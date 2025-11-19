Ο Κίναν Έβανς στάθηκε άτυχος ξανά. Τρίτος (σοβαρός) τραυματισμός σε τρία χρόνια και το Ole.gr στάθηκε στα αμιγώς ιατρικά με τη βοήθεια του δρ. Ευάγγελου Ευαγγέλου.

Μία εβδομάδα και κάτι ώρες έχουν περάσει από όταν το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σίγησε σε τέτοιο βαθμό που η «συνεφιά» θύμισε… κραυγή. Αγωνίας και απόγνωσης. Σαν αυτή που «ζωγραφίστικη» στο πρόσωπο του Κίναν Έβανς, όταν κατάλαβε τι είχε συμβεί. Διότι το κατανόησε από την αρχή, από την πρώτη στιγμή. Έστω κι αν ευχόταν να είχε πέσει έξω. Ο παθών καταλαβαίνει, το έχει βιώσει ξανά.

Ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού πριν προλάβει να γυρίσει και να γεμίσει με φιλοδοξίες και ικανοποίηση τον κόσμο του Ολυμπιακού και άπαντες στο σύλλογο – διαθέτοντας στοιχεία που λείπουν από το Λιμάνι – είδε την κακοδαιμονία να του χτυπά την πόρτα ξανά.

Από την απόλυτη αποθέωση της επιστροφής στη δράση μετά από πολύμηνη απουσία, «βούλιαξε» ξανά. Ο κύκλος ενός νέου… Γολγοθά άρχισε. Έξι μέρες αργότερα, ο Κίναν Έβανς πέρασε ξανά την πόρτα του χειρουργείου στην πατρίδα του και σε γιατρό που εμπιστεύεται και ήθελε εκείνος να προχωρήσει στην αποκατάσταση του προβλήματος που προέκυψε ξαφνικά στον αχίλλειό του.

Όχι πως ο γιατρός που τον είχε χειρουργήσει δις στη Λιθουανία δεν είχε κάνει καλή δουλειά, όταν ήταν στη Ζαλγκίρις. Άλλωστε, την πρώτη φορά καθηλώθηκε στο κρεβάτι, τον Γενάρη του 2023, επέστρεψε σε χρόνο de te. Τι ισχύει όμως σε αυτήν την περίπτωση και κατά πόσον οι πρότεροι τραυματισμοί, μπορούν να αφήσουν το πόδι και τον οργανισμό εν γένει, να επιστρέψει πλήρως;

Τι είπε ο γιατρός που χειρούργησε τον Έβανς στη Λιθουανία, για την περίοδο επιστροφής του; Ο γιατρός που είχε χειρουργήσει τον Κίναν Έβανς στη Λιθουανία προσδιόρισε το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί, για να επιστρέψει από τον νέο του τραυματισμό.

Πόσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί για να γυρίσει ο Κίναν Έβανς στο παρκέ; Πώς είναι δυνατόν να την πάτησε και πάλι, παρότι δεν φάνηκε να υπάρχει ιδιαίτερο φορτίο ή αλλαγή κατεύθυνσης βίαιη στη φάση που χτύπησε και τραυματίστηκε ξανά σοβαρά;

Στα παραπάνω ερωτήματα, ιατρικής φύσεως, καλό είναι να πάρουν τον λόγο οι ειδικοί. Το Ole.gr συνομίλησε με τον ορθοπεδικό χειρούργο, Ευάγγελο Ευαγγέλου που ειδικεύεται στην ποδοκνημική. Διακεκριμένος στο είδος του, διευθυντής στο Metropolitan με συμμετοχή σε πολλά συνέδρια του εξωτερικού.

Τον πέτυχε μάλιστα στη Βαρκελώνη όπου βρίσκεται για επαγγελματικούς σκοπούς, αποδεχόμενος παρόλα αυτά την πρόσκληση. Ο δρ. Ευαγγέλου, θύμισε την περίπτωση του Κόμπε Μπράιαντ που είχε σκίσει τον αχίλλειο τένοντά του σε ανύποπτη φάση ενώ κράτησε έναν αστερίσκο για την αποκατάσταση, αναφορικά με το σημείο ακριβώς που ο τένοντας κόπηκε.