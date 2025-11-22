Ο θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου στο Ole.gr και τον Φάνη Τσοκανά, για τα όνειρα που πραγματοποίησε, την αγάπη του για την Ελλάδα, αλλά και τους Έλληνες της Bundesliga.

Αν η φράση, «αυτός τα έχει ζήσει όλα στην καριέρα του», χρειαζόταν κάποιον για την προσωποποιήσει, τότε ο Λόταρ Ματέους θα ήταν ο ιδανικός.

Παγκόσμιο Κύπελλο, EURO, «Χρυσή Μπάλα», αρχηγός της εθνικής ομάδας της Γερμανίας και ρέκορντμαν της με 150 συμμετοχές, έως και σήμερα. Παρότι έχουν περάσει 25 χρόνια, από την ημέρα που αποσύρθηκε.

Σήμερα, στα 64 του χρόνια, παραμένει ενεργός στο ποδόσφαιρο, κυρίως ως σχολιαστής στη γερμανική τηλεόραση, αλλά και ως Ambassador της Interwetten.

Υπό αυτήν την ιδιότητα, επισκέφθηκε την Ελλάδα και συγκεκριμένα, την Αθήνα. Ακόμα μία επίσκεψη, σε «μία χώρα που λατρεύει», όπως τόνισε μιλώντας στο Ole.gr!

Credits: Sueddeutsche Zeitung Photo

Ο θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, Λόταρ Ματέους, ο άνθρωπος με συμμετοχή σε πέντε συνεχόμενα Μουντιάλ και «ο πιο δύσκολος αντίπαλος που είχε ποτέ ο Μαραντόνα», όπως δήλωσε ο ίδιος ο Ντιέγκο, εξήγησε στο Ole.gr και τον Φάνη Τσοκανά, πώς «έχτισε» τον μύθο του, αλλά και την ιδιαίτερη σχέση του με την Ελλάδα.

Από τον Ότο Ρεχάγκελ και το EURO 2004, έως το σήμερα και τις συχνές επισκέψεις του. Οι Έλληνες της Bundesliga, οι άδικες συγκρίσεις, αλλά και το απαραίτητο στοιχείο για να καταφέρει κανείς πολλά στο ποδόσφαιρο.

Δείτε τη συνέντευξη του Λόταρ Ματέους στο παρακάτω βίντεο: