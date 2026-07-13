Το Μουντιάλ απέχει μονάχα λίγες ημέρες πριν το οριστικό φινάλε. Τα ζευγάρια των ημιτελικών έχουν ήδη διαμορφωθεί και ο τελικός νικητής έχει αρχίσει να «αχνοφαίνεται».
Από τη μία πλευρά Ισπανία και Γαλλία, από την άλλη Αργεντινή και Αγγλία συνθέτουν δύο «τιτανομαχίες».
Η παρέα του Κιλιάν Εμπαπέ έχει κυριαρχήσει σε όλα της ματς και ορισμένες στιγμές δείχνει «ανίκητη» μεσοεπιθετικά.
Από την άλλη, η «φούριας ρόχας» παρά το πάρα πολύ «στραβό» ξεκίνημα, έχει παρουσιάσει ένα πολύ καλό πρόσωπο στη συνέχεια.
Για την Αργεντινή τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, καθώς ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να είναι ο «ηγέτης» του κλαμπ και τον «συνοδεύαν» σπουδαίες προσωπικότητες.
Την ίδια ώρα, η Αγγλία πάρα τα όποια προβλήματα έχει παρουσιάσει, έχει σε εξαιρετική κατάσταση τους Χάρι Κέιν και Τζουντ Μπέλιγχαμ.
Η μοίρα τα έφερε έτσι, που οι τέσσερις πρώτες ομάδες στο FIFA Ranking είναι όλες στα ημιτελικά! Και πολλοί θα αναρωτηθούν το «πώς» δεν έτυχε ένα πιθανό «διασταύρωμα», πριν από αυτή τη φάση της διοργάνωσης.
Η απάντηση είναι πολύ απλή, αφού την είχε δώσει η ίδια η FIFA από την κλήρωση του Μουντιάλ!
Πριν από μερικούς μήνες είχε γίνει γνωστό πως θα υπάρξει ένας κανονισμός που θα λειτουργήσει ως: «διασφάλιση της ανταγωνιστικής ισορροπίας».
Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι πρώτες τέσσερις ομάδες στη βαθμολογία της FIFA θα είχαν διαφορετικούς «δρόμους», μέχρι τα ημιτελικά! Πιο συγκεκριμένα, αν Ισπανία, Γαλλία, Αργεντινή και Αγγλία έπαιρναν την πρώτη θέση στους ομίλους τους «γλύτωναν» ένα πιθανό «ζευγάρωμα».
Και έτσι έγινε! Τελικά, η διοργανώτρια Αρχή, μάλλον κάτι θα… ήξερε, αφού πήρε «άριστα» με την πρώτη φορά!