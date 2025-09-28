Ο «βασιλιάς» της Euroleague έφτιαξε το όνομά του στον Κολοσσό της Ρόδου και ο άνθρωπος που τον διάλεξε, Μιχάλης Κουταλιανός, αφηγείται στους Betarades την απίθανη ιστορία του.

Είμαστε ό,τι και το παρελθόν μας, το κουβαλάμε μέσα μας. Στις ρίζες μας, στις αντιδράσεις και τις συμπεριφορές μας. Η επιστήμη της ψυχολογίας, με κάτι από κοινωνιολογία μέσα, είναι σαφής ως προς τη σημασία του πρότερου βίου κάποιου σε αυτό που έχει διαμορφωθεί ως άνθρωπος, ως χαρακτήρας στο σήμερα…

-Πώς ήταν ως χαρακτήρας;

«Περίπου όπως τον βλέπετε και σήμερα. Δεν θα έλεγα πως ο Μάικ Τζέιμς ήταν και το πιο εύκολο παιδί. Κλειστό θα τον χαρακτήριζα αλλά όχι απόμακρο. Περισσότερο κλεισμένο στις σκέψεις του. Αλλά με λίγη παρακίνηση ακολουθούσε τους υπόλοιπους. Εσωστρεφής. Σε καμία περίπτωση ξενύχτης στον βαθμό που έχει αποτυπωθεί στο ευρύ κοινό, όχι…»

Αυτά ήταν μόνο μερικές από τις λέξεις που βγήκαν από το στόμα ενός προπονητή ιδιαίτερα αναγνωρισμένου στον τόπο του, ο οποίος δείπνησε μαζί με την αποστολή των Betarades μεταξύ άλλων, στη Ρόδο μετά την πρώτη ημέρα της 7ης έκδοσης του Super Cup στο «Νησί των Ιπποτών».

-Κόουτς, κόουτς μίλησέ μας για τον Μάικ Τζέιμς…

Ο Μιχάλης Κουταλιανός έχει αποτυπωθεί στο μυαλό των περισσοτέρων ανθρώπων του χώρου της καλαθόσφαιρας όπως λένε στην Κύπρο, ως ο άνθρωπος που έφερε τον Αμερικανό σούπερ σταρ της Eurolegue, και νυν βασιλιά της, στην Ελλάδα. Πρώτος σκόρερ του θεσμού, ετοιμάζεται για την 12η συναπτή σεζόν του στο θεσμό. Οι πολλές συστάσεις για το παικτικό του ποιόν και τα κατορθώματά του, δεν απαιτούνται.

Αν και έχει περάσει, ο κόουτς, από διάφορους εγχώριους πάγκους των εθνικών κατηγοριών αλλά και στη μεγάλη κατηγορία, το παράσημό του είναι άλλο. Για το ευρύ κοινό. Τελευταία του παρουσία στα «σαλόνια» ήταν με τον Ιωνικό τη σεζόν που ξέσπασε ο Covid-19, αναλαμβάνοντας την ομάδα Πρωτοχρονιά του 2020.

Με προϋπηρεσία στο πλευρό του Γιάννη Σφαιρόπουλου στον τοπικό – για τη Ρόδο – Κολοσσό, ο Μιχάλης Κουταλιανός (που έχει εργαστεί και σε Εθνικό, Κόροιβο Αμαλιάδας και Αίολου Αστακού τον οποίο ανέβασε στην Α2), γεννηθείς το 1977 τεχνικός, υπήρξε για χρόνια «πιστός στρατιώτης» της νησιωτικής ομάδας που έχει εδραιωθεί στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.

Ανάμεσα στα πολλά πόστα που πέρασε, διατέλεσε και πρώτος προπονητής του Κολοσσού Ρόδου το 2014, όταν και ανέλαβε τα ηνία της ομάδας αφότου εκείνη παρέμεινε στην κατηγορία υπό την προπονητική καθοδήγηση του Βασίλη Φραγκιά (νυν Γκιούλιβερ, έχει… ριζώσει στην Μογγολία) και στη συνέχεια του Δημήτρη Πρίφτη που πήρε «προαγωγή» για τον Παναθηναϊκό. Και στο «πόδι» τους, βρέθηκε ο κόουτς Κουταλιανός.

«Η μεταγραφική περίοδος είχε προχωρήσει, είχαμε φτάσει μέσα του Αυγούστου. Εγώ έψαχνα για ένα scoring ποιντ γκαρντ που να μπορεί να βάλει την μπάλα στο καλάθι με ατομική ενέργεια, να μπορεί να δημιουργήσει και για τον εαυτό του και για τους γύρω του. Κάποιον που να του δώσουμε τα΄κλειδιά’. Έναν floor general με καθορισμένα όμως χρήματα, συγκεκριμένα. Με ταβάνι 50 χιλάδες δολάρια, 40 χιλ. ευρώ περίπου, τον χρόνο.

Μας έστελναν πολλές περιπτώσεις παικτών κάθε μέρα, σε εμένα και τους συνεργάτες μου και καλούμασταν να προκρίνουμε κάποιες για να κατασταλάξουμε, να μιλήσουμε στη συνέχεια με την πλευρά του παίκτη και ούτως καθεξής», ξεκίνησε ο άνθρωπος που ευθύνεται για την εκτόξευση του Μάικ Τζέιμς στα μέρη μας, να διηγείται…

«Ένα βράδυ, πολύ αργά κατά τα μεσάνυχτα, μου εστάλη ένα ακόμα… πακέτο παικτών με τη σημειώση όμως, από τον Αλέξανδρο Κατσαρό, για τον Μάικ Τζέιμς. Έγραφε το όνομα, τα χαρακτηριστικά του και διάφορα highlights του. Στα κομμένα βίντεο βέβαια, όλοι καλοί φαίνονται. Και επέμεινε να του ρίξω μια ματιά.

