Στην κατά γράμμα εφαρμογή του πλάνου και την αυτοπεποίθηση που εκείνος ένιωθε, στάθηκε ο πρώτος σκόρερ του Κολοσσού Ρόδου στην τεράσια νίκη επί του Παναθηναϊκού, μιλώντας στο Ole.gr.

Συνέντευξη στον Μάνο Φυρογένη

Σε μία λίγκα που ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ τα στραβοπατήματα των δύο «αιωνίων», οι οποίοι βρίσκουν τον τρόπο να γλιτώνουν από κάθε τύπου… εξέγερση, ελαβε χώρα πριν από μερικές ώρες η μεγάλη έκπληξη.

Η ομάδα του Ρόδου με μία εμφάνιση ΚΟΛΟΣΣΟΣ στο «Telekom Center Athens», όχι απλά ζόρισε τον Παναθηναϊκό στην έδρα του αλλά ξεπέρασε και τους 100 πόντους για να φύγει με ένα «διπλό» που θα μνημονεύεται (δυστυχώς) για χρόνια.

Δυστυχώς όχι για το μεγάλο αυτό καθ’ αυτό επίτευγμα αλλά διότι συμβαίνουν ακόμα πιο σπάνια από τη χάση και τη φέξη, αυτές οι ενέσεις ρομαντισμού. Ο Δαυίδ να κοιτάζει στα μάτια και να γκρεμίζει τον Γολιάθ.

Με βροχή τριπόντων και υπέροχο επιθετικά μπάσκετ καθόλη τη διάρκεια του αγώνα, η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη που έχει μεταμορφώσει την κατάσταση στο «Νησί των Ιπποτών», έριξε την… βόμβα. Σαν αυτές που εξαπέλυε στο πρώτο μέρος με αξιπρόσεκτη συνέπεια ο Τέβιν Μακ.

Γνώριμος στα ελληνικά μπασκετικά στενά από τις πρότερες θητείες του στη μεγάλη κατηγορία με τον Απόλλωνα Πατρών και την Καρδίτσα, ο 30χρονος γκαρντ είχε πάρει… φωτιά στο πρώτο ημίχρονο. Και ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να βρει αντίδοτο απέναντί του.

Ο άλλοτε συμπαίκτης στο κολέγιο και πολύ καλός φίλος του Ντόντα Χολ, λίγες ώρες αφότου εκτέλεσε τους «πράσινους» από τα 6,75μ. με 6/7 τρίποντα και 19 πόντους συνολικά, μοιράστηκε τις σκέψεις και τα συναισθήματά του με το Ole.gr.

Από την ελευθερία με την οποία έπαιξε ο Κολοσσός για να φτάσει ως το ιστορικό αποτέλεσμα, μέχρι την πιστή ακολουθία του εξαιρετικού προπονητικού πλάνου, την άδικη για εκείνον αποβολή του με 5 φάουλ που τον πίκρανε αλλά και την αντίληψη πως δεν έχασε ο Παναθηναϊκός αλλά κέρδισε ο Κολοσσός.

Ο στυγνός εκτελεστής των Ροδιτών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον ανταγωνισμό που μπορεί να υπάρξει ακόμα κι όταν αρκετοί δεν το περιμένουν, καιώς και στις καλοκαιρινές συζητήσεις που είχε με δύο ελληνικές ομάδες.

Η συζήτηση έκλεισε με τον καλό του φίλο και πρώην συμπαίκτη στην Αλαμπάμα Ντόντα Χολ, με τον οποίο υπήρξε κάτι παραπάνω από συμπαίκτης στο κολέγιο και για τον οποίο χαίρεται. Αναλυτικότερα η συνένευξη του Τέβιν Μακ:

«Πιστεύω ότι υπάρχουν δύο πλευρές σε κάθε ιστορία. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι το μεγάλο όνομα, αυτό είναι η πραγματικότητα. Αλλά νομίζω ότι παίξαμε ένα σπουδαίο παιχνίδι χθες για τον Κολοσσό. Παίξαμε ως πραγματική ομάδα. Είχαμε έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Πολλοί παίκτες συνέβαλαν στη νίκη, οπότε πιστεύω ότι από τη δική μας πλευρά παίξαμε ένα πραγματικά, πραγματικά πολύ καλό παιχνίδι μπάσκετ χθες, σίγουρα.

Όσον αφορά την ιστορικότητα του αποτελέσματος αφού ο Κολοσσός έγινε μόλις η δεύτερη επαρχική ομάδα συνολικά που κερδίζει στον Παναθηναϊκό στην έδρα του, ο Τέβιν Μακ απάντησε ότι… «δεν ήξερα πραγματικά ότι υπήρχε κάτι τέτοιο. Αυτό είναι σημαντικό. Νομίζω πως ο στόχος ήταν να πάμε εκεί και απλώς να παίξουμε ελεύθερα χθες και, αν μπορούσαμε, να κερδίσουμε ένα παιχνίδι. Αλλά το να γράφεις ιστορία είναι επίσης πολύ ωραίο, οπότε αυτό είναι αρκετά συναρπαστικό.

