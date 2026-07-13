Tα ζευγάρια των ημιτελικών του Μουντιάλ «κλείδωσαν», με τη FIFA να έχει «φτιάξει» τον δρόμο για το Γαλλία – Ισπανία και Αργεντινή – Αγγλία, εδώ και αρκετούς μήνες!

Το Μουντιάλ απέχει μονάχα λίγες ημέρες πριν το οριστικό φινάλε. Τα ζευγάρια των ημιτελικών έχουν ήδη διαμορφωθεί και ο τελικός νικητής έχει αρχίσει να «αχνοφαίνεται».

Από τη μία πλευρά Ισπανία και Γαλλία, από την άλλη Αργεντινή και Αγγλία συνθέτουν δύο «τιτανομαχίες».

Η παρέα του Κιλιάν Εμπαπέ έχει κυριαρχήσει σε όλα της ματς και ορισμένες στιγμές δείχνει «ανίκητη» μεσοεπιθετικά.

The first time in history that the World Cup semi-finals feature the top four nations in the FIFA World Rankings 🌎📊🔝



We're in for a treat 🍿🔥 pic.twitter.com/JqO4ErozOj — Prime Video Sport UK (@primevideosport) July 13, 2026

Από την άλλη, η «φούριας ρόχας» παρά το πάρα πολύ «στραβό» ξεκίνημα, έχει παρουσιάσει ένα πολύ καλό πρόσωπο στη συνέχεια.

Για την Αργεντινή τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, καθώς ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να είναι ο «ηγέτης» του κλαμπ και τον «συνοδεύαν» σπουδαίες προσωπικότητες.

Την ίδια ώρα, η Αγγλία πάρα τα όποια προβλήματα έχει παρουσιάσει, έχει σε εξαιρετική κατάσταση τους Χάρι Κέιν και Τζουντ Μπέλιγχαμ.

Η μοίρα τα έφερε έτσι, που οι τέσσερις πρώτες ομάδες στο FIFA Ranking είναι όλες στα ημιτελικά! Και πολλοί θα αναρωτηθούν το «πώς» δεν έτυχε ένα πιθανό «διασταύρωμα», πριν από αυτή τη φάση της διοργάνωσης.

Η απάντηση είναι πολύ απλή, αφού την είχε δώσει η ίδια η FIFA από την κλήρωση του Μουντιάλ!

Πριν από μερικούς μήνες είχε γίνει γνωστό πως θα υπάρξει ένας κανονισμός που θα λειτουργήσει ως: «διασφάλιση της ανταγωνιστικής ισορροπίας».

🚨 The 2026 World Cup Semifinals will be UNBELIEVABLE. 🍿



🇪🇸 Spain vs. France 🇫🇷



🇦🇷 Argentina vs. England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/wuCyU32BVd — Polymarket FC (@PolymarketFC) July 12, 2026

Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι πρώτες τέσσερις ομάδες στη βαθμολογία της FIFA θα είχαν διαφορετικούς «δρόμους», μέχρι τα ημιτελικά! Πιο συγκεκριμένα, αν Ισπανία, Γαλλία, Αργεντινή και Αγγλία έπαιρναν την πρώτη θέση στους ομίλους τους «γλύτωναν» ένα πιθανό «ζευγάρωμα».

Και έτσι έγινε! Τελικά, η διοργανώτρια Αρχή, μάλλον κάτι θα… ήξερε, αφού πήρε «άριστα» με την πρώτη φορά!