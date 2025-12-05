Ο Χρήστος Μπαφές θυμήθηκε στην κάμερα των Betarades την απίθανη σύμπτωση που δείχνει το μέγεθος του προβλήματος στο ΣΕΦ

Η προγραμματισμένη για την Πέμπτη (4/12) αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε, μπήκε εν τέλει σε δεύτερη μοίρα μπροστά στην κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην οποία βρέθηκε η Ελλάδα και το επίκεντρό της, η Αττική.

Περίπου δύο ώρες πριν το πρώτο τζάμπολ της (σπουδαίας) αναμέτρησης, τόσο η Ευρωλίγκα όσο και οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την αναβολή της 14ης στροφής.

Κάποια λεπτά αργότερα, ο Sports director των Πειραιωτών Χρήστος Μπαφές τέθηκε στη διάθεση των Betarades και απάντησε σε διάφορες ερωτήσεις.

«Ήταν απόφαση της Πολιτείας προφανώς γιατί, μπορεί εμείς εδώ που είμαστε στο γήπεδο να μην το έχουμε καταλάβει, η κακοκαιρία είναι πολλή έντονη. Και το 112 ήχησε εδώ στα κινητά μας, όσων ήμασταν ήδη στο ΣΕΦ. Βλέπουμε εικόνες και διαβάζουμε για τους δρόμους πως η κατάσταση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. Και πολύ περισσότερο αργότερα, μετά τις 23:00 όταν ο κόσμος θα αποχωρούσε από το γήπεδο υπό φυσιολογικές συνθήκες.

Άρα λοιπόν νομίζω ότι πρώτα και πάνω απ’ όλα, σε μία ευνοούμενη Πολιτεία, σημασία έχει να είναι ασφαλείς οι πολίτες της», ανέφερε αρχικά ο Team Manager της ομάδας του Ολυμπιακού και άνθρωπος γενικών καθηκόντων στο σύλλογου του Λιμανιού. Για να απαντήσει στη συνέχεια σε ερώτηση αναφορικά με την ώρα αναβολής και κατά πόσον, αυτό θα μπορούσε να είχε αποφασιστεί νωρίτερα.

«Δεν υπάρχει ακριβής πρόβλεψη, δεν μπορούσαμε να ξέρουμε. Γνωρίζαμε πως θα υπάρξουν ακραία καιρικά φαινόμενα αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε σε ποιο βαθμό θα ήταν αυτά και πόσο θα επηρέαζαν τη ζωή γύρω μας και την καθημερινότητά μας εν γένει. Γενικότερα τα όσα συμβαίνουν στους δρόμους, έτσι δεν είναι;

Εμείς για παράδειγμα μέχρι τις 17:00, αισθανόμασταν ότι θα γίνει κανονικά το παιχνίδι, δεν υπήρχε κάποια αίσθηση. Στις πέντε το απόγευμα, αρχίσαμε να ανησυχούμε γιατί ξαφνικά έξω από την είσοδο των VIP όπου είχαμε μία συνάντηση, έπιασε δυνατή βροχή. Και βλέπαμε τα καπάκια από φρεάτια να σηκώνονται από την ένταση του νερού.

Μετά είχαμε μία πλημμύρα στην «Ω θαλάσσης». Σε ένα σημείο εντός του γηπέδου έσταξε για λίγο, όπως όμως σας είπα ήταν προετοιμασμένοι οι εργαζόμενοι του Σταδίου – και τους ευχαριστώ από καρδιάς για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κάνουν, ώστε να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Άρα είναι δεδομένο πως δεν θα υπήρχε κάποιο πρόβλημα εντός του παρκέ.

Από εκεί και πέρα, η ανθρώπινη ζωή βρίσκεται σε πρώτο πλάνο και δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό.»

Αναφορικά με τις «ερυθρόλευκες» προετοιμασίες της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και τον… συναγερμό που είχε σημάνει, ο Χρήστος Μπαφές είπε στην κάμερα των Betarades: «Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κάνει κάτι γιατί δεν είναι ιδιοκτήτης αλλά ενοικιαστής του γηπέδου. Το μόνο που μπορεί να κάνει, είναι να βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τη διοίκηση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, με την οποία έχουμε μία πολύ καλή συνεργασία.

Εκτός από τα να λέμε πως ‘τα λέγαμε τόσα χρόνια και δεν εισακουστήκαμε. Είναι οξύμωρο πως σαν σήμερα, πριν 30 χρόνια με τον αείμνηστο Γιάννη Ιωαννίδη, είχε αναβληθεί η προπόνηση του Ολυμπιακού. Είχαν μπει κουβάδες γιατί έσταζε η οροφή του ΣΕΦ. Άρα έχουν περάσει 30 χρόνια και κανείς δεν έχει δει το ΣΕΦ με την δέουσα προσοχή και σημασία.

Τι θα μπορούσε να είχε κάνει ο Ολυμπιακός; Θα μπορούσε δηλαδή να έχει αλλάξει την οροφή μόνος του; Όχι. Προφανώς έχουμε λοιπόν κάποια πλάνα – σε συνεργασία με τη διοίκηση του ΣΕΦ – να μπουν κάποια μπαλώματα προσωρινά, να τελειώσει αυτός ο χειμώνας για να αλλάξει η οροφή το καλοκαίρι, όπως πιστεύω ότι θα μπορούμε να το κάνουμε.

Και εσωτερικά, όπου γίνεται κάποια διαρροή. Γιατί το νερό δεν μπορείς να το ελέγξεις που πηγαίνει, τρυπώνει παντού. Ο σκοπός είναι να το προλαβαίνουμε για να μην γίνει η ζημιά. Όπως πέρυσι που η ζημιά ήταν μεγάλη και ευτυχώς δεν ήταν τόσο σημαντική ώστε να σταματήσει η χρονιά.

Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή παρά μόνο να προετοιμαζόμαστε για όταν το ΣΕΦ, περάσει στα χέρια μας.»

Εν κατακλείδι, κλήθηκε να σχολιάσει και την τύχη του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε, ρίχνοντας… φως, στις πιθανές ημερομηνίες εκ νέου διεξαγωγής.

«Το παιχνίδι αναβλήθηκε και με τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωλίγκας. Υπάρχουν κάποιες διαθέσιμες ημερομηνίες, υπάρχει η αυρινή αλλά και η εξής δυσκολία. Η παραγωγή της Ευρωλίγκα γνωρίζοντας πως υπάρχει την Πέμπτη (4/12) παιχνίδι του Ολυμπιακού και την Παρασκευή (5/12) εκείνο του Παναθηναϊκού, έφερε ένα hawk eye στην Ελλάδα.

Όπου hawk eye το αντίστοιχο VAR γιατί δεν χρειαζόταν. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει να φέρει ένα ακόμα αύριο ή αν και η Φενέρ θα συμφωνήσει να γίνει αύριο ή αν θα μπορέσουμε ξανά λόγω καιρικών φαινομέων αφού και την Παρασκευή (5/12) αναμένονται έντονα.

Μία άλλη εναλλακτική είναι η ερχόμενη εβδομάδα, Τρίτη ή Τετάρτη (9-10/12) καθότι και οι δύο ομάδες (σ.σ Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε) παίζουμε την Παρασκευή και η τρίτη ημερομηνία που υπάρχει είναι στις 30/12 ή 29/12 αντίστοιχα διότι και οι δύο ομάδες δεν έχουν υποχρεώσεις και στο πρωτάθλημά τους. Αυτές οι τρεις ημερομηνίες είναι, θεωρώ πιθανότερο σενάριο να γίνει την επόμενη εβδομάδα.