«Ποιος θα περίμενε αυτό το αποτέλεσμα;», είπε ο κόουτς Λυκογιάννης on camera μετά το άκουσμα της «χοντρής κυρίας» στις πρώτες του δηλώσεις και ο παίκτης του πρόσεθεσε πως… «μπήκαμε στο γήπεδο σαν να μην είχαμε τίποτα να χάσουμε, τα δώσαμε όλα στο παιχνίδι και απλώς παίξαμε ελεύθερα και με τον σωστό τρόπο. Ειλικρινά, ίσως να μην πίστευα ότι είχαμε πολλές πιθανότητες να κερδίσουμε, αλλά εγώ έχω αυτοπεποίθηση στον εαυτό μου και στην ομάδα μου επίσης. Πιστεύω ότι όταν παρατασσόμαστε απέναντι σε οποιονδήποτε, οποιαδήποτε μέρα, όλοι μπορούν να ηττηθούν.

Νομίζω ότι στο πρώτο δεκάλεπτο μπήκαμε και παίξαμε πολύ καλά και σκέφτηκα: «ΟΚ, ίσως έχουμε μια ευκαιρία». Στο ημίχρονο πηγαίναμε στα αποδυτήρια και ήμασταν ακόμα μπροστά, νομίζω περίπου με επτά ή οκτώ πόντους. «ΟΚ, έχουμε μια ευκαιρία». Ήρθε το τρίτο δεκάλεπτο. Συνεχίσαμε να προηγούμαστε και να παίζουμε καλά. Εγώ βγήκα με πέντε φάουλ, αλλά οι συμπαίκτες μου με στήριξαν και άρχισαν να παίζουν καλά και για μένα.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο έκαναν μια μικρή αντεπίθεση και σκέφτηκα: «Έχουμε ευκαιρία να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι». Στο τέλος του αγώνα, κάποιοι παίκτες μας, έβγαλαν μεγάλες φάσεις σε άμυνα και επίθεση, και αυτό «κλείδωσε» τη νίκη για εμάς. Ήταν πολύ σημαντικό, τεράστιο για εμάς. Είναι μια πολύ σημαντική νίκη για την ομάδα μας.

Ως προς τις σκέψεις που έκανε όταν έκατσε στον πάγκο φορτωμένος με φάουλ νωρίς νωρίς, ο Τέβιν Μακ είπε ότι… «ειλικρινά, ήμουν λίγο εκνευρισμένος, γιατί ένιωθα πως μερικά από εκείνα τα σφυρίγματα, κατά τη γνώμη μου, ήταν αμφισβητήσιμα. Νομίζω ότι δέχτηκα τεχνική ποινή για την αντίδρασή μου σε ένα από τα φάουλ μου. Δεν πιστεύω ότι έκανα κάτι υπερβολικό για να πάρω τεχνική ποινή, αλλά τέλος πάντων. Ήμουν πολύ απογοητευμένος, γιατί ήθελα να παίξω. Ήθελα να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίσει, φυσικά.

Ένιωθα ότι ήμουν σε πολύ καλό ρυθμό χθες και πίστευα πως αν έπαιζα σε όλο το παιχνίδι, θα μπορούσα πιθανότατα να επαναλάβω στο δεύτερο ημίχρονο την ίδια απόδοση που είχα και στο πρώτο. Παρ’ όλα αυτά, πήραμε τη νίκη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, οπότε πάνω απ’ όλα είμαι χαρούμενος γι’ αυτό.

Αναφορικά με την ρέντα του στο πρώτο μέρος όταν ευστοχούσε στο ένα μακρινό σουτ μετά το άλλο, σημείωσε ότι… «είμαι πάντα παίκτης που παίζει με βάση τον ρυθμό. Αν βάλω ένα ή δύο σουτ, μετά μπορώ να «ανάψω» και να βάλω τρία ή τέσσερα συνεχόμενα. Μου συμβαίνει αρκετά συχνά. Ξέρω ότι αν βάλω ένα-δύο σουτ, τότε το καλάθι αρχίζει να μοιάζει σαν να πετάς μια πέτρα στον ωκεανό — σαν να είναι τεράστιο.

Ένιωθα καλά. Ένιωθα αυτοπεποίθηση. Έβαλα μερικά σουτ και οι συμπαίκτες μου με έβρισκαν στις σωστές θέσεις. Μέχρι να αρχίσουν να με μαρκάρουν πιο σκληρά, είχα ήδη βρει ρυθμό, οπότε εκείνη τη στιγμή δεν έκανε διαφορά ποιος ήταν μπροστά μου.»

