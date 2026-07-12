Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα και έγινε η σύνθεση της 4άδας, οι πιθανότητες δύο (κορυφαίων) διαιτητών να σφυρίξουν άλλο παιχνίδι στο Μουντιάλ 2026, εξανεμίστηκαν.

Μπορούν 74 μέρες που έλαβαν χώρα όταν οι ίδιοι ήταν πιτσιρικάδες και το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν το παιχνίδι, να αποτελούν την αιτία που δύο εκ των κορυφαίων διαιτητών της FIFA δεν θα αποτελούν επιλογή για τον τελικό του Μουντιάλ στα γήπεδα της Αμερικής ανεξαρτήτως του νικητή από το ζευγάρι Αγγλία-Αργεντινή; Ναι μπορούν είναι η απάντηση.

Το Παγκόσμιο Κύπελλου του 2026 βρίσκεται στο τελικό του στάδιο με τις 4 κορυφαίες ομάδες βάσει κατάταξης της FIFA, να έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους εκεί.

Για δύο ρέφερι όμως που θεωρούνται από τους πιο αξιόπιστους για την Παγκόσμια Ομοσπονδία, αυτό τελείωσε νωρίς. Στα προημιτελικα για την ακρίβεια και δεν έχει να κάνει με κάποια κακή βαθμολόγηση/αξιολόγηση που πήραν μέσα στο χορτάρι. Ιδίως για τον Μάικλ Όλιβερ, τον ρέφερι που διεύθυνε το δεύτερο ματς του Ολυμπιακού με την Λεβερκούζεν για την ενδιάμεση φάση του Champions League τον περασμένο Φλεβάρη.

Ο Άγγλος διαιτητής γεννημένος το 1981, ήταν νεογέννητος όταν η Μάργκαρετ Θάτσερ δεν άκουσε αρκετούς από τους υπουργούς της και έδωσε την εντολή για επέμβαση των Βρετανών στα νησιά Φώκλαντ, ώστε να τα επανακαταλάβουν από τους Αργεντίνους. Παρότι οι νησίδες αυτές γεωπολιτικής σημασίας, βρίσκονται 500 χιλιόμετρα από τις ακτές της Αργεντινής και 13.000 από εκείνες του Νησιού.

Μακελιό 74 ημερών το οποίο κατέληξε στην παράδοση των Αργεντίνων και τον χαμό περίπου 649 Αργεντίνων στρατιωτών (σκοτώθηκαν και περίπου 250 Βρετανοί που υπερείχαν σε επίπεδο τεχνολογίας και ανθρώπινου δυναμικού).

Οι συνέπειες λοιπόν αυτού του πολέμου κράτησαν και κρατούν για χρόνια, με τη FIFA να εξαιρεί τους Βρετανούς διαιτητές όχι μόνο από αγώνες του αντιπροσωπευτικού τους συγκροτήματος ως προς τη διασφάλιση της ουδετερότητας αλλά και από εκείνους της Εθνικής Αργεντινής για πολιτικούς λόγους.

Συνεπώς από τη στιγμή που η Αγγλία διασταυρώθηκε με την Αργεντινή στα ημιτελικά, μία από τις δύο θα αποτελέσει τη φιναλίστ του Μουντιάλ. Και κανένας εκ των δύο Βρετανών διαιτητών δεν θα αποτελεί επιλογή για τη FIFA. Η μόνη περίπτωση να σφυρίξει ένας εκ των δύο κάποιο άλλο παιχνίδι, είναι να επιλεγεί ο Άντονι Τέιλορ για τον έτερο ημιτελικό ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία.