Ο Στόγιαν Βράνιες, αδερφός του Όγκνιεν, μίλησε στο Ole.gr για την επικείμενη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Η ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ, ο Λιβάι Γκαρσία και οι προτάσεις από Ελλάδα.

Συνέντευξη στον Διονύση Καλαϊζή

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει στη «μάχη» του Conference League και υποδέχεται στην 1η αγωνιστική της League Phase την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΟΑΚΑ. Δεν υπάρχει, λοιπόν, καταλληλότερος άνθρωπος για να μας βάλει στο… κλίμα της αναμέτρησης, από τον Στόγιαν Βράνιες.

Πρόκειται, φυσικά, για τον αδερφό του Όγκνιεν Βράνιες, άλλοτε παίκτη της ΑΕΚ, ο οποίος βρίσκεται στον σύλλογο από τη Βοσνία, που θα αντιμετωπίσουν οι «πράσινοι».

Ο 40χρονος, πλέον, μεσοεπιθετικός συνεχίζει σταθερά στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα, με την οποία έχει ζήσει κάποιες από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του.

Άλλωστε, ξεκίνησε από τις ακαδημίες της και τώρα, διανύει την τρίτη του θητεία φορώντας τη φανέλα της.

Ο Στόγιαν Βράνιες μιλά στο Ole.gr για την επικείμενη «κόντρα» της ομάδας του με τον Παναθηναϊκό, ενώ αποκαλύπτει, μεταξύ άλλων, όσα του είπε ο αδερφός του, αλλά αναφέρεται και στις προτάσεις που είχε από την Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

«Ο Παναθηναϊκός έχει έναν εξαιρετικό προπονητή»

-Πώς νιώθεις για τη συμμετοχή στη League Phase του Conference League με την Μπόρατς; Έχεις υπάρξει, άλλωστε, μέλος σε ιστορικές σεζόν για τον σύλλογο.

«Φυσικά, η συμμετοχή στη League Phase του Conference League αποτελεί ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα, τόσο για εμένα προσωπικά όσο και για τον σύλλογο και το πρωτάθλημά μας».

-Ποιες διαφορές εντοπίζεις μεταξύ του Παναθηναϊκού που αντιμετωπίσατε το 2024, με τώρα; Γνωρίζεις καθόλου την δουλειά του Τζέικομπ Νίστρουπ;

«Τα δεδομένα είναι διαφορετικά τώρα. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή της βαθμολογίας, έχει μια νέα ομάδα και έναν εξαιρετικό προπονητή, ο οποίος πέτυχε σπουδαία αποτελέσματα με την Κοπεγχάγη. Μια ακόμη διαφορά είναι ότι αυτή τη φορά αγωνίζεται στην έδρα του.

Φυσικά, παρακολουθούσα τις εμφανίσεις της Κοπεγχάγης και τη δουλειά του προπονητή. Θεωρώ ότι έπαιζαν εξαιρετικό ποδόσφαιρο και κατάφεραν, μάλιστα, να φτάσουν μέχρι τη League Phase του Champions League».

Credits: Eurokinissi

«Ο Όγκνιεν μού μίλησε για τον Λιβάι και την ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ»

-Σε προετοίμασε καθόλου για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό ο Όγκνιεν; Υπάρχει κάποιος παίκτης που να ξεχωρίζεις;

«Ο αδερφός μου μού μίλησε για την εξαιρετική ατμόσφαιρα στο γήπεδο, αλλά εμείς θα αγωνιστούμε στο παλιό γήπεδο όπου έπαιζε η ΑΕΚ. Μου μίλησε επίσης για τον Λιβάι Γκαρσία, με τον οποίο υπήρξαν συμπαίκτες στην ΑΕΚ, και μου είπε ότι είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής.

Πέρα από τους έμπειρους Ντε Φράι και Καλάμπρια, πιστεύω ότι οι μεγαλύτερες απειλές θα προέλθουν από τους Ντέσερς και Τεττέη».

Credits: Eurokinissi

-Ποιο είναι το πλάνο της Μπόρατς κόντρα στον Παναθηναϊκό; Πιστεύεις ότι έχει κάποιο πλεονέκτημα;

«Φυσικά, έχουμε το αγωνιστικό μας πλάνο, το οποίο θα ακολουθήσουμε πιστά, και θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να πετύχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά μας είναι η συνοχή μας ως ομάδα, καθώς και το γεγονός ότι είμαστε μαζί εδώ και πολύ καιρό και γνωριζόμαστε πολύ καλά μεταξύ μας».

Credits: ZUMA Press, Inc.

«Είχα προτάσεις από Ελλάδα»

-Θα άλλαζες κάτι στην καριέρα σου;

«Δεν νομίζω ότι θα άλλαζα κάτι. Αν αναλογιστώ από πού ξεκίνησα και τις δυσκολίες που χρειάστηκε να ξεπεράσω σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου, μπορώ να είμαι κάτι παραπάνω από ικανοποιημένος με όσα έχω πετύχει».

-Είχες ποτέ πρόταση για να έρθεις στην Ελλάδα;

«Ναι, είχα αρκετές προτάσεις κατά τη διάρκεια της καριέρας μου, αλλά τελικά καμία από αυτές δεν προχώρησε».