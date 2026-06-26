Γίνεται ένας παίκτης με τα πρώτα του τρία σουτ να σκοράρει; Κι όμως, ο Μπράιαν Μπρόμπεϊ το έκανε στο φετινό Μουντιάλ, αλλά ΔΕΝ είναι ο μοναδικός!

Η εθνική Ολλανδίας πάτησε το… γκάζι και πάει με «φόρα» στο παιχνίδι με το Μαρόκο και μία πρόκριση για τους «32» του Μουντιάλ!

Οι «οράνιε» παρέμειναν αήττητοι σε έναν αρκετά δύσκολο όμιλο και μάζεψαν επτά βαθμούς, έπειτα και από τη νίκη τους κόντρα στην Τυνησία (26/06, 1-3).

Ένας παίκτης που έκανε τη μεγάλη διαφορά ήταν ο Μπράιαν Μπρόμπεϊ. Ο ποδοσφαιριστής της Σάντερλαντ, όποτε του δόθηκε η ευκαιρία φώναξε «παρών».

Στην πρεμιέρα έμεινε «άσφαιρος», μιας και ήταν αλλαγή, χωρίς να έχει κάποια τελική στην εστία. Ωστόσο, από το ματς με τη Σουηδία (20/06, 5-1) και έπειτα έχει πάρει «φωτιά».

Κόντρα στους Σκανδιναβούς σκόραρε δύο φορές, μέσα σε ένα διάστημα 12’ λεπτών, ενώ ήταν και ένας από τους σκόρερ της ομάδας του στο ματς κόντρα στην Τυνησία (26/06, 1-3).

Ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό; Ο Μπράιν Μπρόμπεϊ ήταν «αλάνθαστος» στις πρώτες τρεις τελικές που δοκίμασε! Κι όμως, τα τρία πρώτα σουτ που επιχείρησε στο Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν όλα στον στόχο.

Παρ’ όλα αυτά, μιλάμε για μία συνθήκη που έχουμε ζήσει ξανά στο Μουντιάλ από το 1966 και έπειτα που υπάρχουν «αρχεία»!

Για την ακρίβεια, ακόμα δύο παίκτες έχουν κάνει κάτι παρόμοιο. Πρώτος από όλους ήταν ο Λάζλο Κις, που το έκανε με τη φανέλα της Ουγγαρίας στο μακρινό 1982. Όταν και πέτυχε τρία γκολ στο ματς με το Ελ Σαβαδόρ. Σε ένα ματς που έληξε με το σκορ στο 10-1!

Για να βρούμε τον τελευταίο της λίστας θα πρέπει να πάμε σε έναν κεντρικό αμυντικό. Κι όμως, αφού στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 ο Γέρι Μίνα, είχε σκοράρει σε τρία συνεχόμενα ματς, με όλες τις τελικές του να είναι στον στόχο.

Όμως, πλέον στην «παρέα» των Λάζλο Κις και Γέρι Μίνα έχουν για παρέα και τον Μπράιαν Μπρόμπεϊ.