Ο Ντανίλο Γκαλινάρι μιλάει στους Betarades, για την εμπειρία στο Πουερτό Ρίκο, το δύσκολο «ματσάρισμα» με την Εθνική Ελλάδας και τον «μαχητή», Ακίλε Πολονάρα!

Δηλώσεις στον Μάνο Φυρογένη

Τι και αν έχει «σβήσει» το 37ο κεράκι στην τούρτα του; Ο Ντανίλο Γκαλινάρι συνεχίζει να «ομορφαίνει» τα παρκέ και θα δηλώσει «παρών» σε ακόμα μία μεγάλη διοργάνωση.

Το EuroBasket 2025 έχει κάνει ήδη το πρώτο του τζάμπολ. Αυτό δεν ισχύει και για την Ιταλία, καθώς περιμένει τον αγώνα απέναντι στην Εθνική Ελλάδας (28/08, 21:30).

Οι δύο ομάδες, λίγες ημέρες, μετά τη «μονομαχία» τους στο Τουρνουά Ακρόπολις, θα τα… πουν και πάλι.

Οι Betarades είχαν μία απολαυστική συζήτηση, με τον Ντανίλο Γκαλινάρι, που μίλησε για όλους και για όλα.

Από την κουβέντα μαζί του δεν έλειψαν οι αναμνήσεις του από το Πουέρτο Ρίκο, η συνομιλία του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά και η αποθέωση της Εθνικής Ελλάδας.

Ωστόσο, τα λόγια που συγκίνησαν τους πάντες ήταν τα όσα είπε για τον «μαχητή» Ακίλε Πολονάρα.

Με τον 37χρονο καλαθοσφαιριστή να εξηγεί πώς ο συμπατριώτης του θα είναι το «καύσιμο» της Ιταλίας στο μεγάλο τουρνουά που ακολουθεί.

-Πείτε μου για την εμπειρία που ζήσατε στο Πουέρτο Ρίκο.

«Ναι, ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Πρέπει να ευχαριστήσω τον Κάρλος Αρόγιο και τον Έρικ Ντουάρτε για την ευκαιρία που μου έδωσαν να είμαι μέλος της ομάδας και να συμμετάσχω σε κάτι ξεχωριστό.

Ήταν μια πραγματική κούραση, μια καταπληκτική σεζόν. Ευχαριστώ όλους τους οπαδούς της Βακέρος. Και επίσης το Πουέρτο Ρίκο ως νησί και τους ανθρώπους του.

Ειλικρινά, εγώ και η οικογένειά μου, περάσαμε πέντε καταπληκτικούς μήνες εκεί».

-Ποιες είναι οι πρώτες σου σκέψεις με το που ήρθες στην Κύπρο;

«Έχω ξαναέρθει στην Κύπρο, οπότε γνωρίζω λίγο το νησί. Νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να επικεντρωθούμε στο μπάσκετ, να παίξουμε μπάσκετ και ελπίζω να βγούμε με κάτι ξεχωριστό».

-Έχετε μιλήσει με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για τον αγώνα;

«Όχι, είχαμε ένα τουρνουά στην Ακρόπολη, στην Ελλάδα, πριν έρθουμε εδώ. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε λίγο, αλλά δεν μιλήσαμε για τον αγώνα μας εδώ στο EuroBasket. Είναι οικογενειάρχης, είμαι οικογενειάρχης, οπότε μιλήσαμε για τις οικογένειές μας».

-Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η Ελλάδα και η Ιταλία;

«Πάντα λέω ότι, από την εμπειρία μου, έχω μάθει ότι αν σκέφτεσαι πολύ τους μακροπρόθεσμους στόχους, είναι σπατάλη ενέργειας. Πρέπει να το σκέφτεσαι παιχνίδι με παιχνίδι. Έχω βρεθεί σε μια κατάσταση όπου χάνεις το πρώτο παιχνίδι, αλλά μετά περνάς από τον πρώτο γύρο.

Κερδίζεις το πρώτο παιχνίδι ή κερδίζεις κάθε παιχνίδι, περνάς από τον πρώτο γύρο και μετά χάνεις στον δεύτερο γύρο. Τα έχω δει όλα, οπότε πρέπει να τα σκέφτεσαι παιχνίδι με παιχνίδι».

-Ποια είναι η γνώμη σου για την Ελλάδα;

«Είναι μια πολύ καλή ομάδα, είναι ίσως η καλύτερη ομάδα στον όμιλό μας.

Έχουν πολύ καλούς παίκτες, ένα μείγμα νεαρών και έμπειρων παικτών, οπότε θα είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας για όλους.

-Τελευταία ερώτηση. O Πολονάρα είναι ένα έξτρα κίνητρο, για την ομάδα σας;

«Ναι, φυσικά, ο Ακίλε είναι το κύριο κίνητρό μας. Ό,τι κι αν κάνουμε ως θετικό αποτέλεσμα αυτού του τουρνουά είναι αφιερωμένο σε αυτόν.

Μιλάμε μαζί του κάθε μέρα, και είναι ατυχές αυτό που του συνέβη, αλλά είναι ένας από τους πιο δυνατούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση, αυτός είναι ο Ακίλε, και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό γι’ αυτόν».