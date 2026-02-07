Η σταθερά της Εθνικής ομάδας πόλο των ανδρών, Θοδωρής Βλάχος στους Betarades σε μια συνέντευξη με μπόλικο… ζουμί. Από την καθιέρωση του ελληνικού πόλο στην ελίτ μέχρι τα «αυγά που έχει σπάσει».

Νομοτελειακά στον (πρωτ)αθλητισμό του συνόλου και της ομάδας, οι «καπεταναίοι» είναι εκείνοι που «πληρώνουν το μάρμαρο», πέφτει πάνω τους όλο το ανάθεμα και στην… καλή, έχουν απλώς κι εκείνοι ένα μερίδιο της επιτυχίας. Κανόνας τα παραπάνω, νόμος. Μ’ αυτά ο Θοδωρής Βλάχος είναι συμβιβασμένος όπως και με τις αποφάσεις που έχει ανά τα χρόνια πάρει.

«Είμαι υπεύθυνος των πράξεών μου και καμιά φορά αυτές αποτυπώνονται στο αποτέλεσμα». Όπως και να έχει βέβαια, οι προπονητές είναι εκείνοι που αξιολογούνται βάσει τελικής κατάταξης. Και μόνο αυτής. Καλώς ή κακώς.

Το πρόσωπο που σουλατσάρει μπροστά στον ελληνικό πάγκο από τον Δεκέμβρη του 2014 και μετά όταν και ανέλαβε τις τύχες μιας ταλαντούχας και πολύ ικανής ποιοτικά Εθνικής ομάδας – χωρίς να «καθρεφτίζεται» αυτό βέβαια στις διακρίσεις – είναι γνωστό. Ακόμα και χωρίς κανείς να έχει ιδιαίτερη επαφή με το πόλο αλλά να δηλώνει υπερήφανος κάθε καλοκαίρι, και κάθε χειμώνα πλέον, εδώ και μια πενταετία για την ελληνική υδατοσφαίριση, κάπου το έχει δει το πρόσωπο του Θοδωρή Βλάχου. Τον άνθρωπο όμως πίσω από την εικόνα;

Λόγω βεβαρημένου προγράμματος κυρίως στα πιο προβεβλημένα αθλήματα ή επιφανειακής προσέγγισης, αναλωνόμαστε συχνά πυκνά στα πάνω πάνω. Δύο σχόλια για την πορεία, το πολυπόθητο χρυσό που δεν ήρθε, τα συστατικά της επιτυχίας και… «σας ευχαριστούμε κόουτς».

Όταν όμως δοθεί το βήμα, καταλαβαίνει ο αναγνώστης, ο ακροατής ή όπως προτιμάτε πείτε τον, περισσότερα για την μεγάλη εικόνα η οποία ΠΑΝΤΟΤΕ «χτίζεται» από πολλές μικρότερες.

Στο πέρασμα αυτών των 11 και βάλε πλέον χρόνων, ο Θοδωρής Βλάχος με… διπλοβάρδιες επί 8 συναπτά έτη σε Εθνική ομάδα και Ολυμπιακό, όχι μόνο παραμένει ακλόνητος αλλά και «πεινασμένος». «Έχουμε πράγματα να κατακτήσουμε ακόμα», σημείωσε μεταξύ άλλων στην χορταστική κουβέντα που είχε με τους Betarades, λίγες μέρες μετά το 18ο μετάλλιο της ελληνικής υδατοσφαίρισης ανδρών στις μεγάλες διοργανώσεις.

Επιτεύγματα που τον έκαναν να… γείρει προς την «γαλανόλευκη», κουτάκια που δίνουν κίντρο και παραμένουν δίχως τικ. Περήφανος όχι μόνο για τους αθλητές που διαχειρίζεται αλλά κυρίως για το ποιόν αυτών.

Πόσο έχει αλλάξει όμως ο προληπτικός Θοδωρής Βλάχος, με ποια κριτήρια καταλήγει στην τελική σύνθεση και γιατί το ελληνικό πόλο μεσουρανεί; Τι έφερε την καθιέρωση της «γαλανόλευκης» στην ελίτ, πώς φτάσαμε στη συνέπεια και ποια είναι η μεγάλη αλλαγή της Εθνικής πόλο ανδρών σε όλη την ιστορία της; Ο ρόλος της Πολιτείας και οι δυσκολίες που τον ιντριγκάρουν.

Σε αυτά κι άλλα πολλά ερωτήματα απάντησε ο ομοσπονδιακός τεχνικός που «πιστεύει ότι δεν έχει αδικήσει κάποιον αλλά έχει αδικήσει.»

«Θα άλλαζα την απόφαση του τάιμ άουτ στη Φουκουόκα. Δεν θα φύγει ποτέ από μέσα μου αλλά δεν με φρενάρει κιόλας στο να προχωρήσω και να είμαι πιο δημιουργικός», τόνισε για κάθε απόφαση που θα μπορούσε να αναιρέσει ως μετά Χριστόν Προφήτης.

Μία συνέντευξη κοντά στα 90 λεπτά που περιορίστηκε κάπως αλλά όχι και τόσο όσο θέλουν οι «κανόνες» της τεχνολογίας αφιερωμένη στην Εθνική πόλο και τον Θοδωρή Βλάχο. Μέρος της και μία αποκάλυψη για το δίλλημα «Ολυμπιακός ή Εθνική», στο οποίο κλήθηκε να δώσει μία απάντηση πριν από κάποια χρόνια όταν του ζητήθηκε αποκλειστικότητα αλλά και η ατάκα του προπομπού του, Σάντρο Καμπάνια, μετά τον «μικρό» τελικό στο Βελιγράδι.

Ο άνθρωπος πίσω από τις επιτυχίες της Εθνικής πόλο των ανδρών στους Betarades.