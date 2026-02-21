Ο Δαυίδ που έφτασε απέναντι στον Γολιάθ μπροστά σε 5.000 Κρητικούς στο ΟΑΚΑ. Ο Γιώργος Κούμουλος, πρώην αρχηγός του ΑΓΟΡ και νυν προπονητής του στους Betarades για τον τελικό του 2007.

Αποστολή στο Ηράκλειο/Ρέθυμνο: Μάνος Φυρογένης

Κύπελλο Ελλάδας σημαίνει Κρήτη και πιο συγκεκριμένα Ηράκλειο. Ο θεσμός των εκπλήξεων που έχουν πάει βέβαια περίπατο, έχει καθιερωθεί στο μεγαλύτερο νησί της χώρας, στην πόλη του Μίνωα και της Αριάδνης.

Απ’ όταν «κλείδωσε» μία ακόμα διοργάνωση εκεί, ένα μονοήμερο οδοιπορικό στην μπασκετική κοιτίδα του Ρεθύμνου μπήκε στο μυαλό. Άνθρωποι που λειτουργούν ακόμα και τώρα με επαγγελματικές συνιστώσες. Τα ίδια πρόσωπα, η ίδια αγάπη και ζέση. Η ίδια αγκαλιά από την τοπική κοινωνία. Με καθαρό «κούτελο» πλέον, δεν ονειρεύονται περασμένα μεγαλεία.

Βλέπουν το αύριο και το μεθαύριο, δεν ονειροβατούν. Δεν ζουν σε «σύννεφο» όπως το 2007 αλλά προτιμούν την επιστημή. Τον πεπατημένο δρόμο στον οποίο έχουν περπατήσει. Γνωρίζουν τις παγίδες που πρέπει να αποφύγουν για να επιστρέψει η Κρήτη στον μπασκετικό χάρτη.

Από τα χαμηλά στρώματα πλέον. Ο ΑΓΟΡ ή πλέον Ρέθυμνο Cretan Kings, ανέβηκε από το τοπικό στην National League 2 και η όρεξη έχει ανοίξει. Αλήθεια όμως τι έγινε το 2007, θυμάστε;

Καλύτερα να τα θυμήσει όμως ένας πρωταγωνιστής του παρελθόντος και τιμονιέρης του παρόντος. Ο Γιώργος Κούμουλος έγινε Κρητικός με τα χρόνια. Αρχικά μπήκε στο… καράβι, στο πηδάλιο του οποίου βρισκόταν ο Στέργιος Κουφός για να βρει τον έρωτα στο νησί, να κάνει οικογένεια, να γίνει δημότης και ούτω καθ’ εξής.

Ο άνθρωπος – και ποιος άλλος θα ήταν – που έχει αναλάβει να βγάλει τον ΑΓΟΡ και πάλι μεσοπέλαγα στο Αιγαίο χωρίς φόβο, έζησε το 2007 την μεγαλύτερη επιτυχία του συλλόγου. Ή ορθότερα την στιγμή που έφτασε πιο κοντά από ποτέ σε ένα τρόπαιο εθνικής εμβέλειας.

Το Ρέθυμνο, αγωνιζόμενο τότε στην Α2 Εθνική κατηγορία, είδε το Κύπελλο Ελλάδας ως προετοιμασία για το πρωτάθλημα. Ως τη δίοδο για να φορμαριστεί. Έλα όμως που πήρε… φωτιά και εξελίχθηκε σε «φονεάς». Τα «θύματά» ισχυρά. ΠΑΟΚ, Πανιώνιος και ο alter ego (A2) Κολοσσός σε διπλούς ημιτελικούς.

Με το εισιτήριο για την Αθήνα στο χέρι, ο ΑΓΟΡ έφτασε στην κεντρική σκηνή του ΟΑΚΑ όπου συνάντησε τον μετέπειτα πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας Παναθηναϊκό. Διαμαντίδης, Ομπράντοβιτς, Μπατίστ, Τσαρτσαρής και λοιποί.

Αναμνήσεις από εκείνη την πορεία μέχρι τον Τελικό του Μάρτη του 2007 ανέσυρε μπροστά στην κάμερα των Betarades ο Γιώργος Κούμουλος. Από την ανατριχίλα και τον Κονταρό, μέχρι τους 5 χιλιάδες Κρητικούς και τον… μελιτζανί Ομπράντοβιτς…