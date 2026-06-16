Ο Μπόμπι Αλέν αποτελεί το επόμενο κομμάτι στο «παζλ» για το αφιέρωμα του Ole.gr. Το «μυστικό» της επιτυχίας για την Εθνική Γαλλίας, το πέρασμα από τον Ολυμπιακό και η ξεχωριστή νοοτροπία του Πέδρο Μαρτίνς.

Συνέντευξη στον Τάσο Φαραό

Ο Μπόμπι Αλέν, αν και έμεινε για μικρό χρονικό διάστημα στην Ελλάδα, φαίνεται ότι λάτρεψε τη χώρα μας.

Ο Γάλλος τερματοφύλακας πέρασε για έναν χρόνο από τον Ολυμπιακό, κατακτώντας το νταμπλ τη σεζόν 2019-20, όντας πίσω από τον Ζοσέ Σα. Λίγα χρόνια αργότερα, το 2023, βρέθηκε για μερικούς μήνες και στον Ιωνικό, πριν επιστρέψει στην πατρίδα του.

Πλέον, είναι στην Γκρενόμπλ, όμως με το φινάλε των αγωνιστικών του υποχρεώσεων για τη φετινή σεζόν, έσπευσε να έρθει για διακοπές στα μέρη μας!

Σε αυτό το διάστημα, λοιπόν, μίλησε και στο Ole.gr, συμπληρώνοντας το «κομμάτι» της Γαλλίας, στο «παζλ» του μεγάλου αφιερώματος με αφορμή το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Αφού στάθηκε στο «μυστικό» για την επιτυχία της Εθνικής Γαλλίας, ο Μπόμπι Αλέν μίλησε για τον επόμενο προπονητή των «μπλε», την ομάδα που θυμάται να θαυμάζει, αλλά και για τις ημέρες που νοσταλγεί στον Ολυμπιακό.

Παράλληλα, ξεχωριστή αναφορά έγινε και στον Πέδρο Μαρτίνς, με τον 34χρονο γκολκίπερ να εξυμνεί τη νοοτροπία του Πορτογάλου τεχνικού.

Credits: Eurokinissi

«Τρελή ομάδα, με τεράστια προσωπικότητα η Γαλλία του ’98»

– Πρόσφατα ήρθες στην Ελλάδα για διακοπές. Έχεις δεθεί με τη χώρα; Την επισκέπτεσαι συχνά;

«Η Ελλάδα κατέχει ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Είναι το υψηλότερο επίπεδο στο οποίο έχω παίξει ποτέ στην καριέρα μου.

Αλλά και για διακοπές, είναι ο τέλειος συνδυασμός, καθώς συναντάς πραγματικά υπέροχους ανθρώπους και όμορφα μέρη. Οι αρχές που έχουν οι Έλληνες είναι κοντά στις δικές μου, οπότε αυτός ο ιδιαίτερος δεσμός προέκυψε φυσικά».

– Τα τελευταία χρόνια, η Εθνική Γαλλίας είναι σταθερά το φαβορί για την κατάκτηση κάθε διοργάνωσης στην οποία συμμετέχει. Ποιο θεωρείς ότι είναι το «κλειδί» αυτής της επιτυχίας;

«Πέρα από το τακτικό ή το τεχνικό επίπεδο, που προφανώς είναι σημαντικά, το να έχεις ένα ενωμένο γκρουπ, έτοιμο να παλέψει ο ένας για τον άλλον, είναι κρίσιμο.

Μπορούμε να δούμε ότι σήμερα το ποδόσφαιρο που παίζουν οι περισσότερες ομάδες είναι άμεσο. Οι τερματοφύλακες παίζουν όλο και λιγότερο με κοντινές πάσες από πίσω. Ο τελικός του Champions League είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Με αυτό το στυλ παιχνιδιού, οποιαδήποτε εθνική ομάδα μπορεί να ανταγωνιστεί και να κερδίσει».

