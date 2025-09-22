Οι φήμες περί συνάντησης για αποκλεισμό του Ισραήλ και των ομάδων της χώρας, από τις διοργανώσεις της UEFA και τι πραγματικά ισχύει.

Ένας μικρός «πανικός» έχει ξεσπάσει σε social media και ΜΜΕ ανά τον πλανήτη, μετά τις φήμες για ενδεχόμενο αποκλεισμό των ομάδων του Ισραήλ από τις διοργανώσεις της UEFA.

Το «Channel 12» μοιράστηκε την είδηση, αλλά πόσο κοντά βρίσκεται στην πραγματικότητα το συγκεκριμένο σενάριο;

Δημοσιογράφοι από το Ισραήλ τόνισαν πως η UEFA προγραμματίζει έκτακτη σύσκεψη στο Παρίσι και ψηφοφορία για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Μάλιστα, στα ίδια ρεπορτάζ αναφερόταν το Κατάρ ως ιθύνων νους αυτής της κίνησης. Ως ένας από τους πιο μεγάλους δωρητές στην UEFA, που είναι σταθερά υπέρ της αποπομπής του Ισραήλ.

UEFA’s executive committee is set to vote Tuesday on whether to suspend Israel’s national team and clubs from all European competitions. Qatar has reportedly led a diplomatic push over the past week to bring the motion to a vote, with most UEFA members said to favor suspension.… pic.twitter.com/17oRj0p3m5 — Drop Site (@DropSiteNews) September 21, 2025

Η αλήθεια, ωστόσο, είναι πως καμία τέτοια σύσκεψη στο Παρίσι, δεν έχει προγραμματιστεί. Ούτε κάποια άλλη συνεδρίαση της UEFA, που να εξετάζει τον αποκλεισμό του Ισραήλ και των ομάδων του.

Άλλωστε, δεν είναι και ένα ζήτημα που απασχολεί την UEFA. Οι πιέσεις είναι μεγάλες, αλλά για την ώρα, δεν προκύπτει από κάπου πως τα στελέχη της θα πραγματοποιήσουν έκτακτη σύσκεψη στο Παρίσι.

Πάντα με τα τωρινά δεδομένα. Γιατί αν επιλέξουν να το κάνουν, εννοείται πως μπορούν.