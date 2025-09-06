Ο Σέιν Λάρκιν σχολίασε στους Betarades το… talk of the sport με τα παράπονα του Αταμάν καθώς και το πιθανό ματσάρισμα με την Εθνική ομάδα στον δρόμο προς το μετάλλιο.

Αποστολή στη Ρίγα: Μάνος Φυρογένης

Ο θρασύς Σέιν Λάρκιν της Τουρκίας με τα… καντάρια μπάσκετ, επέστρεψε στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας στην οποία κατοικοεδρεύει τα τελευταία χρόνια της ζωής του και αυτόματα, το έχει ανεβάσει επίπεδο.

Εκρηκτικός, καταλύτης. Ένας εκ των κορυφαίων Αμερικανών που έχει θαυμάσει το ευρωπαϊκό μπάσκετ, ικανός να… συθλίψει οποιονδήποτε αντίπαλο. Είτε με την Εφές είτε με την Εθνική Τουρκίας, όπως έκανε και με τους Σέρβους. Πανάξιος υπαξιωματικός του σπουδαίου Αλπερέν Σενγκούν που ήταν αρκετά κουρασμένος με τους Σουηδούς προς το φινάλε, όπως παραδέχθηκε και ο Εργκίν Αταμάν.

Γεννημένος για τα μεγάλα παιχνίδια, ακόμα και με τα… ψέματα απέναντι στους Σκανδιναβούς, έφτασε τους 10 πόντους και τις τρεις τελικές πάσες. Μεταξύ αυτών και ένα μεγάλο τρίποντο στα 6′ πριν το τέλος, όταν οι αλύγιστοι Σουηδοί είχαν ισοφαρίσει σε 69-69.

Επιστροφή στην Εθνική Τουρκίας μετά το… σούσουρο που είχε γίνει με εκείνον και τον Γουίλμπεκιν ως προς τα διαβατήριά τους, που αυτομάτως δυναμώνει την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Μετά το τέλος της ζόρικης νίκης επί της Σουηδίας, ο Σέιν Λάρκιν τέθηκε στη διάθεση των Betarades και απάντησε στα ερωτήματά τους. Μεταξύ αυτών και η πιθανή συνάντηση με την Εθνική Ελλάδος στα ημιτελικά, φάση στην οποία έχουν να βρεθούν από το 2001 και το τουρνουά που διοργάνωσαν.

«Δεν θα έλεγα ότι εξελίχθηκε πιο δύσκολα απ’ ότι περιμέναμε διότι ξέραμε ότι θα είναι μία πρόκληση. Βγήκαν έξω και έκαναν ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι εκτελεστικά. Αλλά ξέραμε ότι δεν θα ήταν εύκολο. Για να φτάσεις σε αυτό το σημείο του τουρνουά, πρέπει να διαθέτεις μία ποιοτική ομάδα. Και έχουν μπόλικη ποιότητα, διαθέτουν κάποια παιδιά από το ΝΒΑ, άλλα που παίζουν στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης. Παίζουν μαζί εδώ και πολύ καιρό, έχουν καλή χημεία. Έπαιξαν καλά, έπαιξαν σκληρά. Ακολούθησαν το πλάνο τους. Θεωρώ ότι ήταν ένα πολύ καλό τεστ για εμάς. Μία υπενθύμιση ότι πρέπει να βγαίνεις έξω και να είσαι απόλυτα συγκεντρωμένος από το ξεκίνημα της αναμέτρησης.

Στο τέλος της ημέρας δείξαμε χαρακτήρα, όντας έτοιμοι να παλέψουμε με την ποικιλία που διαθέτουμε και πήραμε μία μεγάλη νίκη. Τώρα πρέπει να δώσουμε την προσοχή μας στο επόμενο παιχνίδι και να σιγουρευτούμε ότι θα βγούμε εκεί έξω και θα… δαγκώσουμε πρώτοι, όπως έκαναν οι Σουηδοί μαζί μας», σχολίασε αναφορικά με τον αγώνα κόντρα στους Σουηδούς.

Αρκετή φασαρία έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ώρες σχετικά με τα «βέλη» του Εργκίν Αταμάν προς τη FIBA για την ώρα που αναγκάστηκαν να παίξουν οι Τούρκοι στο πρώτο χιαστί. Γεγονός που όπως παραδέχθηκε ο Λάρκιν δεν άρεσε σε κανέναν αλλά… it is what it is.