Ο νικητής και MVP του πολωνικού Super Cup πριν από μερικούς μήνες, κλήθηκε μεταξύ άλλων να σχολιάσει και το vibe που έλαβε από τους παίκτες του «τριφυλλιού». «Ξέρω ότι πιθανότατα έχουν κάποια πράγματα που συμβαίνουν εκεί, αλλά έχουν μια σπουδαία ομάδα. Έχουν παίκτες με πολύ μεγάλο όνομα και πολύ δυνατό βιογραφικό. Είναι μεγάλος προϋπολογισμός, σημαντικοί άνθρωποι, οπότε καλό γι’ αυτούς.

Νομίζω ότι ίσως είχαν ένα παιχνίδι δύο μέρες πριν από το δικό μας, που ήταν επίσης κλειστό ματς. Ίσως μπήκαν στο γήπεδο και, δεν ξέρω, ίσως δεν ήταν τόσο σοβαροί ή κάτι τέτοιο, δεν είμαι σίγουρος. Πάντως έχουν εξαιρετικό ρόστερ, σπουδαίους παίκτες και πολύ καλό επιτελείο εκεί στον Παναθηναϊκό.

Για το κατά πόσον διέφερε η πνευματική προτετοιμασία για το εν λόγω παιχνίδι, λαμβάνοντας υπόψιν πως το ακλόνητο φαβορί δεν ήταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, ο Τέβιν Μακ δεν έδειξε να επηρεάζεται. «Προσπαθώ να παίζω με τον ίδιο τρόπο σε κάθε παιχνίδι, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο αντίπαλος. Είτε είναι ο Παναθηναϊκός είτε η θεωρητικά χειρότερη ομάδα της λίγκας — όποια κι αν είναι αυτή. Προσεγγίζω κάθε παιχνίδι με τον ίδιο τρόπο. Προετοιμάζομαι το ίδιο. Αν πάει καλά, πάει καλά. Χθες πήγε πραγματικά πολύ καλά για εμάς και για μένα προσωπικά.

Το πλάνο μας ήταν να βγούμε εκεί έξω και να παίξουμε ελεύθερα, ειλικρινά. Να είμαστε ο εαυτός μας, να έχουμε αυτοπεποίθηση. Όπως είπα, δεν είχαμε τίποτα να χάσουμε και τα πάντα να κερδίσουμε. Νομίζω ότι το πλάνο που δουλέψαμε όλη την εβδομάδα — βλέπαμε βίντεο με τους προπονητές όλη την εβδομάδα — το εκτελέσαμε πάρα, πάρα πολύ καλά. Και αυτός είναι ο λόγος που, για να είμαι ειλικρινής, φύγαμε με τη νίκη. Ακολουθήσαμε το πλάνο.

Συγχαρητήρια σε αυτούς τους συλλόγους. Αλλά για μένα είναι πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει στον κόσμο του μπάσκετ ότι υπάρχουν παίκτες και ομάδες που μπορούν να ανταγωνιστούν αυτούς που πολλοί πιστεύουν ότι δεν μπορούν να τους κοντράρουν.

Όλα έχουν να κάνουν με την ευκαιρία και την στιγμή. Νομίζω ότι έχουμε κι εμείς πραγματικά καλούς παίκτες στην ομάδα μας, στον Κολοσσό. Ίσως να μην είναι τόσο γνωστοί όσο κάποιοι παίκτες του Παναθηναϊκού ή άλλων ομάδων με μεγάλο μπάτζετ, σίγουρα. Αλλά αυτό δείχνει ότι έχουμε σοβαρούς παίκτες που μπορούν να ανταγωνιστούν και να παίξουν σε υψηλό επίπεδο εδώ στην Greek League. Και, κατά τη γνώμη μου, το χάσμα ανάμεσα σε εμάς και σε αυτούς δεν είναι τόσο μεγάλο.»

Αναφορικά με τις σκηνές που κυκλοφόρησαν από τα αποδητήρια με το μπουγέλο στον κόουτς Λυκογιάννη και τους πανηγυρισμούς, είπε ότι «Νομίζω ότι κάποιος είπε ‘πιάστε μερικά μπουκάλια νερού. Και όταν μπει ο προπονητής, θα, ξέρεις, του τα πετάξουμε και θα τον κάνουμε μούσκεμα’.

Οπότε, όταν μπήκε ο προπονητής, περιμέναμε. Μπήκε μέσα και όλοι του πετάξαμε τα μπουκάλια νερού. Έγινε τελείως μούσκεμα. Και, ξέρεις, απλώς πηδούσαμε γύρω από την οθόνη και πανηγυρίζαμε μια τεράστια νίκη για εμάς και για την ομάδα, αλλά και για τον Κολοσσό επίσης.»