– Το ρόστερ της Γαλλίας φέτος μοιάζει «τρομακτικό» για κάθε αντίπαλο σε κάθε θέση. Ποια ομάδα πιστεύεις ότι μπορεί να της βάλει «δύσκολα» στον δρόμο της για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου;

«Έχουν μια καλή ομάδα που παίζει πολλά χρόνια μαζί, κάτι που αποτελεί ‘ατού’. Πιστεύω ότι πολλές εθνικές ομάδες μπορούν να αποτελέσουν απειλή για τη Γαλλία. Όπως η Γερμανία, η Ισπανία, η Αγγλία, αλλά και η Βραζιλία που μπορεί να κάνει την έκπληξη. Η ομορφιά του ποδοσφαίρου είναι ότι δεν υπάρχει λογική».

– Τι «βλέπεις» για τον διάδοχο του Ντιντιέ Ντεσάν στην Εθνική Γαλλίας;

«Νομίζω ότι πολλοί Γάλλοι θα συμφωνήσουν μαζί μου, όταν θα πω πως ο Ζιντάν θα είναι ο επόμενος προπονητής της Γαλλίας.

Ωστόσο, έχουμε μεγάλο σεβασμό για τη δουλειά του Ντεσάν. Μερικές φορές δέχεται κριτική από τους δημοσιογράφους στη Γαλλία, κάτι που είναι πραγματικά αξιοπερίεργο. Μας έφερε τόσες πολλές επιτυχίες».

– Ποια ομάδα της Εθνικής Γαλλίας σε όλη την ιστορία ξεχωρίζεις; Αυτήν που θυμάσαι να θαυμάζεις περισσότερο ως φίλαθλος;

«Γεννήθηκα το 1991, οπότε θα έλεγα την πρώτη ομάδα που κατέκτησε το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο το ’98, με τον Μπαρτέζ κάτω από τα δοκάρια. Είμαι πραγματικά μεγάλος οπαδός αυτής της ομάδας.

Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μου έρχονται στο μυαλό τα δύο γκολ του Τουράμ εναντίον της Κροατίας με τον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό του. Ήταν… τρελή ομάδα, με τεράστια προσωπικότητα!».

Credits: Eurokinissi

«Ο Πέδρο Μαρτίνς είναι νικητής»

– Πώς ένιωθες που ήσουν μέλος μιας ομάδας όπως ο Ολυμπιακός; Εκείνη τη σεζόν, μάλιστα, κατακτήσατε το εγχώριο νταμπλ και φτάσατε στους «16» του Europa League, όπου ήρθε ο αποκλεισμός από τη Γουλβς.

«Σήμερα, όταν σκέφτομαι τις μέρες μου ως παίκτης του Ολυμπιακού, νιώθω περήφανος. Ειδικά επειδή κάναμε σωστά τη δουλειά μας. Αλλά και επειδή ποτέ δεν πίστευα ότι θα έπαιζα σε αυτόν τον μεγάλο σύλλογο. Και πραγματικά νοσταλγώ εκείνες τις μέρες».

– Πώς θα περιέγραφες τον Πέδρο Μαρτίνς ως προπονητή;

«Ο Πέδρο Μαρτίνς είναι γεννημένος νικητής. Δουλεύει σκληρά για να πετύχει τους στόχους που θέτει από την αρχή. Επίσης, στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, δεν σταματούσε ποτέ να λέει ότι μπορούσαμε να νικήσουμε. Αυτή είναι η νοοτροπία που επιβάλλει».

– Υπάρχει κάτι που θα άλλαζες ή που θα ήθελες να είχες κάνει διαφορετικά κατά τη διάρκεια της παρουσίας σου στην Ελλάδα;

«Αυτή είναι μια ερώτηση που έχω κάνει στον εαυτό μου πολλές φορές. Η αλήθεια είναι πως έχω μετανιώσει που έφυγα από αυτόν τον σύλλογο τόσο γρήγορα. Θα ήθελα να είχα μείνει λίγο παραπάνω στην ομάδα.

Αλλά γιατί να μην επιστρέψω από κάποιο άλλο πόστο; Πέρασα τις πρώτες μου εξετάσεις ως προπονητής τερματοφυλάκων στη Γαλλία με επιτυχία. Οπότε, θα δείξει!».