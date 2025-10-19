Το «διαμαντάκι» της Μπάγερν Μονάχου ψήφισε Εθνική Ελλάδος, αφού ανέκαθεν ήταν προτεραιότητα για εκείνον. Ο Νικόλας Σερμπέζης συστήνεται μέσω του Ole.gr.

Στα μπλοκάκια των ιθυνόντων και των αρμοδίων για την εξέλιξη του ελληνικού μπάσκετ, το όνομά του είναι σίγουρα γραμμένο. Και μάλιστα στις μπροστινές σελίδες, κάτω από το «μεγάλες ελπίδες». Νικόλας Σερμπέζης ονομάζεται και ήρθε ο καιρός να συστηθεί.

Τα ελληνικά Media που καταναλώνουν επικαιρότητα, έχουν ασχοληθεί δύο φορές με την περίπτωσή του. Μία ήταν όταν το όνομά του βρέθηκε στις κλήσεις της Εθνικής Παίδων για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2023. Άγνωστο το όνομα στο ευρύ κοινό και δικαιολογημένα. Αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος που άργησε να βρεθεί κάτω από τα ραντάρ της «γαλανόλευκης». Ευτυχώς η επιθυμία του ήταν ισχυρή από πάντα. Και έτσι δεν χάθηκε.

Δίπλα από το ονοματεπώνυμο στην κλήση του Γιάννη Καλαμπόκη, η ομάδα στους κόλπους της οποίας μεγάλωναν και συνεχίζουν να το κάνουν οι Παίδες που έγιναν Έφηβοι αυτό το καλοκαίρι μπασκετικά. Μπάγερν Μονάχου. Όπως και να το κάνεις, προκαλεί μία εντύπωση.

Γνωρίζοντας τον Νίκο Σερμπέζη: Το «διαμαντάκι» της Μπάγερν που εμπιστεύθηκε ο Χέρμπερτ (video) Ποιος είναι ο 18χρονος Έλληνας που «ανθίζει» στις ακαδημίες της μπασκετικής Μπάγερν Μονάχου; Το Ole.gr αναλύει με τη βοήθεια του προπονητή του στην Εθνική Εφήβων, Βασίλη Σκροπολίθα…

Η δεύτερη αφορμή και πιο πρόσφατη είχε να κάνει με τους Βαυαρούς. Παραμονή του ερχομού τους στην Αθήνα για να παίξουν κόντρα στον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens, ο 18χρονος Νικόλας Σερμπέζης πήρε το… βάπτισμα του πυρός από τον Γκόρντον Χέρμπερτ.

«Μου το είχε πει ο Χέρμπερτ ότι θα παίξω. Μου είχαν προετοιμάσει και κατά την pre season αλλά δεν περίμενα ότι θα με ρίξει και από το πρώτο μέρος στο παρκέ. Και σκεφτόμουν… ‘κιόλας;’ Ήμουν ξαφνιασμένος αλλά χάρηκα φυσικά», ήταν μερικές από τις λέξεις που βγήκαν από το στόμα του νεαρού Έλληνογερμανού στην συνέντευξη-γνωριμία που είχε με το Ole.gr για την 26η του Σεπτέμβρη που θα θυμάται για καιρό.

Ένα παιδί προσγειωμένο, χαμηλών τόνων, που γνωρίζει τις αρετές του και προσπαθεί διαρκώς να βελτιώνει το παιχνίδι του. Ο Νικόλας Σερμπέζης δεν έχει μονάχα το αγωνιστικό πακέτο, όπως είχε πει και ο κόουτς του στην Εθνική ομάδα Βασίλης Σκροπολίθας, για να κάνει αίσθηση μελλοντικά. Αλλά διαθέται και το σωστό mindset, όπως έγινε κατανοητό από τις πρώτες φράσεις του.

Γεννημένος στο Μόναχο από Έλληνες γονείς το 2007, θα μπορούσε κάλιστα να έχει διαλέξει την «Nationalmanschaft» ως αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Για την ακρίβεια, αυτό συνέβαινε μέχρι και τα 15 του χρόνια αφού δεν είχε προκύψει Εθνική Ελλάδος.

«Πάντα και από μικρός ήθελα να παίξω στην ελληνική την Εθνική αν είχα την επιλογή. Σε μικρότερες ηλικίες ήμουν με τη γερμανική γιατί μόνο αυτή υπήρχε», σημείωσε με αφοπλιστική ειλικρίνεια, ξετυλίγοντας το στόρυ του με τη «γαλανόλευκη».

«Είχα πει στον ατζέντη μου. ‘Βάλε με για ένα παιχνίδι με την Εθνική Ελλάδος και θα με θέλουν. Απλά βάλε με και θα το δείξω’», πίσω στο καλοκαίρι του 2023. Δείγμα της πίστης στον εαυτό του αλλά και της επιθυμίας του, απ’ όταν τον εντόπισαν από την Ελλάδα, να φορέσει τη φανέλα με το ελληνικό εθνόσημο.

Από τις διαφορές στον τρόπο παιχνιδιού, μέχρι την πολύ βοηθητική εμπειρία της 3ης κατηγορίας στη Γερμανία αφού «το κενό είναι πολύ μεγάλο ανάμεσα σε Έφηβους και άντρες». Ο καλός φίλος Γκέιμπριελ, οι ερωτήσεις για τον Παναθηναϊκό, ο οργανισμός των Βαυαρών, οι καλοκαιρινές συζητήσεις με τους συμπαίκτες του στην Εθνική, οι στόχοι και η επόμενη μέρα.

Ο Νικόλας Σερμπέζης έχει μία ιστορία να σας πει. Τη δική του ιστορία. Μία πρώτη γνωριμία λοιπόν με ένα παιδί πολύ δυνατό στο ένας εναντίον ενός αμυντικά αλλά και ικανότατο σκόρερ όπως δείχνουν τα νούμερά του, τόσο στη Β΄ ομάδα της Μπάγερν τις δύο τελευταίες γεμάτες σεζόν αλλά και μέχρι στιγμής (19.3π., 3 ριμπ. σε τρία παιχνίδια) όσο και στο Next Generation τουρνουά της Euroleague (20.5π. και τέσσερις ασίστ ανά παιχνίδι).

Σε μία χώρα που κυριαρχεί η μεμψιμοιρία αναφορικά με την επόμενη μέρα του ελληνικού μπάσκετ, ένας two-way – σε αυτό τείνει να εξελιχθεί – γκαρντ, βρίσκεται στους κόλπους της. Κρατάμε το όνομα. Θα μας εκπλήξει ευχάριστα…

Ο Νικός Σερμπέζης της Μπάγερν και της Εθνικής ομάδας, την οποία διάλεξε αντί της Εθνικής Γερμανίας, στο Ole.gr…