Εντυπωσιάστηκα όμως. Με ‘κέρδισε’ το θράσος του, οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους μπορούσε να σκοράρει. Τα δυναμικά του drive, το γεγονός πως δεν ‘κώλωνε’ όταν έβλεπε μεγαλύτερα κορμιά στην αντίπαλη ρακέτα.

Έβλεπα και ξαναέβλεπα τα κομμένα βίντεο, έλεγα ‘δεν μπορεί, κάποιο κουσούρι θα έχει’. Την ίδια νύχτα, έστειλα μήνυμα στον ατζέντη του. Του λέω ‘είσαι σίγουρος ότι ο Μάικ Τζέιμς είναι στα λεφτά μας; Δεν γίνεται αυτός να είναι στα λεφτά μας. Μήπως έχεις κάνει κάποιο λάθος. Δεν γίνεται αυτός ο παίκτης να είναι στο μπάτζετ του Κολοσσού.

Τα χαρακτηριστικά του και η πρότερη καριέρα του, δεν έλεγαν κάτι το ιδιαίτερο. Δεν ξεχώριζε από αυτά. 24χρονος που την προηγούμενη σεζόν έπαιζε στην τρίτη τη τάξει κατηγορία της Ιταλίας και το δεύτερο μισό της σεζόν 2012-13, το πέρασε στην Β΄ του Ισραήλ αφού έφυγε κακείν κακώς από την KK Zagreb. Αυτός ο παίκτης έπαιρνε λιγότερα από 5 χιλιάδες δολάρια τον μήνα.

Τα όσα είδα όμως στο κλιπς, με ξεσήκωσαν προφανώς. Προσπαθούσαμε να μάθουμε, ποιον λάκκο έχει η φάβα. Τα ελέγξαμε όλα, καθαρός. Το πρωί λοιπόν έστειλα μήνυμα στους συνεργάτες μου και στους ιθύνοντες της ομάδας, λέγοντάς τους ότι ΄πρέπει να τον κλείσουμε… χθες’.

Μέσα σε 24 ώρες από όταν προτάθηκε, δώσαμε τα χέρια. Μιλήσαμε και μαζί του, του εξήγησα τον ρόλο για τον οποίο τον προορίζω και συμφώνησε να έρθει, να παίξει στη Ρόδο. Είχε αγχωθεί, εκείνος και ο μάνατζέρ του, μήπως δεν έβρισκε ομάδα. Έψαχνε κάποιο πρωτάθλημα για να τον δουν αυτοί που έπρεπε. Ο Μάικ Τζέιμς έψαχνε μια ευκαιρία. Ήταν πολύ σίγουρος για τον εαυτό του. Γι΄ αυτό και μεταξύ των όρων που μπήκαν στο συμβόλαιό του, ήταν ένα μικρό buy out ΜΟΝΟ για ομάδα της Euroleague. Από μία ομάδα που είχε σωθεί στο τσακ πέρυσι, μόνο για ομάδα της Euroleague. Ήταν και πρόθεση του Κολοσσού να μην χάσει τόσο εύκολα έναν παίκτη που τόσο πολύ πίστευε.

Ένας τύπος χαλαρός και σοβαρός που είχε τεράστια εμπιστοσύνη στον εαυτό του από τότε. Πίστευε πάρα πολύ σε εκείνον, ότι μπορούσε να τα καταφέρει. Προσαρμόστηκε γρήγορα, του άρεσε το Νησί. Είχε έρθει για να δείξει σε όλους και κόντρα σε ομάδες μεγαλύτερου βεληνεκούς και προβεβλημένες σε όλη την Ευρώπη, τι άξιζε.

Μετά από μερικές ημέρες προπονήσεων που αρχίσαμε να δουλεύουμε όλοι μαζί με συστήματα, επαφές κλπ., τον βλέπαμε με τους συνεργάτες μου και λέγαμε πως ‘όταν πατάει το τούρμπο, χάνεται από τα μάτια σου’.

Στα πρώτα φιλικά είχαν πάθει πλάκα όλοι. Ατζέντηδες, σταφ από τις αντίπαλες ομάδες. Ήταν θέμα χρόνου να μας χτυπήσουν την πόρτα για τον Μάικ. Έφυγε (2/12/2014) ως πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος με 21 πόντους κατά μέσο όρο. Μέσα σε δυο εβδομάδες έβαλε 21 πόντους στον Παναθηναϊκό στη Ρόδο και 28 στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.»

I just want to thank @Kolossos_Rhodes for the opportunity this year. Really loved playing there and will always respect the club. — Mike James (@TheNatural_05) December 3, 2014

Έμεινε δεν έμεινε τρεις μήνες ο Μάικ Τζέιμς στο νησί της Ρόδου, διάστημα αρκετό για να βγάλει εισιτήριο για την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Μπασκόνια, Παναθηναϊκός, ΝΒΑ, Παναθηναϊκός ξανά, Αρμάνι, ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Μονακό. Αυτό ήταν το story του Μάικ Τζέιμς από τον Κολοσσό όταν υπήρξε συμπαίκτης με τους Λαρεντζάκη και Τολιόπουλο μεταξύ άλλων.