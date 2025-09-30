Ποιος είναι ο 18χρονος Έλληνας που «ανθίζει» στις ακαδημίες της μπασκετικής Μπάγερν Μονάχου; Το Ole.gr αναλύει με τη βοήθεια του προπονητή του στην Εθνική Εφήβων, Βασίλη Σκροπολίθα…

Ένα «διαμαντάκι» ελληνικής προέλευσης στους κόλπους της Μπάγερν Μονάχου; Βεβαίως είναι η απάντηση. Διότι γόνους ομογενών που κεντρίζουν αθλητικά το ενδιαφέρον, δεν βγάζει μονάχα η «στρογγυλή θεά» στη Γερμανία. Αλλά και η «σπυριάρα». Και το όνομα αυτού, Νικόλας Σερμπέζης.

Λίγες μέρες πριν αριβάρουν οι Βαυαροί στην Αθήνα για την πρεμιέρα της Euroleague κόντρα στον δίχως Τσέντι Οσμάν Παναθηναϊκό (30/9, 21:15), η Μπάγερν Μονάχου επιβλήθηκε άνετα της Γένα με 93-77 στο BMW Park. Και μπορεί οι Ράταν-Μέις και Λούτσιτς να έλαμψαν επιθετικά, παρόλα αυτά στη 12άδα υπήρχε και το όνομα ενός Έλληνα.

Ο Νίκος Σερμπέζης σημείωσε την πρώτη του συμμετοχή στην ανδρική ομάδα των Βαυαρών, εξαργυρώνοντας την διαρκώς ανοδική του πορεία τα τελευταία χρόνια στα τμήματα υποδομών και τις αναπτυξιακές ομάδες. Βάσει γερμανικού φορμάτ και τρόπου λειτουργίας, η σεζόν που μόλις ξεκίνησε είναι η τελευταία πριν… πέσει στα βαθιά, με το να λογίζεται μόνο ως μέλος της ανδρικής.

«Προϊόν» των ακαδημιών της Μπάγερν Μονάχου, εκμεταλλεύτηκε το κενό λόγω απουσιών αλλά και ροτέισον στην περιφερειακή γραμμή του συνόλου του Γκόρντον Χέρμπερτ. Και μπορεί να μην πήρε κάποια προσπάθεια ούτε να καταγράφηκε το οτιδήποτε δίπλα από το όνομά του στη στατιστική, αυτό ωστόσο δεν μειώνει το επίτευγμα. Την 26η του Σεπτέμρβη θα την θυμάται για καιρό.

Και μόνο το γεγονός πως έμεινε στο παρκέ για κάτι περισσότερο από τέσσερα λεπτά και έκανε ντεμπούτο στα 18 του με την Μπάγερν Μονάχου, αρκεί. Μερικές ώρες αργότερα, αγωνίστηκε με την ομάδα β’ των κόκκινων στην χωρισμένη σε βορρά και νότο γ΄εθνική κατηγορία, όπου και διέπρεψε με 23 πόντους (7/13 δίποντα) σε 28′ συμμετοχής.

Ποιος είναι ο Νίκος Σερμπέζης;

Γεννηθείς το 2007, ο Νίκος αποτελεί γόνος μεταναστών στη Γερμανία εδώ και 30 χρόνια. Άρα γεννήθηκε και μεγάλωσε στην χώρα της κεντρικής Ευρώπης, παίζοντας μάλιστα πριν τα 16 του στις μικρές Εθνικές της «Nationalmanschaft». Κάτι που του δίνει τη δυνατότητα, αν και εφόσον επιλέξει ως αντιπροσωπευτικό συγκρότημα τη Γερμανία μελλοντικά, να μην λογίζεται ως νατουραλιζέ.

Για την ώρα πάντως έχει διαλέξει Ελλάδα. Και δύσκολα θα αλλάξει αυτό μελλοντικά αφού… «είναι Έλληνας. Αγαπάει την χώρα, έχει μάθει τα ελληνικά και έρχεται κάθε καλοκαίρι, πολλώ δε μάλλον τώρα που το μπάσκετ αποτελεί και μία ακόμα, βασική αφορμή», τόνισε ο Βασίλης Σκροπολίθας, προπονητής με τον οποίο συνεργάστηκε για ενάμιση μήνα φέτος, στην Εθνική Εφήβων.

Ο Σερμπέζης ήταν ένα από τα 4 παιδιά που «ανακάλυψε» η ΕΟΚ το 2023 μέσα από το πρόγραμμα Greeks Abroad και τα οποία έφερε στην πατρίδα για να τα αξιολογήσει. Ο 16χρονος τότε συμμετείχε σε μερικούς φιλικούς αγώνες, ενθουσιάστηκε με το κλίμα και αποφάσισε να μπει στον «γαλανόλευκο χορό», εκπροσωπώντας το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας των γονιών του.

