Όσα ανέφερε ο Τάσος Μπακασέτας, ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκός-Άρης. Τι απάντησε στην ερώτηση του Betarades.gr για Παντελίδη, Τεττέη και την μπάλα του χατ-τρικ!

Ο Τάσος Μπακασέτας ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο Παναθηναϊκός-Άρης (14/01, 3-0). Αυτός «άνοιξε» το σκορ με ένα σουτ-βολίδα εκτός περιοχής και διαμόρφωσε το τελικό σκορ, ευστοχώντας δύο φορές από την «άσπρη βούλα» του πέναλτι.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ολοκλήρωσε το δεύτερο χατ-τρικ της καριέρας του, μετά από εκείνο απέναντι στην Ξάνθη τον Μάρτιο του 2016, ως ποδοσφαιριστής του Πανιωνίου τότε.

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, παραχώρησε δηλώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου που τον περίμεναν στο ΟΑΚΑ. Μάλιστα, μετά από ερώτηση του Betarades.gr αναφέρθηκε στους Ανδρέα Τεττέη και Παύλο Παντελίδη, τις πρώτες εντυπώσεις που του έχουν αφήσει μετά την ένταξή τους στο ρόστερ, αλλά και το… μέλλον της μπάλας του συγκεκριμένου αγώνα.

Παράλληλα, ο Τάσος Μπακασέτας σχολίασε την έντονη κριτική που υπήρξε λίγο πριν το τέλος του 2025, αλλά και το ιδανικό ξεκίνημα που κάνει ο Παναθηναϊκός στο 2026, εν όψει και του ντέρμπι με την ΑΕΚ στην OPAP Arena (18/01, 21:00).

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Τάσος Μπακασέτας μετά το Παναθηναϊκός-Άρης:

-Μία ιδιαίτερη βραδιά για σένα λόγω του πρώτου του χατ τρικ μετά το 2016, αλλά και μία ιδανική εκκίνηση για τον Παναθηναϊκό στο 2026 για τον Παναθηναϊκό, με δύο νίκες και με την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

«Ήταν μονόδρομος για μας η νίκη σε αυτό το παιχνίδι, γιατί έχουμε μείνει αρκετά πίσω στο πρωτάθλημα και ένας από τους στόχους μας είναι το κύπελλο, οπότε θεωρώ ότι δεν είχαμε καν στο μυαλό μας μια απώλεια. Το πιο σημαντικό είναι ότι το δείξαμε στον αγωνιστικό χώρο. Από την αρχή του παιχνιδιού ήμασταν έτοιμοι, συγκεντρωμένοι και δίκαια επικρατήσαμε με αυτό το σκορ, γιατί ήμασταν καλύτεροι».

-Η αλήθεια επίσης είναι πως ο Παναθηναϊκός βγάζει μία «φρεσκάδα» απ’ την αρχή του 2026, με πολύ καλύτερη εικόνα κι αποτελεσματικότητα στο γήπεδο…

«Το να είμαστε αποτελεσματικοί είναι το πιο σημαντικό, ειδικά όταν αγωνίζεσαι σε μια μεγάλη ομάδα και οι ομάδες που αντιμετωπίζεις σε περιμένουν σε χαμηλό μπλοκ, τις ευκαιρίες είναι πολύ σημαντικό να τις αξιοποιείς και να ξεκλειδώνεις ένα παιχνίδι. Όλο αυτό που γίνεται από τον νέο χρόνο είναι ομαδική δουλειά κι αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα, να δούμε την ομάδα να βελτιώνεται. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, κανένας παίκτης δεν μπορεί να κερδίσει κάτι μόνος του, μόνο με την ατομική ποιότητα. Παρουσιάζουμε ένα καλό ομαδικό σύνολο και οφείλουμε να χτίσουμε πάνω σε αυτό».

-Μετά το ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα υπήρχε μεγάλη γκρίνια. Κακά τα ψέματα, Έλληνας είσαι και το καταλαβαίνεις πολύ καλύτερα, οι Έλληνες παίκτες γίνονται περισσότερο αποδέκτες αυτής της γκρίνιας. Πέρα απ’ την ομάδα, είναι και για σένα ένα ψυχολογικό boost το χατ τρικ που πέτυχες;

