοπούλου με την Μπριτ Φαν ντεν Ντόμπελστιν πριν την «ψυχοφθόρα» διαδικασία των πέναλτι.

Απόφαση που όπως αποκάλυψε είχε σκεφτεί – χωρίς να τη μεταφέρει στις αθλήτριές του – από πριν από το ξενοδοχείο και έγινε υπό τις… ευλογίες της κορυφαίας στον κόσμο κατά τον Γιώργο Ντόσκα γκολκίπερ, Ιωάννας Σταματοπούλου.

Πιο αναλυτικά τα όσα ανέφερε για το mentality της Ολλανδής γκολκίπερ αλλά και την εν γένει παρουσία του και όσα απάντησε στις ερωτήσεις, παρακάτω…