Δύο καλοκαίρια μετά, βρισκόταν στην 12άδα της Εθνικής U18 για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στη Σερβία, το οποίο κατέκτησε η Ισπανία με επτά νίκες και καμία ήττα. Πρωτιά σε… νεκρό χρόνο με εκείνο το τρίποντο στο φινάλε του Ντελ Πίνο και ένα επιμέρους 11-2 σε 33”.

Στα… δικά μας όμως, ο Νίκος Σερμπέζης θεωρείται και είναι πολύ μεγάλο πρότζεκτ τόσο για την Μπάγερν Μονάχου όσο και την Εθνική ομάδα, παρότι ηλικιακά, άλλα είναι αυτά που προέχουν για τους προπονητές. «Είναι στο χέρι του και στο μυαλό του να πάει ψηλά, όπως συμβαίνει και με τα περισσότερα παιδιά σε αυτήν την ηλικία. Το σημαντικό είναι να μάθει να διαχειρίζεται την απογοήτευση καθώς στο μπάσκετ και τον (πρωτ)αθλητισμό, οι στονοχώριες είναι μαθηματικά πολύ περισσότερες από τις χαρές και τις επιτυχίες», τόνισε ο Έλληνας τεχνικός στην κουβέντα του με το Ole.gr.

Τα νούμερα βέβαια και οι εξαιρετικές του εμφανίσεις τα τελευταία χρόνια, έχουν δώσει ακόμα πιο αισιόδοξη «νότα» στην έννοια της προοπτικής, η οποία φαντάζει μεγάλη. Ο Σερμπέζης παίζει ήδη εδώ και δύο χρόνια στην γ’ εθνική κατηγορία της Γερμανίας, ολοκληρώνοντας μάλιστα πέρυσι τη σεζόν με διψήφια επιθετική συνεισφορά ανά αγώνα (10,2 πόντοι) και 3,3 ριμπάουντ σε 20′ και 17 αγώνες.

Ακόμα πιο περίφημα τα πήγε με παιδιά της ηλικίας του, στο Next Gen τουρνουά της Euroleague που έγινε πριν από μερικούς μήνες στην πόλη του, το Μόναχο. Τέσσερις αγώνες με μέσο όρο 20,5 πόντους ανά παιχνίδι (ασταθές για την ώρα 18% από το τρίποντο) και 4 ασίστ, απέναντι σε ομάδες όπως η ομάδα Νέων της Βαλένθια και εκείνη του Άρη.

Το ακόμα πιο ελπιδοφόρο της υπόθεσης σε μία εποχή που γίνεται μπόλικη κουβέντα και «χύνεται» αρκετό… μελάνι για την παραγωγική διαδικασία στην Ελλάδα και τους αθλητές που θα επανδρώσουν τη «γαλανόλευκη» σε μερικά χρόνια, ο Σερμπέζης τείνει να εξελιχθεί σε two-way γκαρντ υψηλών προδιαγραφών, σύμφωνα με τα λεγόμενα του κόουτς Σκροπολίθα. Ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος για να μιλήσει για τον Νικόλα Σερμπέζη.

«Διαθέται τρομερά αθλητικά προσόντα για την ηλικία του. Ένα παιδί με πολλή ενέργεια και τρομερή έφεση στην άμυνα 1Vs1, το οποίο μου έκανε και τη μεγαλύτερη εντύπωση. Κατά τα άλλα σουτάρει καλά, έχει δηλαδή καλή μηχανική στο σουτ και πρέπει να βρει την ανάλογη σταθερότητα ενώ είναι πάρα πολύ ικανός και στην πίεση της μπάλας.

Όπως συμβαίνει με όλα τα παιδιά αυτής της ηλικίας, μιας και το απαιτεί το σύγχρονο μπάσκετ, δούλεψε το καλοκαίρι στο γρήγορο παιχνίδι. Όπως φαντάζομαι ότι κάνουν και στην Μπάγερν Μονάχου. Ο σκοπός μας είναι να δώσουμε στα παιδιά την ελευθερία να πάρουν προσπάθειες, πηγαίνοντας σε γρήγορο τέμπο με αρκετές κατοχές.

Σίγουρα υστερεί στο τακτικό σκέλος, όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Ακόμα και σε επίπεδο ανδρών. Αλλά διαθέτει, όλα τα φόντα για να βελτιωθεί και να αποτελέσει ‘κεφάλαιο’, είναι ένα πολύ εργατικό παιδί», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Έλληνας κόουτς που έχει ζήσει από μέσα το πολύ ενδιαφέρον πρότζεκτ που ονομάζεται Νικόλας Σερμπέζης. Ο Βασίλης Σκροπολίθας έχει εργανιστεί στο παρελθόν στον Προμηθέα ενώ από τη σεζόν 2024-25, ανήκει στο έμψυχο δυναμικό της Ομοσπονδίας συμβάλλοντας με την τεχνογνωσία του, στην εξέλιξη του ελληνικού μπάσκετ.