«Όχι, ψυχολογικό boost είναι για την οικογένειά μου, γιατί η περσινή χρονιά ήταν πολύ δύσκολη για διαφορετικούς λόγους, γι’ αυτό χάρηκα πάρα πολύ γιατί οι δικοί μου άνθρωποι χάρηκαν πάρα πολύ και το είχαμε όλοι ανάγκη, μαζί και η γυναίκα μου. Λογικό είναι να υπάρχει κριτική, όταν παρουσιάζεις τέτοιο πρόσωπο κι υπάρχουν απαιτήσεις, είναι λογικό να υπάρχει κριτική, αλλά είναι το τι θέλει να κάνει ο καθένας, εμένα μου αρέσει που αγωνίζομαι σε μία πολύ μεγάλη ομάδα κι αυτά τα ξέρουμε. Θα υπάρχει αποθέωση, θα υπάρχει και κριτική όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Το κακό είναι να υπάρχει εμπάθεια, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Αλλά όταν αγωνίζεσαι σε αυτό το επίπεδο είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει κριτική για όλους τους παίκτες και ιδιαίτερα για μένα που έχω παραπάνω ευθύνες ως αρχηγός της ομάδας. Τα αρκετά τελευταία χρόνια που έχω αγωνιστεί σε μεγάλες ομάδες μαθαίνεις να ζεις με αυτό το πράγμα. Όλοι ήμασταν στεναχωρημένοι με αυτή την εικόνα. Ζούμε με αυτό, αυτό είναι το επάγγελμά μας, αλλά είναι ο καθένας το τι θέλει. Είναι δύσκολο μερικές φορές να το διαχειριστείς, αλλά δεν έχω να δώσω απάντηση σε κάποιον, 32 χρονών είμαι, αν ήμουν 24 θα προσπαθούσα. Από την μεριά μου προσπαθώ πάντα να βελτιώνομαι και να δείχνω το καλύτερο πρόσωπο».

-Που θα δώσεις την μπάλα από το χατ τρικ που κρατάς στα χέρια σου;

«Πάει στο χωριό κατευθείαν, δίπλα στην άλλη μπάλα που είχα όταν είχα ξανά κάνει χατ τρικ (σ.σ. γέλια). Εκεί θα καταλήξει».

-Ένα σχόλιο για το πολύ σημαντικό παιχνίδι που ακολουθεί την Κυριακή (18/1) απέναντι στην ΑΕΚ;

«Πολύ σημαντικό παιχνίδι, όπως ήταν κι αυτό με τον Άρη. Αυτός ο μήνας είναι, δεν μ’ αρέσει να λέω ότι είναι όλη η χρονιά, αλλά είναι πολύ σημαντικά τα παιχνίδια μπροστά μας. Οφείλουμε να χτίσουμε σε αυτή την εικόνα, να βελτιωνόμαστε γιατί πρέπει να χτίσουμε ένα καλό σερί, να ανέβει η αυτοπεποίθηση της ομάδας, να δουλεύουμε ακόμα καλύτερα και μέσα από αυτά τα παιχνίδια να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί για την δύσκολη συνέχεια».

-Θα θέλαμε να κάνεις ένα σχόλιο και για τους Τεττέη και Παντελίδη που εντάχθηκαν στην ομάδα απ’ τις αρχές Ιανουαρίου. Πως τους βλέπεις:

«Είναι μια χαρά. Νομίζω νιώσανε κατευθείαν οικεία με την ομάδα. Είναι πολύ καλά παιδιά, πολύ καλοί χαρακτήρες. Εξαρτάται αποκλειστικά από αυτούς, αν θέλουν να βελτιώνονται συνεχώς. Τα πρώτα δείγματα είναι πάρα πολύ θετικά κι εμείς από την μεριά μας προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε. Είναι παιδιά με τρομερές ικανότητες, μπορούν να παίξουν σε τρομερό επίπεδο, όμως πρέπει να μην εφησυχάσουν και να συνεχίσουν να δουλεύουν».

-Αγωνίστηκες «πιο χαμηλά» στο κέντρο, σε δυάδα με τον Τσιριβέγια; Θεωρείς ότι σου ταιριάζει περισσότερο αυτή η θέση:

«Δεν είναι θέμα τι μου ταιριάζει ή τι όχι, είναι ανάλογα τον τρόπο παιχνιδιού της εκάστοτε ομάδας. Έχω αγωνιστεί πιο μπροστά, έχω αγωνιστεί και πιο πίσω σε πολλά παιχνίδια στη καριέρα μου. Έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο στο τι χρειάζεται ο προπονητής και τι θέλει να κάνει. Στο κέντρο άνετα νιώθω σε όλες τις θέσεις, οπότε δεν αποτελεί κάποιο πρόβλημα ή κάποια δικαιολογία για τα επόμενα παιχνίδια. Μου αρέσει να παίζω στο κέντρο και όπου μου ζητηθεί θα το κάνω με μεγάλη χαρά».