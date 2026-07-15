Η Ισπανία «έσβησε» τη Γαλλία και πέρασε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ισοφαρίζοντας ένα εντυπωσιακό ρεκόρ!

Η Ισπανία ούτε που… ίδρωσε απέναντι στη Γαλλία και «έφυγε» για τον μεγάλο τελικό!

Η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε «έσβησε» τον αντίπαλό της στον αγωνιστικό χώρο, ουσιαστικά δεν απειλήθηκε ούτε στο ελάχιστο και έτσι, επικράτησε με 2-0 (14/07) και «σφράγισε» το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, όπου θα διεκδικήσει το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο στην ιστορία της.

Εκεί, περιμένει είτε την Αγγλία είτε την Αργεντινή, όμως ο στόχος της δεν είναι αποκλειστικά το τρόπαιο. Η «φούρια ρόχα» κυνηγά παράλληλα ένα εντυπωσιακό ρεκόρ, το οποίο μόλις ισοφάρισε κόντρα στο σύνολο του Ντιντιέ Ντεσάν.

Συγκεκριμένα, η Ισπανία ισοφάρισε το ιστορικό αήττητο σερί 37 αγώνων που κατείχε η Ιταλία από την περίοδο 2018-2021.

Πλέον, το συγκρότημα του Λουίς ντε λα Φουέντε βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική πρόκληση, καθώς στον μεγάλο τελικό στοχεύει όχι μόνο στην κατάκτηση του δεύτερου Μουντιάλ στην ιστορία του, αλλά και στην κατάρριψη αυτού του ρεκόρ, φτάνοντας τους 38 αγώνες.

Να σημειωθεί πως σε αυτό το διάστημα, δεν μετρούν ως ήττες όσα παιχνίδια κρίθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι, όπως για παράδειγμα ο τελικός του Nations League, το 2025, κόντρα στην Πορτογαλία.

Συνολικά, σε αυτά τα 37 παιχνίδια, η Ισπανία μετρά το εντυπωσιακό ρεκόρ των 28 νικών και των 9 ισοπαλιών.