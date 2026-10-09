Ο Κόλιν Μάλκολμ δήλωσε πεπεισμένος στους Betarades και το Ole.gr πως ο Μάικ Τζέιμς θα επιστρέψει δριμύτερος στα παρκέ. Τι είπε για Ιτούδη, Τι Τζέι Σορτς και… φρέντο εσπρέσο;

Τρίτη στροφή της τελευταίας έκδοσης της Euroleague πριν αλλάξει σελίδα και ο χρόνος πάγωσε. Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης που έπαιξε το καλοκαίρι την τελευταία του ζαριά για να επιστρέψει σε Final Four και να παλέψει για το μοναδικό που του λείπει (σ.σ. μια Ευρωλίγκα), σωριάστηκε στο παρκέ, σφαδάζοντας από τους πόνους.

Η εικόνα του Αμερικανού γκαρντ να αποχωρεί σε φορείο από το γήπεδο στο Βελιγράδι καταλαβαίνοντας ότι κάτι σοβαρό είχε συμβεί, σιωπηλός και απογοητευμένος, έκανε τον γύρο της Ευρώπης. Παρόλα αυτά και λίγες ημέρες μετά από εκείνη την άτυχη στιγμή για τον Μάικ Τζέιμς, ο ίδιος έχει «φορέσει» ένα διαφορετικό mindset.

Αυτό τουλάχιστον μοιράστηκε ο Κόλιν Μάλκολμ στα λεγόμενά του στους Betarades και το Ole.gr, λίγες ώρες πριν τον αγώνα της Εφές με τον Ολυμπιακό στα Λιόσια (9/10, 21:15).

«Νομίζω ότι το διαχειρίστηκε όσο καλύτερα μπορούσε. Λίγες ώρες μετά την… κακιά την ώρα, ήταν ήδη με όλους, αστειευόταν και γελούσε. Έκανε χαλαρά αστεία για την κατάστασή του, παρόλο που είναι μια δύσκολη κατάσταση. Οπότε, το αντιμετωπίζει καλά. Έχει ήδη επιστρέψει στο γυμναστήριο, γυμνάζεται και φροντίζει να διατηρεί το υπόλοιπο σώμα του σε καλή κατάσταση. Πιστεύω, λοιπόν, ότι θα επιστρέψει πιο δυνατός από ποτέ. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι’ αυτό», σημείωσε ο 29χρονος από το Όρεγκον που έχει βρει χώρο στην κορυφαία σκηνή τα τελευταία χρόνια.

Κι αυτό έγινε μετά από αρκετή δουλειά. Και πίστη στον εαυτό του. Από τη Γεωργία, τη Φινλανδία και την Κύπρο στη Βόννη που πέτυχε. Και γνώρισε τους Τι Τζέι Σορτς και Τάισον Ουόρντ, με τους οποίους έχει μοιραστεί το παρκέ τις περισσότερες φορές.

Το 3άρι της Εφές απάντηση την κυκλοφορία της μπάλας του Ολυμπιακού ως το δυνατό του όπλο ενώ… υπερασπίστηκε τον ταχυδυναμικό παίκτη της Βαλένθια πλέον, Τι Τζέι Σορτς.

Κλείνοντας δεν παρέλειψε να «φρεσκάρει» τα ελληνικά του και να δώσει υπόσχεση πως μετά το γήπεδο, θα ψάξει για έναν φραπέ ή ένα φρέντο εσπρέσσο σκέτο που τόσο του λείπουν.