«Είναι μία προβοκατόρικη ερώτηση διότι θεωρώ ότι το τουρνουά έχει σχεδιαστεί με τον τρόπο που έχει σχεδιαστεί πριν καν ξεκινήσει. Παρόλα αυτά, το να παίζεις νωρίς το μεσημέρι αφότου έχεις κατακτήσει την πρωτιά στον όμιλό σου, δεν είναι κάτι που θεωρώ ότι άρεσε σε κανέναν από εμάς. Στο τέλος της ημέρας όμως, συνέβη αυτό που συνέβη. Είναι κομμάτι της διοργάνωσης. Ήρθαμε εδώ για να κερδίσουμε ένα μετάλλιο και είπαμε ότι οτιδήποτε κι αν βρεθεί στο δρόμο μας πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με την πολυσχιδή μας φύση και να το κάνουμε να συμβεί. Σήμερα ήταν μία πρόκληση για εμάς όλο αυτό, ένα παιχνίδι νωρίς, στο καταμεσήμερο.

Νομίζω ότι έχω να παίξω τόσο νωρίς εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια αλλά το παλέψαμε και πήραμε μία μεγάλη νίκη.»

Αναφορικά με τις τυχόν οδηγίες του προπονητή του Παναθηναϊκού στους παίκτες του κατά τη διάκοπή ανάμεσα στα δύο ημίχρονο, «μας είπε στην ανάπαυλα να μην πανικοβαλόμαστε. Ότι έβαλαν κάποια δύσκολα σουτ στο πρώτο μέρος και αν βγούμε στο παρκέ σε κατάσταση πανικού, θα βιαστούμε άνευ λόγου και θα κάνουμε κάποια ακόμα λάθη. Μας είπε να συνεχίσουμε να κάνουμε το παιχνίδι μας, να μην κοιτάζουμε τίποτα άλλο. Να ποστάρουμε, να κάνουμε PnR. Να επιτεθούμε στο ένας με έναν, κατά μέτωπον όταν καταλάβουμε τι θέλουν να κάνουν αμυντικά. Και θεωρώ πως αυτό κάναμε και καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Δεν είχαν να κάνουν οι οδηγίες του με τυχόν θρίαμβο. Το να κερδίσουμε με 20 πόντους και πάνω. Το σημαντικό ήταν να πάρουμε τη νίκη ακόμα και με έναν πόντο, με τρεις ή με 10. Δεν έχει σημασία. Και μπορέσαμε να το κάνουμε σήμερα.

Να μην χάνουμε τη συγκέντρωσή μας και να συνεχίσουμε να κερδίζουμε αγώνες μας είπε γιατί έτσι θα φτάσουμε στον στόχο που έχουμε βάλει.»

Τέλος, ερωτήθηκε για το πιθανό συναπάντημα με την Εθνική Ελλάδος την οποία δεν αποκλείεται να βρουν στο δρόμο τους, στην 4άδα. Κάτι που θέλουν οι Τούρκοι, όπως σημείωσε, ο Σέιν Λάρκιν να συμβεί.

«Όταν έγιναν γνωστές οι διασταυρώσεις, όλοι καταλάβαμε ότι αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε ένα μετάλλιο, πρέπει να τους κερδίσουμε σε κάποιο σημείο της διοργάνωσης.

Σήμερα όμως ήταν ένα ξυπνητήρι ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει να τρέχει το μυαλό μπροστά, ούτε να κοιτάζουμε στο παρελθόν. Αρκετοί από εμάς θέλουμε και περιμένουμε να παίξουμε με την Ελλάδα στα ημιτελικά αλλά αν χάναμε από τη Σουηδία, δεν θα ήμασταν εκεί. Οπότε στο τέλος της ημέρας πρέπει να κοιτάξουμε τι θα γίνει στο παιχνίδι της Βοσνίας με την Πολωνία. Πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι και αφοσιωμένοι και να καταλάβουμε ότι κάθε ομάδα δίνει τον καλύτερο εαυτό της εδώ. Αν το κάνουμε αυτό, καλοδεχούμενος με όποιον κι αν είναι να ματσαριστούμε στον ημιτελικό. Και έπειτα να περάσουμε στον τελικό.»