Ο Τέβιν Μάκ ήταν εκ των διακριθέντων της Καρδίτσας την περίοδο 2023-24 στο τελευταίο μέχρι πρότινος πέρασμά του από την Ελλάδα και εξήγησε στο Ole.gr, πως και ήρθε ξανά από τα μέρη μας αφού ο Κολοσσός τον απέκτησε μεσούσης της σεζόν.

«Αυτή είναι η τρίτη φορά που παίζω στη Ελληνική Λίγκα. Ήμουν στον Απόλλωνα στην Πάτρα πριν και μετά ήταν η Καρδίτσα πριν δύο χρόνια. Και τώρα επέστρεψα στον Κολοσσό. Για μένα, πάντα, ξέρεις, όταν ήρθα στην Ελλάδα, πάντα έπαιζα καλά από τότε που ήμουν εδώ και τα τρία χρόνια. Και νομίζω ότι απλώς ήθελα να επιστρέψω κάπου που ήμουν εξοικειωμένος και κάπου που οι άνθρωποι είναι κάπως εξοικειωμένοι με μένα και το παιχνίδι μου και πώς παίζω.

Και απλώς, ξέρεις, να βοηθήσω την ομάδα να παραμείνει, ξέρεις, όχι μόνο να μείνει στη σεζόν αλλά να τη βοηθήσει να παραμείνει στη λίγκα, να πάρει κάποιες νίκες και να βρει μεγάλες νίκες όπως έχουμε κάνει τελευταία. Οπότε απλώς ήθελα να έρθω και να δεχτώ την πρόκληση όπως πάντα και να βοηθήσω αυτά τα παιδιά να κερδίσουν και, ξέρεις, να ανταγωνιστούμε σε υψηλό επίπεδο.»

Ως προς το αν είχε κάποια καλή πρόταση από ελληνική ομάδα για να μείνει εδώ μετά από όσα έκανες στην Καρδίτσα, απάντησε πως… «Νόμιζες ότι θα είχα, σωστά; Την περίοδο εκείνη, νομίζω ότι είχα μια συζήτηση με τον Προμηθέα. Είχα μια συζήτηση με τον Περιστέρι. Αλλά τελικά, ξέρεις, επέλεξαν άλλους ανθρώπους. Οπότε, ξέρεις, ποτέ δεν πήγε πραγματικά όπως θα έπρεπε. Αλλά είχα κάποιες συζητήσεις για να επιστρέψω και να υπογράψω σε, ξέρεις, μια μεγαλύτερη ομάδα μετά από αυτό. Αλλά τελικά επέλεξα να πάω. Και μετά επέστρεψα στην Ασία μετά από αυτό.»

Τέλος αναφέρθηκε και στον ψηλό του Ολυμπιακού Ντόντα Χολ, με τον οποίο έκανε αρκετή παρέα στο κολέγιο της Αλαμπάμα.

«Ο φίλος μου. Ήμασταν συμπαίκτες στο κολέγιο για δύο χρόνια. Ξέρεις, ήμασταν σαν συγκάτοικοι. Ή μάλλον όχι συγκάτοικοι, αλλά σαν γείτονες στα διαμερίσματά μας στο κολέγιο.

Ήμασταν πολύ κοντά. Πέρασαμε πολλές μάχες μαζί στο κολέγιο, πολλά πράγματα. Είναι φίλος μου. Οπότε, να τον βλέπω και να βλέπω πώς έχει εξελιχθεί από τότε μέχρι τώρα είναι εκπληκτικό. Έχει χτίσει μια σπουδαία καριέρα για τον εαυτό του, παίζοντας στη EuroLeague, στο Μονακό, και για λίγο στο NBA. Είμαι χαρούμενος που τον βλέπω να τα πηγαίνει καλά και να ξεπερνάει τον εαυτό του.

Στην πραγματικότητα, ήμουν με τον Ντάντε πριν περίπου δύο εβδομάδες, απλώς χαλαρώναμε και περνούσαμε καλά. Είναι φίλος μου και χαίρομαι που τον βλέπω να τα πηγαίνει καλά. Ελπίζω να συνεχίσει έτσι. Παίξαμε πριν δύο εβδομάδες στον Κολοσσό και ήταν ένα καλό παιχνίδι, μια ωραία αναμέτρηση να τον δω να ανταγωνίζεται ξανά.

Εμείς οι δύο και μερικοί άλλοι συμπαίκτες καθόμασταν έξω από τα διαμερίσματά μας, ψήναμε στο γκριλ και κάναμε καλό φαγητό, απλώς περνούσαμε καλά. Σίγουρα περάσαμε υπέροχα με τον Ντόντα στο κολέγιο. Και, φυσικά, κρατάμε επαφή μέχρι σήμερα. Ακόμη είμαστε κοντινοί φίλοι.»