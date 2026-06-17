Ο Ντάριο Κρέσιτς δίνει συνέχεια στο αφιέρωμα του Ole.gr, μιλώντας για την Εθνική Κροατίας, τον Λούκα Μόντριτς, αλλά και για την περίοδο στην Ελλάδα, σε Πανιώνιο και ΠΑΟΚ.

Συνέντευξη στον Τάσο Φαραό

Ο Ντάριο Κρέσιτς «μοίρασε» στα ίσα την περίοδο που αγωνίστηκε στην Ελλάδα. Φόρεσε για μία τριετία (2006-09) τη φανέλα του Πανιωνίου και έπειτα, ανηφόρισε για τη Θεσσαλονίκη, όπου έμεινε για ακόμα μία τριετία (2009-12) στον ΠΑΟΚ.

Πλέον, έχει ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο, παραμένοντας φυσικά στον χώρο του ποδοσφαίρου. Συγκεκριμένα, ο Κροάτης πρώην τερματοφύλακας εργάζεται πια ως ατζέντης ποδοσφαιριστών.

Λίγο πριν την πρεμιέρα της Εθνικής του ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξάγεται σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, ο Ντάριο Κρέσιτς έρχεται να δώσει συνέχεια στο μεγάλο αφιέρωμα του Ole.gr.

Ο 42χρονος, που κατά τη διάρκεια της καριέρας του είχε καταγράψει και μία συμμετοχή με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, ανέλυσε την Εθνική Κροατίας, ενώ έβγαλε και το… καπέλο στον «αειθαλή» Λούκα Μόντριτς.

Παράλληλα, θυμήθηκε τα έξι χρόνια που βρέθηκε στη χώρα μας, έκανε ειδική μνεία στον Έβαλντ Λίνεν και ξεχώρισε τις στιγμές που «χαράχθηκαν» στη μνήμη του.

Credits: Eurokinissi

-Πόσο διαφορετική είναι η ζωή σου τώρα, που εργάζεσαι ως ατζέντης ποδοσφαιριστών;

«Η ζωή μετά το ποδόσφαιρο είναι διαφορετική, αλλά με πολλούς τρόπους παραμένει συνδεδεμένη με το παιχνίδι που αγαπώ. Ως ατζέντης, μένω κοντά στο ποδόσφαιρο κάθε μέρα, βοηθώντας τους παίκτες σε σημαντικές αποφάσεις για την καριέρα και τη ζωή τους.

Είναι μεγάλη ευθύνη, επειδή οι νεαροί παίκτες χρειάζονται καθοδήγηση, υποστήριξη και ειλικρίνεια. Απολαμβάνω να μοιράζομαι την εμπειρία μου μαζί τους και να τους βοηθώ να αποφεύγουν λάθη που κάνουν πολλοί παίκτες κατά τη διάρκεια της καριέρας τους».

-Είναι πιο δύσκολο να υπερασπίζεσαι την εστία ως τερματοφύλακας ή τους παίκτες που εκπροσωπείς;

«Και τα δύο είναι δύσκολα, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Ως τερματοφύλακας, όλα συμβαίνουν στιγμιαία. Εάν γίνει ένα λάθος, το βλέπουν αμέσως όλοι.

Ως ατζέντης, η πίεση είναι διαφορετική, επειδή είσαι υπεύθυνος για το μέλλον ενός παίκτη, τα συμβόλαια, τις μεταγραφές και μερικές φορές ακόμη και για προσωπικές καταστάσεις.

Θα έλεγα ότι το να είσαι ατζέντης είναι πιο απαιτητικό πνευματικά, επειδή φέρεις την ευθύνη για πολλούς ανθρώπους, όχι μόνο για τον εαυτό σου».

«Ο Μόντριτς έχει ακόμα την ίδια πείνα και το ίδιο κίνητρο»

-Στις τελευταίες διοργανώσεις η Εθνική Κροατίας έχει μετατραπεί σε πρωταγωνίστρια. Πώς το έχει καταφέρει;

«Νομίζω ότι το κλειδί είναι η νοοτροπία των Κροατών ποδοσφαιριστών. Η Κροατία είναι μια μικρή χώρα, αλλά πάντα έχουμε παίκτες με ισχυρό χαρακτήρα, εξαιρετική τεχνική ποιότητα και τεράστια υπερηφάνεια όταν φορούν τη φανέλα της εθνικής ομάδας.

Υπάρχει επίσης μια ισχυρή ενότητα μέσα στην ομάδα. Κάθε γενιά παλεύει η μία για την άλλη, και αυτό το πνεύμα ήταν ένας από τους μεγαλύτερους λόγους για την επιτυχία στα πρόσφατα τουρνουά».

-Στα δύο τελευταία Παγκόσμια Κύπελλα έφτασε πολύ κοντά στο τρόπαιο. Πιστεύεις ότι έχει την ποιότητα να κάνει κάτι παρόμοιο φέτος;

«Ναι, απολύτως. Η Κροατία μπορεί να μην είναι πάντα ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί στα χαρτιά, αλλά έχουμε δείξει πολλές φορές ότι μπορούμε να ανταγωνιστούμε οποιονδήποτε.

Η εμπειρία από τα προηγούμενα τουρνουά είναι πολύ σημαντική, ενώ υπάρχουν και νέα ταλέντα που μπαίνουν στην ομάδα.

Στο ποδόσφαιρο, η νοοτροπία και το ομαδικό πνεύμα είναι μερικές φορές ακόμη πιο σημαντικά από την ατομική ποιότητα, και η Κροατία διαθέτει και τα δύο».

-Ο Λούκα Μόντριτς θα είναι εκεί για άλλη μια φορά για την Εθνική Κροατίας. Είναι ένας ζωντανός θρύλος. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας του;

«Η επιτυχία του Λούκα προέρχεται από τον επαγγελματισμό, την πειθαρχία και το πάθος του για το ποδόσφαιρο. Έχει απίστευτο ταλέντο, φυσικά, αλλά πολλοί ταλαντούχοι παίκτες δεν φτάνουν ποτέ στο επίπεδό του επειδή δεν έχουν τη νοοτροπία του.

Ο Λούκα δουλεύει σκληρά κάθε μέρα, φροντίζει το σώμα του και παραμένει πάντα ταπεινός. Ακόμα και μετά από όλα όσα έχει κερδίσει στο ποδόσφαιρο, έχει ακόμα την ίδια πείνα και το ίδιο κίνητρο».

-Ποια ομάδα της Εθνικής Κροατίας, γενικότερα στην ιστορία, ξεχωρίζει στα μάτια σου;

«Η γενιά του 1998 θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία του κροατικού ποδοσφαίρου. Ως οπαδός, θαύμαζα τόσο πολύ εκείνη την ομάδα επειδή πέτυχε κάτι απίστευτο, κερδίζοντας την τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Παίκτες όπως ο Σούκερ, ο Μπόμπαν, ο Προσινέτσκι και ο Γιάρνι ενέπνευσαν μια ολόκληρη γενιά.

Φυσικά, και οι πρόσφατες γενιές σημείωσαν ιστορικές επιτυχίες, αλλά το 1998 ήταν κάτι πραγματικά ξεχωριστό, επειδή ήταν η αρχή για τη δημιουργία της ποδοσφαιρικής ταυτότητας της Κροατίας στην παγκόσμια σκηνή».

«Ξεχωριστή ανάμνηση οι αγώνες στην Ευρώπη με τον Πανιώνιο»

-Πέρασες έξι χρόνια της καριέρας σου στην Ελλάδα. Τι ξεχωρίζεις από τη θητεία σου στον Πανιώνιο και στον ΠΑΟΚ;

«Έχω πολλές όμορφες αναμνήσεις από την Ελλάδα, επειδή αυτά τα χρόνια ήταν πολύ σημαντικά στην καριέρα μου.

Μια ξεχωριστή ανάμνηση είναι οι αγώνες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με τον Πανιώνιο. Η ατμόσφαιρα, το πάθος των φιλάθλων και τα συναισθήματα γύρω από αυτά τα παιχνίδια ήταν αξέχαστα.

Η Ελλάδα είναι μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο σημαίνει πολλά για τους ανθρώπους και νιώθεις αυτή την ενέργεια κάθε μέρα».

Credits: Eurokinissi

-Πες μου για την εμπειρία σου με τον Πανιώνιο στην Ευρώπη. Ήταν κάτι ξεχωριστό για τον σύλλογο. Πώς θυμάσαι την αντίδραση και την υποστήριξη των φιλάθλων εκείνη την περίοδο;

«Οι φίλαθλοι ήταν καταπληκτικοί. Για τον Πανιώνιο, το να παίζει στην Ευρώπη ήταν μια τεράστια στιγμή και μπορούσες να νιώσεις πόσο υπερήφανοι ήταν οι οπαδοί.

Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο ήταν απίστευτη, ειδικά στις ευρωπαϊκές βραδιές. Οι οπαδοί μάς έδιναν επιπλέον κίνητρο και νιώθαμε πραγματικά συνδεδεμένοι μαζί τους εκείνη την περίοδο».

-Πώς ήταν ο Έβαλντ Λίνεν ως προπονητής;

«Ο Έβαλντ Λίνεν ήταν ένας πολύ έξυπνος και έμπειρος προπονητής. Έδινε μεγάλη προσοχή στην πειθαρχία και την τακτική, αλλά ήταν επίσης πολύ ειλικρινής με τους παίκτες. Πάντα ήξερες πού ‘πατάς’ μαζί του. Είχε ισχυρό χαρακτήρα και απαιτούσε μέγιστο επαγγελματισμό κάθε μέρα. Έμαθα πολλά από αυτόν, τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως άνθρωπος».

Credits: Eurokinissi

«Ευγνώμων για όσα έζησα στην Ελλάδα»

-Υπάρχει κάποιος συμπαίκτης με τον οποίο ήρθες πιο κοντά κατά τη διάρκεια της θητείας σου στην Ελλάδα;

«Ναι, σίγουρα. Στο ποδόσφαιρο, δημιουργείς ισχυρές φιλίες επειδή περνάς τόσο πολύ χρόνο μαζί με τους άλλους. Κατά τη διάρκεια των χρόνων μου στην Ελλάδα, ήρθα πολύ κοντά με αρκετούς συμπαίκτες μου, ειδικά με τους ξένους παίκτες, επειδή μοιραζόμασταν παρόμοιες εμπειρίες ζώντας στο εξωτερικό. Αυτές οι φιλίες βοήθησαν πολύ, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου».

-Κατά τη διάρκεια της θητείας σου στην Ελλάδα, έφτασες ποτέ κοντά σε μεταγραφή σε σύλλογο του εξωτερικού;

«Υπήρξαν κάποιες συζητήσεις και πιθανότητες να φύγω κατά τη διάρκεια της περιόδου που ήμουν στην Ελλάδα, ειδικά μετά από καλές εμφανίσεις στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη.

Στο ποδόσφαιρο, πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν πολύ γρήγορα, αλλά μερικές φορές οι μεταγραφές εξαρτώνται από το timing, τους συλλόγους και διάφορες άλλες συγκυρίες.

Παρόλο που κάποιες κινήσεις δεν πραγματοποιήθηκαν, ήμουν χαρούμενος με την καριέρα μου και ευγνώμων για τις εμπειρίες που έζησα στην Ελλάδα».